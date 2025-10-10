"Cerco lavoro in Calabria". tutte le opportunità fino a dicembre 2025 dalla sanità alle imprese
Di seguito una selezione aggiornata di opportunità in provincia di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Per tutte le candidature, dove indicato, è necessario accedere al portale “Lavoro per Te Calabria” con SPID/CIE oppure inviare CV alle mail dei CPI competenti.
1) Fisioterapista – Decreto Flussi
Luogo: Belvedere Marittimo (CS)
Contratto: apprendistato / lavoro dipendente tempo indeterminato (indicazioni presenti nell’avviso) – Full time
Requisiti chiave: laurea (vecchio/nuovo ordinamento 2–6 anni); patente B; italiano B1 (letto/parlato/scritto); competenze informatiche base
Qualifica ISTAT: Specialisti in terapie mediche
Scadenza: 17/10/2025
Come candidarsi: tramite Azienda Calabria Lavoro / CPI secondo istruzioni in avviso
2) Addetto/a funzioni di segreteria – Programma GOL (over 35)
Luogo: Crotone (KR) – Comune di Crotone
Contratto: Tirocinio extracurriculare (Avviso n. 5 – Programma GOL)
Orario: indicazioni in avviso (///)
Requisiti: età ≥ 35 anni; competenze amministrative/fiscali/tributarie; utilizzo PC, stampante, fax; MS Office (Access/Excel/PowerPoint/Word – base)
Qualifica ISTAT: Addetti a funzioni di segreteria
Scadenza: 17/10/2025
Candidatura: invio mail a ido.cpicrotone@regione.calabria.it o tramite Lavoro per Te Calabria
3) Contabile/Supporto studio – Tirocinio extracurriculare over 35 (GOL)
Luogo: Crotone (KR)
Contratto: Tirocinio (over 35 – Avviso n. 5 GOL)
Requisiti: ≥ 35 anni; uso PC/stampante; buona dimestichezza digitale
Qualifica ISTAT: Contabili e professioni assimilate
Scadenza: 17/10/2025
Candidatura: via ido.cpicrotone@regione.calabria.it o portale regionale
4) Addetto/a alla preparazione e distribuzione cibi – Tirocinio (over 35, GOL)
Luogo: Crotone (KR)
Contratto: Tirocinio extracurriculare – part-time misto
Titolo: licenza media
Requisiti: età ≥ 35 (Avviso 5); basi di sicurezza/igiene alimenti (preferibile)
Qualifica ISTAT: Addetti preparazione/cottura/distribuzione cibi
Scadenza: 15/10/2025
Candidatura: email ido.cpicrotone@regione.calabria.it o portale regionale
5) Operaio agricolo specializzato / Trattorista
Luogo: Lamezia Terme (CZ)
Contratto: Tempo determinato (CCNL Agricoltura) – Full time
Requisiti: 20–65 anni; preferibile Diploma agrario/AF001; patente B (preferibile anche C); automunito
Qualifica ISTAT: Operai agricoli specializzati di colture miste
Scadenza: 24/10/2025
Candidatura: Lavoro per Te Calabria con CV (o mail ido.cpilameziaterme@regione.calabria.it con oggetto “Rif. 1227/2025 – Operaio agricolo specializzato”)
6) Raccolta olive e agrumi – Operai agricoli (TD)
Luogo: Roccabernarda (KR) – trasferte provinciali possibili
Contratto: Tempo determinato, Full time
Requisiti: esperienza (preferibile) in raccolta/potatura e uso macchinari; patente B; italiano livello scolastico (A1)
Qualifica ISTAT: Addetti a manutenzione verde/ortive/vivai (agricolo)
Scadenza: 17/10/2025
Nota: offerta propedeutica alla verifica CPI per “indisponibilità lavoratore sul territorio nazionale” ai fini di nulla osta (SUI)
Candidatura: invio CV a ido.cpicrotone@regione.calabria.it entro 10 giorni dalla pubblicazione
7) Operatore Socio Sanitario (OSS)
Luogo: Oriolo (CS)
Contratto: Tempo indeterminato oppure Tempo determinato; full time o part-time 30h, turni da concordare
Requisiti: esperienza preferibile; qualifica OSS
Qualifica ISTAT: Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Scadenza: 09/12/2025
Candidatura: Lavoro per Te Calabria (oppure mail cpicorigliano@regione.calabria.it / sportello CPI)
8) Addetto/macchine confezionatrici – Confezionamento agrumi
Luogo: Corigliano-Rossano (CS)
Contratto: Tempo determinato, Full time – assunzione immediata
Requisiti: Automunito; preferibile esperienza nella mansione
Qualifica ISTAT: Operai addetti a macchine confezionatrici
Scadenza: 09/12/2025
Candidatura: via Lavoro per Te Calabria (o mail cpicorigliano@regione.calabria.it)
9) Elettricista (civile/industriale)
Luogo: Rende / Cosenza
Contratto: Tempo indeterminato – Full time (CCNL di categoria; livello e retribuzione in base all’esperienza)
Requisiti: esperienza nella mansione (indispensabile); patente B e auto; preferibile diploma; età 25–55 (preferibile)
Qualifica ISTAT: Elettricisti nelle costruzioni civili e assimilate
Scadenza: 23/10/2025
Candidatura: Lavoro per Te Calabria (i profili idonei saranno contattati dall’azienda)
10) Segreteria – tirocinio full time (marketing/stampa/pubblico)
Luogo: Reggio di Calabria (RC)
Contratto: Tirocinio full time
Requisiti: preferibile esperienza gestione social e bacheche online; buon inglese; ottime competenze digitali
Qualifica ISTAT: Addetti a funzioni di segreteria
Candidatura: tramite Lavoro per Te Calabria (pulsante “Candidati”)
11) Addetto manutenzione del verde (ambito sportivo)
Luogo: Cosenza
Contratto: Tempo determinato, area 3 livello E – Full time
Attività: ripristino manto erboso post-allenamenti/gare; concimazione; taglio erba; controllo impianto irriguo
Requisiti: patente B e autonomia negli spostamenti; esperienza preferibile
Qualifica ISTAT: Personale non qualificato addetto manutenzione del verde
Scadenza: 31/10/2025
Candidatura: Lavoro per Te Calabria
Come candidarsi (promemoria rapido)
Preparare CV aggiornato (PDF, con autorizzazione privacy).
Accedere al portale “Lavoro per Te Calabria” con SPID/CIE e inviare candidatura dalla scheda offerta; in alternativa, usare le mail CPI indicate.
Verificare sempre scadenza, requisiti specifici e orario.
Per tirocini GOL (over 35): controllare requisiti dell’Avviso n. 5.
