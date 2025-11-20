Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili
Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili
La Provincia di Cosenza ha pubblicato un nuovo concorso rivolto a laureati, anche in possesso di laurea triennale, per l’assunzione a tempo determinato di due funzionari amministrativi contabili.
L’inserimento dei nuovi profili servirà a potenziare le strutture che gestiscono i pagamenti delle fatture commerciali e ad accelerare i tempi di liquidazione da parte della pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi nazionali legati all’efficienza della spesa pubblica.
Il bando rappresenta un’opportunità importante per chi ha una formazione giuridico-economica e desidera lavorare all’interno di un ente territoriale. I contratti saranno attivati nell’ambito dei programmi destinati al rafforzamento amministrativo, con un ruolo operativo nella gestione contabile e nella verifica dei processi legati ai pagamenti.
Requisiti richiesti
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o europea, pieno godimento dei diritti civili e politici, maggiore età, idoneità fisica alle mansioni, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, assenza di condanne che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione e assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato il licenziamento.
Sul piano formativo, è richiesto il possesso del Diploma di Laurea, della Laurea Specialistica, della Laurea Magistrale o della Laurea triennale, in qualunque classe ritenuta valida ai fini dell’ammissione.
La Provincia chiarisce inoltre che non possono partecipare coloro che si trovano già in quiescenza o che sono stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico. Il concorso è quindi riservato a candidati pienamente in regola dal punto di vista amministrativo e disciplinare.
La procedura prevede una sola prova orale, durante la quale verranno valutate le conoscenze dei candidati in un’ampia gamma di materie fondamentali per la gestione amministrativo-contabile di un ente locale.
Il programma d’esame include diritto costituzionale, normativa sugli appalti, ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo, giustizia amministrativa e contabile, contabilità pubblica, reati contro la pubblica amministrazione e disciplina relativa agli obblighi e alle responsabilità dei dipendenti pubblici.
Sono previste anche domande su obbligazioni e contratti, normativa sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, lavoro pubblico, procedimento disciplinare, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali tecnologie informatiche.
Il concorso rispetta le nuove regole introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici, con particolare attenzione alla trasparenza, alla tracciabilità delle fasi e alla valutazione delle competenze.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA. Accedendo alla pagina dedicata, il candidato può compilare il form di iscrizione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.
Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato al 26 novembre 2025. È consigliabile disporre di un indirizzo PEC, utile per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’Ente.
Il bando integrale, comprensivo di requisiti, modalità di valutazione e informazioni sulle comunicazioni ufficiali, è disponibile per il download direttamente nella scheda del concorso, pubblicata sul portale inPA.
