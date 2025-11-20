Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili

La Provincia di Cosenza ha pubblicato un nuovo concorso rivolto a laureati, anche in possesso di laurea triennale, per l’assunzione a tempo determinato di due funzionari amministrativi contabili.

L’inserimento dei nuovi profili servirà a potenziare le strutture che gestiscono i pagamenti delle fatture commerciali e ad accelerare i tempi di liquidazione da parte della pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi nazionali legati all’efficienza della spesa pubblica.

Il bando rappresenta un’opportunità importante per chi ha una formazione giuridico-economica e desidera lavorare all’interno di un ente territoriale. I contratti saranno attivati nell’ambito dei programmi destinati al rafforzamento amministrativo, con un ruolo operativo nella gestione contabile e nella verifica dei processi legati ai pagamenti.

Requisiti richiesti

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o europea, pieno godimento dei diritti civili e politici, maggiore età, idoneità fisica alle mansioni, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, assenza di condanne che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione e assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato il licenziamento.

Sul piano formativo, è richiesto il possesso del Diploma di Laurea, della Laurea Specialistica, della Laurea Magistrale o della Laurea triennale, in qualunque classe ritenuta valida ai fini dell’ammissione.

La Provincia chiarisce inoltre che non possono partecipare coloro che si trovano già in quiescenza o che sono stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico. Il concorso è quindi riservato a candidati pienamente in regola dal punto di vista amministrativo e disciplinare.