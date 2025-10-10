Social
"Cerco lavoro in Calabria". tutte le opportunità fino a dicembre 2025 dalla sanità alle imprese

Le migliori offerte lavoro in Calabria: OSS, fisioterapista, segreteria, elettricista, agricolo, food. Requisiti, contratti, scadenze e come candidarsi.
Redazione
10 ottobre 202517:00
Di seguito una selezione aggiornata di opportunità in provincia di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Per tutte le candidature, dove indicato, è necessario accedere al portale “Lavoro per Te Calabria” con SPID/CIE oppure inviare CV alle mail dei CPI competenti.

1) Fisioterapista – Decreto Flussi

Luogo: Belvedere Marittimo (CS)

Contratto: apprendistato / lavoro dipendente tempo indeterminato (indicazioni presenti nell’avviso) – Full time

Requisiti chiave: laurea (vecchio/nuovo ordinamento 2–6 anni); patente B; italiano B1 (letto/parlato/scritto); competenze informatiche base

Qualifica ISTAT: Specialisti in terapie mediche

Scadenza: 17/10/2025

Come candidarsi: tramite Azienda Calabria Lavoro / CPI secondo istruzioni in avviso

 

 

2) Addetto/a funzioni di segreteria – Programma GOL (over 35)

Luogo: Crotone (KR) – Comune di Crotone

Contratto: Tirocinio extracurriculare (Avviso n. 5 – Programma GOL)

Orario: indicazioni in avviso (///)

Requisiti: età ≥ 35 anni; competenze amministrative/fiscali/tributarie; utilizzo PC, stampante, fax; MS Office (Access/Excel/PowerPoint/Word – base)

Qualifica ISTAT: Addetti a funzioni di segreteria

Scadenza: 17/10/2025

Candidatura: invio mail a ido.cpicrotone@regione.calabria.it o tramite Lavoro per Te Calabria

 

 

3) Contabile/Supporto studio – Tirocinio extracurriculare over 35 (GOL)

Luogo: Crotone (KR)

Contratto: Tirocinio (over 35 – Avviso n. 5 GOL)

Requisiti: ≥ 35 anni; uso PC/stampante; buona dimestichezza digitale

Qualifica ISTAT: Contabili e professioni assimilate

Scadenza: 17/10/2025

Candidatura: via ido.cpicrotone@regione.calabria.it o portale regionale

 

 

4) Addetto/a alla preparazione e distribuzione cibi – Tirocinio (over 35, GOL)

Luogo: Crotone (KR)

Contratto: Tirocinio extracurriculare – part-time misto

Titolo: licenza media

Requisiti: età ≥ 35 (Avviso 5); basi di sicurezza/igiene alimenti (preferibile)

Qualifica ISTAT: Addetti preparazione/cottura/distribuzione cibi

Scadenza: 15/10/2025

Candidatura: email ido.cpicrotone@regione.calabria.it o portale regionale

 

 

5) Operaio agricolo specializzato / Trattorista

Luogo: Lamezia Terme (CZ)

Contratto: Tempo determinato (CCNL Agricoltura) – Full time

Requisiti: 20–65 anni; preferibile Diploma agrario/AF001; patente B (preferibile anche C); automunito

Qualifica ISTAT: Operai agricoli specializzati di colture miste

Scadenza: 24/10/2025

Candidatura: Lavoro per Te Calabria con CV (o mail ido.cpilameziaterme@regione.calabria.it con oggetto “Rif. 1227/2025 – Operaio agricolo specializzato”)

 

 

6) Raccolta olive e agrumi – Operai agricoli (TD)

Luogo: Roccabernarda (KR) – trasferte provinciali possibili

Contratto: Tempo determinato, Full time

Requisiti: esperienza (preferibile) in raccolta/potatura e uso macchinari; patente B; italiano livello scolastico (A1)

Qualifica ISTAT: Addetti a manutenzione verde/ortive/vivai (agricolo)

Scadenza: 17/10/2025

Nota: offerta propedeutica alla verifica CPI per “indisponibilità lavoratore sul territorio nazionale” ai fini di nulla osta (SUI)

Candidatura: invio CV a ido.cpicrotone@regione.calabria.it entro 10 giorni dalla pubblicazione

Prosegui con posti in industria/servizi (alimentare, elettrico, OSS, confezionamento) a Pagina 2.

7) Operatore Socio Sanitario (OSS)

Luogo: Oriolo (CS)

Contratto: Tempo indeterminato oppure Tempo determinato; full time o part-time 30h, turni da concordare

Requisiti: esperienza preferibile; qualifica OSS

Qualifica ISTAT: Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Scadenza: 09/12/2025

Candidatura: Lavoro per Te Calabria (oppure mail cpicorigliano@regione.calabria.it / sportello CPI)

 

 

8) Addetto/macchine confezionatrici – Confezionamento agrumi

Luogo: Corigliano-Rossano (CS)

Contratto: Tempo determinato, Full timeassunzione immediata

Requisiti: Automunito; preferibile esperienza nella mansione

Qualifica ISTAT: Operai addetti a macchine confezionatrici

Scadenza: 09/12/2025

Candidatura: via Lavoro per Te Calabria (o mail cpicorigliano@regione.calabria.it)

 

 

9) Elettricista (civile/industriale)

Luogo: Rende / Cosenza

Contratto: Tempo indeterminato – Full time (CCNL di categoria; livello e retribuzione in base all’esperienza)

Requisiti: esperienza nella mansione (indispensabile); patente B e auto; preferibile diploma; età 25–55 (preferibile)

Qualifica ISTAT: Elettricisti nelle costruzioni civili e assimilate

Scadenza: 23/10/2025

Candidatura: Lavoro per Te Calabria (i profili idonei saranno contattati dall’azienda)

 

 

10) Segreteria – tirocinio full time (marketing/stampa/pubblico)

Luogo: Reggio di Calabria (RC)

Contratto: Tirocinio full time

Requisiti: preferibile esperienza gestione social e bacheche online; buon inglese; ottime competenze digitali

Qualifica ISTAT: Addetti a funzioni di segreteria

Candidatura: tramite Lavoro per Te Calabria (pulsante “Candidati”)

 

 

11) Addetto manutenzione del verde (ambito sportivo)

Luogo: Cosenza

Contratto: Tempo determinato, area 3 livello E – Full time

Attività: ripristino manto erboso post-allenamenti/gare; concimazione; taglio erba; controllo impianto irriguo

Requisiti: patente B e autonomia negli spostamenti; esperienza preferibile

Qualifica ISTAT: Personale non qualificato addetto manutenzione del verde

Scadenza: 31/10/2025

 

 

Candidatura: Lavoro per Te Calabria

Come candidarsi (promemoria rapido)

Preparare CV aggiornato (PDF, con autorizzazione privacy).

Accedere al portale “Lavoro per Te Calabria” con SPID/CIE e inviare candidatura dalla scheda offerta; in alternativa, usare le mail CPI indicate.

Verificare sempre scadenza, requisiti specifici e orario.

Per tirocini GOL (over 35): controllare requisiti dell’Avviso n. 5.

lavoro calabria · calabria lavoro · concorsi calabria

l’intervista

A scuola di manager, il programma Ebap approda a Rende

Il direttore dell’Unical business school Andrea Lanza spiega come imprenditori e professionisti potranno rafforzare le proprie competenze gestionali e far evolvere le rispettive realtà aziendali
Patrizia De Napoli
A scuola di manager, il programma Ebap approda a Rende
restyling

Sibari-Catanzaro Lido, avanza il potenziamento della linea ferroviaria Jonica

Da oggi, 10 ottobre, la circolazione ferroviaria è sospesa nel tratto tra Sibari e Crotone per consentire lavori su ponti, sottovia e travate metalliche, necessari alla futura velocizzazione della line
Matteo Lauria
Sibari-Catanzaro Lido, avanza il potenziamento della linea ferroviaria Jonica
Il report

Gioco d’azzardo in Calabria, è allarme in 19 piccoli comuni: ecco dove si spende di più, fino a 9mila euro pro capite

Conti prosciugati e rischio indebitamento ed usura per migliaia di accaniti scommettitori. Federconsumatori: «Insufficiente la risposta dello Stato»
Redazione Economia
Gioco d’azzardo in Calabria, è allarme in 19 piccoli comuni: ecco dove si spende di più, fino a 9mila euro pro capite\n

