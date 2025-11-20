Social
Home page>Economia e Lavoro>Provincia di Cosenza, co...

Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili

La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato al 26 novembre 2025
Redazione
20 novembre 202515:46
1 of 2
gallery image

Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili

Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili
gallery image

Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili

Provincia di Cosenza, concorso per l’assunzione di due funzionari amministrativi contabili

La Provincia di Cosenza ha pubblicato un nuovo concorso rivolto a laureati, anche in possesso di laurea triennale, per l’assunzione a tempo determinato di due funzionari amministrativi contabili.

L’inserimento dei nuovi profili servirà a potenziare le strutture che gestiscono i pagamenti delle fatture commerciali e ad accelerare i tempi di liquidazione da parte della pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi nazionali legati all’efficienza della spesa pubblica.

Il bando rappresenta un’opportunità importante per chi ha una formazione giuridico-economica e desidera lavorare all’interno di un ente territoriale. I contratti saranno attivati nell’ambito dei programmi destinati al rafforzamento amministrativo, con un ruolo operativo nella gestione contabile e nella verifica dei processi legati ai pagamenti.

Requisiti richiesti

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o europea, pieno godimento dei diritti civili e politici, maggiore età, idoneità fisica alle mansioni, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, assenza di condanne che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione e assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato il licenziamento.

Sul piano formativo, è richiesto il possesso del Diploma di Laurea, della Laurea Specialistica, della Laurea Magistrale o della Laurea triennale, in qualunque classe ritenuta valida ai fini dell’ammissione.

La Provincia chiarisce inoltre che non possono partecipare coloro che si trovano già in quiescenza o che sono stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico. Il concorso è quindi riservato a candidati pienamente in regola dal punto di vista amministrativo e disciplinare.

La procedura prevede una sola prova orale, durante la quale verranno valutate le conoscenze dei candidati in un’ampia gamma di materie fondamentali per la gestione amministrativo-contabile di un ente locale.

Il programma d’esame include diritto costituzionale, normativa sugli appalti, ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo, giustizia amministrativa e contabile, contabilità pubblica, reati contro la pubblica amministrazione e disciplina relativa agli obblighi e alle responsabilità dei dipendenti pubblici.

Sono previste anche domande su obbligazioni e contratti, normativa sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, lavoro pubblico, procedimento disciplinare, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali tecnologie informatiche.

Il concorso rispetta le nuove regole introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici, con particolare attenzione alla trasparenza, alla tracciabilità delle fasi e alla valutazione delle competenze.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA. Accedendo alla pagina dedicata, il candidato può compilare il form di iscrizione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato al 26 novembre 2025. È consigliabile disporre di un indirizzo PEC, utile per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’Ente.

Il bando integrale, comprensivo di requisiti, modalità di valutazione e informazioni sulle comunicazioni ufficiali, è disponibile per il download direttamente nella scheda del concorso, pubblicata sul portale inPA.

1 of 2
Tag
concorsi · provincia cosenza

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

ULTIMA ORA
Senza tutele

Lavoro sotto paga, esplode il dumping: la provincia di Cosenza è tra le peggiori in Italia

Più incassi per le imprese, salari più bassi per i dipendenti grazie agli accordi irregolari: una pratica sempre più diffusa che mette a rischio mercati e concorrenza
Redazione Economia
Lavoro sotto paga, esplode il dumping: la provincia di Cosenza è tra le peggiori in Italia
L’annuncio

Ryanair: «Con i nuovi hangar a Lamezia fino a 300 nuovi posti di lavoro». Occhiuto: «In Calabria vogliamo replicare il modello di Bergamo»

Oggi l’amministratore delegato Eddie Wilson ha incontrato i ragazzi che lavoreranno nell’aeroporto della Piana: «Nei prossimi anni trecento nuovi aerei che speriamo di dislocare il più possibile in Italia». 
Redazione Attualità
Ryanair: «Con i nuovi hangar a Lamezia fino a 300 nuovi posti di lavoro». Occhiuto: «In Calabria vogliamo replicare il modello di Bergamo»\n
Fanalino di coda

Lavoro, reddito e ricchezza: ecco perché la Calabria ha una bassa qualità della vita

In un quadro generale critico, non mancano le sorprese positive: miglioramenti in campo demografico e nel settore della salute: servono politiche mirate per sconfiggere le fragilità e sfruttare le opportunità
Redazione Attualità
Lavoro, reddito e ricchezza: ecco perché la Calabria ha una bassa qualità della vita
Zero candidati

Tram tappezzati di annunci di lavoro ma nessuno si presenta: la campagna dell’imprenditore vibonese Cutrullà

Trenta posti disponibili, stipendi fino a 2.700 euro e contratti stabili eppure la Save Group non riesce a trovare elettricisti, idraulici e muratori. La provocazione a caratteri cubitali nelle maggiori città italiane: “Si trovano solo modelle, influencer e rapper?”
Redazione
Tram tappezzati di annunci di lavoro ma nessuno si presenta: la campagna dell’imprenditore vibonese Cutrullà\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre 2025
Ore 16:14
Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»
Societa

Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Siglato l'accordo tra il Demanio e Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: ridare valore all'antico edificio

19 novembre 2025
Ore 16:55
Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune
Societa

Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

19 novembre 2025
Ore 15:54
Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Societa

Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

19 novembre 2025
Ore 15:54
Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Sport

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre 2025
Ore 16:14
Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»
Societa

Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Siglato l'accordo tra il Demanio e Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: ridare valore all'antico edificio

19 novembre 2025
Ore 16:55
Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune
Societa

Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale

Il fashion coach Alfredo Bruno si racconta a Cosenza Channel, dagli esordi come promoter all’organizzazione di spettacoli di successo in giro per la Calabria: «Ecco come ho trasformato le passerelle in una vera e propria esperienza multisensoriale»

19 novembre 2025
Ore 15:54
Alfredo Bruno, il fashion coach che ha trasformato le passerelle in una esperienza multisensoriale
Sport

Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO

Il tecnico mette in luce l’ottimo clima nello spogliatoio e l’impegno costante delle giocatrici, fondamentali per i successi in Conference Cup: «Guido un gruppo eccezionale»

18 novembre 2025
Ore 15:04
Pallanuoto, Smile Cosenza tra campionato e Europa, Occhione: «Passo dopo passo verso i nostri obiettivi» | VIDEO
Sport

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento

20 novembre 2025
Ore 16:14
Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»
Societa

Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune

Siglato l'accordo tra il Demanio e Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: ridare valore all'antico edificio

19 novembre 2025
Ore 16:55
Cosenza, la caserma Fratelli Bandiera diventa proprietà del Comune
Le richieste

Vertenza ex Lsu-Lpu, flash mob davanti la Cittadella di Catanzaro. A dicembre la protesta si sposterà a Roma

I manifestanti chiedono l’aumento del monte ore ed il riconoscimento dei contributi per il periodo antecedente la stabilizzazione. Il 4 dicembre saranno davanti Montecitorio
Salvatore Bruno
Vertenza ex Lsu-Lpu, flash mob davanti la Cittadella di Catanzaro. A dicembre la protesta si sposterà a Roma\n
Cresce il divario

In Calabria un giovane su quattro non studia né lavora. E metà degli studenti ha difficoltà con numeri e lettura

Male le competenze di base: leggere, scrivere e fare i conti sono un problema per oltre il 50% degli studenti delle scuole medie. Ecco il report dell’Istat
Redazione Economia
In Calabria un giovane su quattro non\u00A0studia né lavora. E\u00A0metà degli studenti ha difficoltà con numeri e lettura\n
L’intervento

Orlandino Greco: «Il +1,3% della Calabria non è un caso: la crescita è frutto di scelte e investimenti»

Il rapporto di Banca d’Italia certifica un primo semestre in controtendenza: industria, costruzioni e investimenti trainano la crescita. Ora serve continuità
Redazione
Orlandino Greco: «Il +1,3% della Calabria non è un caso: la crescita è frutto di scelte e investimenti»
Allarme sui ribassi

La crisi dell’olio tra prezzi bassi e carenza di manodopera: «Meno di 10 euro al litro non è un buon extravergine»

VIDEO | Da Corigliano Rossano la denuncia di Cesare Renzo, portavoce dei produttori della Dolce, durante una passeggiata tra gli ulivi: «Se continuiamo così rischia di cambiare anche il paesaggio»
Matteo Lauria
La crisi dell’olio tra prezzi bassi e carenza di manodopera: «Meno di 10 euro al litro non è un buon extravergine»\n
Efficientamento energetico

Bonus elettrodomestici al via: come funziona, chi può richiederlo e perché martedì 18 novembre sarà una corsa contro il tempo

Dalle 7 del mattino sarà possibile inviare la domanda tramite App IO o sito dedicato. Voucher da 100 o 200 euro a seconda dell’Isee, tetto complessivo di 48,1 milioni e domanda valida fino a esaurimento fondi
Luca Arnaù
Bonus elettrodomestici al via: come funziona, chi può richiederlo e perché martedì 18 novembre sarà una corsa contro il tempo\n
L'editoriale

La Calabria che scompare tra laureati in fuga e borghi destinati a morire: serve un piano per i giovani

Il Rapporto Svimez 2024 conferma l’esodo dei migliori dal Mezzogiorno. Senza investimenti concreti, infrastrutture digitali e lavoro dignitoso, la regione rischia di perdere quasi un quinto della popolazione nei prossimi 25 anni. È il momento di fare qualcosa
Franco Laratta
La Calabria che scompare tra laureati in fuga e borghi destinati a morire: serve un piano per i giovani\n
Rapporto Bes

In Calabria si vive male (secondo l’Istat): crisi economica e sociale senza precedenti, il Nord è lontanissimo

Il sistema regionale è ai limiti della sostenibilità. Le carenze strutturali sono molto gravi e in costante peggioramento. I dati del report: ecco i settori in crisi. Regione sul fondo della classifica per economia, lavoro, salute e istruzione
Redazione Economia
In Calabria si vive male (secondo l’Istat): crisi economica e sociale senza precedenti, il Nord è lontanissimo\n
Sindacati Calabria

Ad Amantea la Giornata delle Rsu della Cisl Fp della Calabria con oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali

Tante le testimonianze, le proposte, le richieste e riflessioni sui rinnovi contrattuali del Settore Pubblico, sulla legge di bilancio 2026, sull’esigenza di Riforma della Polizia Locale, sulla valorizzazione del capitale umano nel lavoro pubblico
Redazione
Ad Amantea la Giornata delle Rsu della Cisl Fp della Calabria con oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali\n
Il progetto

Castrovillari, nei campi della fattoria solare una opportunità di riscatto per i detenuti

Nei terreni attigui all’istituto di pena Rosetta Sisca è in allestimento un impianto agrivoltaico dove i reclusi potranno trovare una occupazione stabile. Nella sede di Confapi la sottoscrizione dell’accordo
Salvatore Bruno
Castrovillari, nei campi della fattoria solare una opportunità di riscatto per i detenuti\n
Esodo drammatico

Giovani in fuga dall’Italia: in dieci anni oltre un milione di partenze dal Sud verso Nord ed estero

Il “Rapporto Italiani nel Mondo 2025” fotografa un Paese in movimento: i giovani emigrano per scelta e necessità, spinti da squilibri economici e mancanza di opportunità. Il Mezzogiorno perde 373mila under 35
Redazione Economia
Giovani in fuga dall’Italia: in dieci anni oltre un milione di partenze dal Sud verso Nord ed estero\n
Il caso

«Difenderemo l’olio calabrese dalle speculazioni»: Gallo (e la Regione) in campo per tutelare i produttori

L’assessore all’agricoltura annuncia controlli più stringenti sulla filiera e un confronto con le associazioni di categoria dopo le denunce sul mercato invaso dall’olio tunisino
Redazione Attualità
«Difenderemo l’olio calabrese dalle speculazioni»: Gallo (e la Regione) in campo per tutelare i produttori\n
Bando turistico

Al via il bando per creare due nuovi alberghi diffusi a Corigliano Rossano

Pubblicato l’avviso per sostenere imprese e progetti ricettivi nei due centri storici. Domande fino al 9 dicembre via PEC
Redazione
Al via il bando per creare due nuovi alberghi diffusi a Corigliano Rossano\n
L’incentivo

Bonus Elettrodomestici: al via le domande dal 18 novembre

Il voucher coprirà il 30% del costo di acquisto, fino a 200 euro per nucleo familiare
Redazione
Bonus Elettrodomestici: al via le domande dal 18 novembre\n
Il bilancio

Calabria in ripresa economica secondo il rapporto Bankitalia: il Pil supera l’1% e cresce l’occupazione

Dal report “L’economia della Calabria. Aggiornamento congiunturale” presentato a Catanzaro emerge che nel primo semestre 2025 l’economia regionale cresce più della media nazionale e del Mezzogiorno. Tuttavia, restano deboli i consumi
Bruno Mirante
Calabria in ripresa economica secondo il rapporto\u00A0Bankitalia: il Pil supera l’1% e cresce l’occupazione\n
Il bando

Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per le aziende gestite da giovani under 41

565 le domande istruite, di cui una parte ammessa a finanziamento. L’assessore regionale Gianluca Gallo: «Favoriamo il ricambio generazionale nelle campagne calabresi»
Redazione
Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per le aziende\u00A0gestite da giovani under 41\n
Infrastrutture

«Cinquemila posti di lavoro nei cantieri della 106 ma in Calabria mancano operai specializzati»: la Cgil avvisa la Regione

Il segretario della Fillea chiede l’avvio di un piano straordinario di formazione: «Il territorio può diventare un laboratorio di sviluppo ma senza manodopera qualificata rischiamo di perdere un treno che non passerà più»
Redazione Economia
«Cinquemila posti di lavoro nei cantieri della 106\u00A0ma in Calabria mancano operai specializzati»: la Cgil avvisa la Regione\n
La crisi morde

«L’olio importato dalla Tunisia ci farà chiudere»: agricoltori calabresi in ginocchio per il crollo dei prezzi

Quest’anno a causa della siccità le rese sono state basse. Nei campi e nei frantoi cresce la preoccupazione per la vendita dei prodotti che, a queste condizioni, non è più conveniente. «Si importato miscele senza alcun controllo, questa è concorrenza sleale»
Luana Costa
«L’olio importato dalla Tunisia ci farà chiudere»: agricoltori calabresi in ginocchio per il crollo dei prezzi\n
La vertenza

Telecontact, incontro fin troppo riservato in Cittadella: i sindacati ci credono (e scioperano), i politici non parlano

Il presidente Occhiuto ha ricevuto i rappresentanti delle 4 sigle principali che lunedì confermano la mobilitazione in piazza Matteotti a sostegno dei 440 lavoratori di Catanzaro. Manifestazioni anche per Roma (dove arriveranno da Napoli), Ivrea, Aosta e Caltanissetta contro la decisione Tim di esternalizzare 1600 persone
Nico De Luca
Telecontact, incontro fin troppo\u00A0riservato in Cittadella: i sindacati ci credono (e scioperano), i politici non parlano\n
Il contributo

“Una casa per tutti”, dalla Regione Calabria un bonus fino a 300 euro per le famiglie più in difficoltà

Il sostegno, gestito da Comuni e Ambiti territoriali sociali, sostiene nuclei con ISEE fino a 17mila euro e promuove inclusione e dignità abitativa. L’assessore all’Inclusione sociale e Welfare Pasqualina Straface: «Avere un tetto sopra la propria testa è la prima condizione per vivere dignitosamente»
Redazione
“Una casa per tutti”, dalla Regione Calabria un bonus fino a 300 euro per le famiglie più in difficoltà\n
«PROMESSE NON MANTENUTE»

Incontro fra gli idonei 112 Calabria e la Regione, SI Cobas: «Perché l’Azienda Zero non c’era?»

Dal sindacato accuse verso i quadri: «Il presidente Miserendino era in corridoio ma non è entrato per l’incontro. Noi non ci fermeremo nella nostra battaglia»
Francesco La Luna
Incontro fra gli idonei 112 Calabria e la Regione, SI Cobas: «Perché l’Azienda Zero non c’era?»
1
...
PIÙ LETTI
1

Incidente sulla SS283 a San Marco Argentano, strada chiusa

2

Franco Perna lascia il carcere per motivi di salute

3
da non crederci

Cosenza, l’albero “maledetto” di Santa Teresa: piantato, tagliato, ora estirpato di notte

4

Regionali Calabria, ricorsi per Bruno Bossio, Iemma, Comito e De Nisi

5

Omicidio Pezzulli, quarta assoluzione per Domenico Cicero