ARPAL Calabria assume 14 esperti per il progetto Fondo Imprese Donne e Giovani

Possono partecipare cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dei requisiti generali previsti dal d.lgs. 165/2001, nonché di specifici titoli di studio e di esperienza professionale.

Per i profili Middle

È richiesto il diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in ambiti economici o giuridici, accompagnato da almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore di competenza (programmazione aziendale, contrattualistica, revisione contabile).

Per i profili Junior

È richiesta la laurea triennale o magistrale e due anni di esperienza in attività di supporto tecnico o formativo nel campo dell’autoimprenditorialità o delle politiche attive del lavoro.

Compenso previsto

Il corrispettivo lordo varia in base al profilo:

Middle: 160 euro lordi per un massimo di 16 giornate mensili.

Junior: 100 euro lordi per un massimo di 18 giornate mensili.

Come si svolge la selezione

La procedura prevede due fasi:

Valutazione dei titoli e del curriculum da parte di una Commissione.

Colloquio orale, volto a verificare competenze tecniche, esperienze professionali e attitudine al lavoro in team.

Saranno valutate anche motivazione, capacità relazionali e abilità di analisi e problem solving.

Modalità di candidatura

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica entro il 15 dicembre 2025, accedendo al Portale InPA e autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sono attivi quattro link distinti per ciascun profilo di selezione. Si raccomanda di allegare il curriculum vitae aggiornato e di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utilizzato per le comunicazioni ufficiali.

In caso di difficoltà tecniche, ARPAL Calabria mette a disposizione una guida per la registrazione e l’invio della domanda.

ARPAL Calabria: ruolo e funzioni

L’ARPAL Calabria è un ente pubblico istituito nel 2023, erede dell’ex “Azienda Calabria Lavoro”. Coordina le politiche attive regionali, supporta i Centri per l’Impiego, promuove la formazione professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e certifica le competenze. Il progetto FIDEG rappresenta un passo ulteriore verso la costruzione di una rete di sostegno stabile all’imprenditoria locale.