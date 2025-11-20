ARPAL Calabria assume 14 esperti per il progetto Fondo Imprese Donne e Giovani
L’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Calabria (ARPAL Calabria) ha pubblicato un nuovo bando di selezione pubblica per il reclutamento di 14 esperti.
Le figure saranno impiegate nell’ambito del progetto “Fondo Imprese Donne e Giovani” (FIDEG), iniziativa finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027 e finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese femminili e giovanili.
Le candidature devono essere inviate entro il 29 novembre 2025, esclusivamente online tramite il portale InPA.
Obiettivo del progetto
Il nuovo gruppo di lavoro affiancherà le persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale, fornendo supporto tecnico, consulenza e orientamento.
Gli esperti selezionati aiuteranno i beneficiari a definire l’idea d’impresa, elaborare il business plan, gestire la parte finanziaria e giuridica e promuovere lo sviluppo dell’iniziativa sul mercato.
Il progetto FIDEG nasce proprio per facilitare la nascita di nuove imprese in Calabria, con attenzione particolare ai giovani e alle donne imprenditrici.
Profili richiesti
ARPAL Calabria ricerca le seguenti figure professionali:
4 Esperti Middle per la programmazione aziendale e la redazione del business plan.
4 Esperti Middle per il supporto giuridico-legale, redazione di statuti, atti costitutivi e contratti.
4 Esperti Middle per la gestione finanziaria, la rendicontazione e la revisione contabile.
2 Esperti Junior per la promozione dell’idea imprenditoriale e l’analisi del contesto economico.
Tutti gli avvisi sono disponibili e scaricabili dal portale ARPAL Calabria e sul sito InPA.
Possono partecipare cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dei requisiti generali previsti dal d.lgs. 165/2001, nonché di specifici titoli di studio e di esperienza professionale.
Per i profili Middle
È richiesto il diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in ambiti economici o giuridici, accompagnato da almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore di competenza (programmazione aziendale, contrattualistica, revisione contabile).
Per i profili Junior
È richiesta la laurea triennale o magistrale e due anni di esperienza in attività di supporto tecnico o formativo nel campo dell’autoimprenditorialità o delle politiche attive del lavoro.
Compenso previsto
Il corrispettivo lordo varia in base al profilo:
Middle: 160 euro lordi per un massimo di 16 giornate mensili.
Junior: 100 euro lordi per un massimo di 18 giornate mensili.
Come si svolge la selezione
La procedura prevede due fasi:
Valutazione dei titoli e del curriculum da parte di una Commissione.
Colloquio orale, volto a verificare competenze tecniche, esperienze professionali e attitudine al lavoro in team.
Saranno valutate anche motivazione, capacità relazionali e abilità di analisi e problem solving.
Modalità di candidatura
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica entro il 15 dicembre 2025, accedendo al Portale InPA e autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sono attivi quattro link distinti per ciascun profilo di selezione. Si raccomanda di allegare il curriculum vitae aggiornato e di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utilizzato per le comunicazioni ufficiali.
In caso di difficoltà tecniche, ARPAL Calabria mette a disposizione una guida per la registrazione e l’invio della domanda.
ARPAL Calabria: ruolo e funzioni
L’ARPAL Calabria è un ente pubblico istituito nel 2023, erede dell’ex “Azienda Calabria Lavoro”. Coordina le politiche attive regionali, supporta i Centri per l’Impiego, promuove la formazione professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e certifica le competenze. Il progetto FIDEG rappresenta un passo ulteriore verso la costruzione di una rete di sostegno stabile all’imprenditoria locale.
