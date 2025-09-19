Social
Concorsi al Comune di Bocchigliero: posti per tecnici e polizia locale

Il Comune di Bocchigliero (Cosenza) assume a tempo indeterminato: concorsi per un funzionario tecnico e un agente di polizia locale. Domande entro il 1º ottobre 2025.
Redazione
20 settembre 202508:03
Nuove opportunità di lavoro in Calabria. Il Comune di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, ha indetto due concorsi pubblici a tempo indeterminato per laureati e diplomati. Le domande vanno presentate entro il 1º ottobre 2025.

Posti disponibili

1 Funzionario tecnico – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, tempo pieno e indeterminato.

1 Istruttore di vigilanza (agente di polizia locale) – tempo parziale e indeterminato.

Requisiti generali

Possono partecipare i cittadini italiani o UE in possesso dei requisiti di legge per i concorsi pubblici: maggiore età, idoneità psico-fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali ostative, regolarità militare e conoscenza adeguata della lingua italiana.

Requisiti specifici

Funzionario tecnico: laurea in ingegneria, architettura o pianificazione territoriale; abilitazione alla professione e iscrizione all’albo; patente B.

Istruttore di vigilanza: diploma di scuola secondaria di secondo grado; patente B; requisiti per la qualifica di Pubblica Sicurezza; disponibilità al porto d’armi; assenza di condanne e misure di prevenzione; conoscenza della lingua inglese e uso di applicazioni informatiche.

Prove di selezione

Entrambi i concorsi prevedono:

eventuale preselezione (se le domande superano quota 80)

prova scritta

prova orale

valutazione dei titoli per i candidati che avranno superato l’orale

A Pagina 2 spieghiamo come presentare la domanda e raccontiamo il contesto del Comune di Bocchigliero.

Le domande devono essere presentate entro il 1º ottobre 2025, ore 12.00, esclusivamente tramite il Portale inPA, cliccando sui link dedicati a:

concorso per funzionario tecnico

concorso per istruttore di vigilanza – agente di polizia locale

È necessario disporre di un indirizzo di PEC valido per inoltrare la candidatura

Il Comune di Bocchigliero

Bocchigliero è un centro della Sila Grande, situato su uno sperone nell’alto bacino del fiume Trionto, a un’altitudine compresa tra 271 e 1.453 metri. La piazza principale, Piazza Arento, si trova a 862 metri sul livello del mare.

Il territorio comprende rilievi come il Monte Basilicò (1.020 m) e il Monte Paladino (995 m). Le origini del paese sono antichissime: secondo alcune fonti, l’insediamento risalirebbe al periodo bruzio e romano, con leggende che collegano la sua fondazione al condottiero Annibale.

Nel corso dei secoli Bocchigliero ha conosciuto fenomeni religiosi locali, come i cosiddetti “Santi di Bocchigliero” nell’Ottocento, e una forte emigrazione verso le Americhe e l’Europa del Nord nel Novecento. Oggi il borgo conserva tracce architettoniche di pregio, come portali in pietra e balconi in ferro battuto.

Questi concorsi rappresentano un’occasione importante per rafforzare l’organico comunale e offrire opportunità stabili di lavoro in un territorio montano ricco di storia e tradizioni.

