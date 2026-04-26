Il primo cittadino uscente Mario Nocito vuole mantenere la fascia tricolore, a tentare di dare una svolta al governo cittadino sarà invece Gian Carlo Raimondo
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Per le elezioni comunali di Sant’Angata d’Esaro, il sindaco uscente Mario Nocito si ricandida per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura”. A contendergli la fascia tricolore sarà Gian Carlo Raimondo, alla sua prima esperienza da candidato sindaco, alla guida della lista “Nuovo Dna”. Nella squadra che ha amministrato dal 2020 si registra una forte continuità: sono otto i candidati riconfermati, tra cui tre donne, mentre le novità si limitano a due nuovi ingressi.
Candidato a sindaco: Mario Nocito
Lista “Futura”
- Adriana Amodio
- Jolanda Servidio
- Marika Servidio
- Mattia Bufano
- Marco Castellucci
- Salvatore Gallo
- Davide Laino
- Andrea Sirimarco
- Luciano Sirimarco
- Andrea Vaccari
Candidato a sindaco: Gian Carlo Raimondo
Lista “Nuovo Dna”
- Davide Terranova
- Francesco Palmieri Martorello
- Elena Spinelli
- Arianna Fasano
- Giovanni Malvito
- Catia Cosentino
- Alessio Ierardi
- Fausta Di Cianni
- Giuseppina Gallo detta Giusi
- Santino Rumbolo