Concorsi al Comune di Bocchigliero: posti per tecnici e polizia locale

Le domande devono essere presentate entro il 1º ottobre 2025, ore 12.00, esclusivamente tramite il Portale inPA, cliccando sui link dedicati a:

concorso per funzionario tecnico

concorso per istruttore di vigilanza – agente di polizia locale

È necessario disporre di un indirizzo di PEC valido per inoltrare la candidatura

Il Comune di Bocchigliero

Bocchigliero è un centro della Sila Grande, situato su uno sperone nell’alto bacino del fiume Trionto, a un’altitudine compresa tra 271 e 1.453 metri. La piazza principale, Piazza Arento, si trova a 862 metri sul livello del mare.

Il territorio comprende rilievi come il Monte Basilicò (1.020 m) e il Monte Paladino (995 m). Le origini del paese sono antichissime: secondo alcune fonti, l’insediamento risalirebbe al periodo bruzio e romano, con leggende che collegano la sua fondazione al condottiero Annibale.

Nel corso dei secoli Bocchigliero ha conosciuto fenomeni religiosi locali, come i cosiddetti “Santi di Bocchigliero” nell’Ottocento, e una forte emigrazione verso le Americhe e l’Europa del Nord nel Novecento. Oggi il borgo conserva tracce architettoniche di pregio, come portali in pietra e balconi in ferro battuto.

Questi concorsi rappresentano un’occasione importante per rafforzare l’organico comunale e offrire opportunità stabili di lavoro in un territorio montano ricco di storia e tradizioni.