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Non bastano annunci, rassicurazioni o aperture di principio. Per i 173 lavoratori del Progetto Montagna di San Giovanni in Fiore la questione decisiva resta una sola: chi garantirà le risorse economiche necessarie alla loro stabilizzazione, non soltanto oggi ma anche negli anni futuri?

È il punto su cui insiste il gruppo “Spontaneamente – San Giovanni in Fiore”, che torna sulla vertenza dopo gli ultimi passaggi avvenuti negli uffici della Regione Calabria.

Secondo quanto ricostruito nella nota, il sindaco Barile si sarebbe recato in Regione per ottenere chiarimenti sulla possibilità di stabilizzare i lavoratori. Una volta definita l’equiparazione ai TIS, sarebbe però rimasta senza risposta la questione principale: quella delle coperture finanziarie.

«Chi garantirà gli stipendi negli anni futuri?»

Il nodo, per il gruppo, è tutto qui.

«Non basta dire che si può assumere. Bisogna anche spiegare, nero su bianco, con quali risorse si pagheranno gli stipendi. Oggi, domani e negli anni a venire».

Sempre secondo la ricostruzione fornita, alla richiesta di un impegno formale da parte della Regione il confronto sarebbe stato rinviato al dirigente generale, che però non avrebbe poi incontrato il sindaco nonostante ore di attesa.

Il giorno successivo, invece, una dirigente comunale avrebbe ottenuto un incontro e una risposta scritta. Ma, sostiene “Spontaneamente”, anche quel documento non avrebbe chiarito definitivamente il tema delle risorse.

«Il futuro dei lavoratori non dipenda dalla politica»

La presa di posizione si fa poi più politica sul metodo.

«Il futuro dei lavoratori sangiovannesi non può dipendere da appartenenze politiche né da rapporti personali. È una questione di rispetto istituzionale».

Il gruppo rivendica il diritto del sindaco, quale rappresentante della comunità, a ricevere risposte formali e complete su una vertenza che riguarda centinaia di famiglie.

Nella nota viene anche espresso apprezzamento per l’attenzione mostrata dall’onorevole Vittoria Baldino, del Movimento 5 Stelle, richiamando sia l’interlocuzione avviata nei mesi scorsi sia l’interpellanza parlamentare del 30 settembre.

«Rispetto per 173 famiglie»

L’appello finale è rivolto direttamente alla Regione Calabria.

«Chiediamo una cosa semplice: rispetto. Rispetto per i lavoratori, che da anni attendono certezze. Rispetto per il Comune e per chi lo rappresenta. Rispetto per una comunità che merita risposte scritte, risorse certe e responsabilità assunte fino in fondo».

La vertenza, dunque, resta aperta. E finché non ci sarà una risposta chiara sulle coperture, per “Spontaneamente” la stabilizzazione continuerà a essere una possibilità sulla carta, non una certezza concreta.