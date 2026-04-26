Il primo cittadino uscente Mario Nocito vuole mantenere la fascia tricolore, a tentare di dare una svolta al governo cittadino sarà invece Gian Carlo Raimondo

Per le elezioni comunali di Sant’Angata d’Esaro, il sindaco uscente Mario Nocito si ricandida per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura”. A contendergli la fascia tricolore sarà Gian Carlo Raimondo, alla sua prima esperienza da candidato sindaco, alla guida della lista “Nuovo Dna”. Nella squadra che ha amministrato dal 2020 si registra una forte continuità: sono otto i candidati riconfermati, tra cui tre donne, mentre le novità si limitano a due nuovi ingressi.

Candidato a sindaco: Mario Nocito

Lista “Futura”

Adriana Amodio

Jolanda Servidio

Marika Servidio

Mattia Bufano

Marco Castellucci

Salvatore Gallo

Davide Laino

Andrea Sirimarco

Luciano Sirimarco

Andrea Vaccari

Candidato a sindaco: Gian Carlo Raimondo

Lista “Nuovo Dna”