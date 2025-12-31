Social
Concertoni di Capodanno a Cosenza e provincia: sul palco Brunori, Negramaro e Bennato

Non solo Capodanno Rai, ecco la mappa del divertimento di fine anno nel nord della Calabria: tra grandi ritorni e canzoni d'autore si ballerà fino all'alba a piazza dei Bruzi, a Corigliano Rossano e ad Acri
Francesco Oliverio
31 dicembre 202507:00
Dario Brunori propheta in patria per il Capodanno di Cosenza

Concertoni di Capodanno a Cosenza e provincia: sul palco Brunori, Negramaro e Bennato
I Negramaro tornano in Calabria per festeggiare a Corigliano Rossano il 2026

Dario Brunori propheta in patria per il Capodanno di Cosenza
Bennato porta Riturnella ad Acri

I Negramaro tornano in Calabria per festeggiare a Corigliano Rossano il 2026
Concertoni di Capodanno a Cosenza e provincia: sul palco Brunori, Negramaro e Bennato

Bennato porta Riturnella ad Acri

Cosenza e provincia balleranno e canteranno per festeggiare il 2026 a suon di live con big della musica. Nel derby con Catanzaro la città dei bruzi si difende alla grande con il supporto di Acri e Corigliano Rossano. Se a Catanzaro sarà protagonista il Capodanno Rai con "L'anno che verrà", Cosenza potrà contare sul cantautore Brunori Sas che "regalerà" una serata d'autore a chi deciderà di trascorrere le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno nella Città di Bernardino Telesio. 

Nel resto della regione a Reggio Calabria saranno Rocco Hunt Radio 105 i protagonisti della serata. A Crotone l'attesa sale per il concerto live di Max Gazzè, mentre tanta gente e attesa a Corigliano Rossano per il live dei Negramaro. Festa grande anche a Lamezia Terme Acri con i concerti di Syria ed Eugenio Bennato. Il 29 30 dicembre a Cinquefrondi appuntamento con Daniele Silvestri e la musica dance di Marvin & Prezioso. Il 1° gennaio l'appuntamento a Vibo Valentia è con i Modena City Ramblers.  

«Sono veramente emozionato. Sono partito concretamente e idealmente proprio da casa all'inizio di quest'anno per il Festival di Sanremo, con grande entusiasmo ma anche con grande con grandi timori.  Poi invece è stato un exploit bellissimo che tra l'altro mi ha anche avvicinato alla gente della mia terra". È con queste parole che Dario Brunori, in arte Brunori Sas aveva annunciato la presenza sul palco di Piazza dei Bruzi a Cosenza per il concerto che saluterà il 2025.

Il cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista cosentino ha pubblicato sei album, venendo premiato con due Targhe Tenco, parallelamente ha scritto e composto quattro colonne sonore, tra cui due film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate" (2020) e "Il grande giorno"(2022), vincendo per la prima volta il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora. L'anno scorso con "L'albero delle noci" ha conquistato il terzo posto e il premio "Sergio Bardotti" al Festival di Sanremo per il miglior testo ed è reduce da una tournee nei palazzetti di tutt'Italia.  

Per il concertone di Capodanno appuntamento dopo la notte del 31 dicembre a Corigliano Scalo, con i Negramaro in Piazza Giovanni Paolo II (Piazza salotto), tra esuberanza pop-rock e romanticismo. Giuliano Sangiorgi ed il resto della band hanno marcato gli ultimi vent'anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult.

Un evento importante nella cittadina jonica che di certo richiamerà il pubblico delle grandi occasioni un anno dopo i successi dei live di Max Pezzali (2024) e Rocco Hunt e J-Ax (2025).   

La musica popolare di Eugenio Bennato accompagnerà le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno ad Acri nel Cosentino. Il cantautore napoletano, accompagnato dalla sua band composta dai Taranta Power Le Voci del Sud, racconterà in musica la sua lunga carriera artistica in Piazza Sprovieri.  

magia natalizia

Paola, il 4 gennaio il presepe vivente animerà di nuovo il centro storico

Grazie alla collaborazione tra il gruppo Fiorito Viaggi, l'assessore Gabriele Fiorito, e con la supervisione del Consigliere Mafalda D'angelo, è stato garantito per due date il servizio di navetta gratuita, con corse ogni 20 minuti dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
Francesca Lagatta
Paola, il 4 gennaio il presepe vivente animerà di nuovo il centro storico\n
L’intervista

Disagio giovanile, Bianco: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre l’approvazione pubblica» | VIDEO

Il presidente del Dipartimento Calabria dell’Associazione nazionale sociologi promotore di un recente convegno su bullismo e cyberbullismo
Patrizia De Napoli
Disagio giovanile, Bianco: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre l’approvazione pubblica» | VIDEO\n
Nuovo anno

Calabria, speranze e buoni propositi per il 2026: gli auguri dalle città capoluogo

VIDEO | Abbiamo raccolto le voci di cittadini, amministratori locali e operatori economici. I bilanci e gli auspici da Cosenza a Crotone, passando per Catanzaro e Vibo
Redazione Attualità
Calabria, speranze e buoni propositi per il 2026: gli auguri dalle città capoluogo
Lo zodiaco bruzio

Cosenza sotto le stelle: oroscopo semiserio di una città che non trova mai ricetto

Dodici segni tra ambizioni, calcio, saputelli e cervelli in fuga. A Cosenza anche l’oroscopo è una questione di classe (politica)
Redazione
Cosenza sotto le stelle: oroscopo semiserio di una città che non trova mai ricetto

Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Lutto

Cosenza piange Roberto Bartolino, il cordoglio del sindaco Franz Caruso

Il primo cittadino ricorda il Professore Emerito dell’Università della Calabria: «Un grande vuoto umano e scientifico»
Redazione
Cosenza piange Roberto Bartolino, il cordoglio del sindaco Franz Caruso\n
I finanziamenti

Edilizia scolastica, 10 milioni di euro in arrivo per mettere in sicurezza gli edifici in Calabria: ecco dove

Pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli enti locali ammessi ai contributi per l’adeguamento alle norme antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti 
Redazione Attualità
Edilizia scolastica, 10 milioni di euro in arrivo per mettere in sicurezza gli edifici in Calabria: ecco dove\n
Ultimo giorno dell’anno

Capodanno con i Negramaro: ecco come arrivare in piazza senza stress

Navette gratuite, area pedonale e maxischermi: il Comune organizza la notte di San Silvestro
Redazione
Capodanno con i Negramaro: ecco come arrivare in piazza senza stress\n
Fortuna in Calabria

Super Enalotto, la fortuna bacia Cosenza: centrati due 5, ecco dove

Vincite a Cosenza e Montalto Uffugo nell’estrazione del 30 dicembre. Il jackpot sale a 98,5 milioni di euro
Redazione
Super Enalotto, la fortuna bacia Cosenza: centrati due 5, ecco dove\n
Vita di quartiere

Dieci anni di impegno civico per il territorio: il Comitato di Quartiere Via Panebianco rinnova le cariche

Assemblea a Cosenza per celebrare il decennale del Comitato di Quartiere Via Panebianco e per l’elezione del nuovo direttivo, nel segno della partecipazione civica e della cura del territorio
Redazione
Dieci anni di impegno civico per il territorio: il Comitato di Quartiere Via Panebianco rinnova le cariche\n
l’evento

Assemblea “Ig alumni” e Graduation day: la festa degli ingegneri gestionali dell’Unical

L'ottavo incontro annuale dell'associazione dei laureati ha riunito oltre 200 professionisti presso l'ateneo calabrese. Nel corso dell'evento sono stati conferiti riconoscimenti al Rettore Gianluigi Greco e all'Alumnus dell'anno
Redazione
Assemblea “Ig alumni” e Graduation day: la\u00A0festa degli ingegneri gestionali dell’Unical
solidarietà e sport

Castrovillari, un presidio salva-vita per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes 

L' ex ASD Lauropoli dona un DAE alla parrocchia di Cammarata in memoria di Alfredo Battaglia. Sicurezza per i giovani e il nuovo campetto di Don Pietro Martucci
Franco Sangiovanni
Castrovillari,\u00A0un presidio salva-vita per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes\u00A0\n
il manufatto

Cosenza, si chiude la porta del Giubileo con la fiamma della Speranza donata da Paletta

Consegnata al Museo diocesano a ricordo del Giubileo della Speranza. Domani, mercoledì 31 dicembre, alle ore 18 previsto il Te Deum in Cattedrale
Redazione
Cosenza, si chiude la porta del Giubileo con la fiamma della Speranza donata da Paletta
L’ordinanza

Concerto Capodanno a Cosenza, vietati fuochi e bottiglie di vetro

Palazzo dei Bruzi ha emanato una delibera che disciplina la somministrazione di bevande nei locali del centro nella notte del 31 dicembre
Redazione
Concerto Capodanno a Cosenza, vietati fuochi\u00A0e bottiglie di vetro\n
la scaletta

Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno

Sette esibizioni prima del cantautore bruzio, poi dj set fino all’alba di Piero Tucci. Ecco si salirà sul palco prima di mezzanotte e trenta
Redazione
Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno\n
Il processo

Rossano, madre Isabella De Rosis verso la beatificazione

Venerdì due gennaio s’insedierà il Tribunale per l’inchiesta diocesana sul presunto miracolo avvenuto per intercessione della Venerabile
Redazione
Rossano, madre Isabella De Rosis verso la beatificazione\n
Tradizioni locali

Quasi 50mila euro dalla Regione: la Festa del Pane di Rogliano entra tra gli eventi top della Calabria

Contributo regionale per l’ottava edizione 2026: riconosciuto il valore identitario e turistico della storica manifestazione
Redazione
Quasi 50mila euro dalla Regione: la Festa del Pane di Rogliano entra tra gli eventi top della Calabria\n
la scomparsa

Bocchigliero e la politica piangono l’ex sindaco Luigi De Vincenti

E’ stata una figura storica e punto di riferimento del Partito Democratico della provincia di Cosenza, da sempre protagonista attivo della politica del territorio
Redazione
Bocchigliero e la politica piangono l’ex sindaco Luigi De Vincenti\n
Viabilità

Traffico tra Roges e Commenda, chiusa l’uscita dal Metropolis su via Kennedy

Nuove modifiche alla circolazione nella zona tra Roges e Commenda: dal 29 dicembre chiusa al pubblico l’uscita del parcheggio sotterraneo del Metropolis su via Kennedy
Redazione
Traffico tra Roges e Commenda, chiusa l’uscita dal Metropolis su via Kennedy
le previsioni

Meteo Cosenza, notte di San Silvestro gelida. Sui monti fino a -11°, in città farà freddo

Una massa d’aria fredda raggiungerà la regione apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un notevole abbassamento delle temperature.
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, notte di San Silvestro gelida. Sui monti fino a -11°, in città farà freddo\n
L’appello

Cariati, una catena impedisce a un disabile di raggiungere la propria barca: «È ciò che rimane della mia libertà»

VIDEO | Nonostante le richieste e le comunicazioni inviate dal garante regionale, da mesi si attende una risposta che non arriva: «Mi rivolgo al sindaco perché può risolvere tutto in cinque minuti»
Matteo Lauria
Cariati, una catena impedisce a un disabile di raggiungere la propria barca: «È ciò che rimane della mia libertà»\n
La novità

Piero Tucci DJ ufficiale del Capodanno 2026 a Cosenza

Dopo il concerto di Dario Brunori, lo storico speaker del Cosenza Calcio guiderà la notte verso il 2026
Redazione
Piero Tucci DJ ufficiale del Capodanno 2026 a Cosenza\n
Concertone bruzio

Concertone di Capodanno, Cosenza entra nel countdown: Piazza dei Bruzi pronta ad accogliere Brunori Sas

Ultime ore di lavori per l’allestimento del palco in Piazza dei Bruzi. Atteso un grande afflusso di pubblico per il live di Brunori Sas, protagonista della notte di San Silvestro nel cuore della città
Redazione
Concertone di Capodanno, Cosenza entra nel countdown: Piazza dei Bruzi pronta ad accogliere Brunori Sas
San Silvestro

Cenone di Capodanno alle porte: ecco cosa si mangerà nei ristoranti di Cosenza e provincia

Cenone di Capodanno a Cosenza e provincia: cosa si mangia nei ristoranti
Redazione
Cenone di Capodanno alle porte: ecco cosa si mangerà nei ristoranti di Cosenza e provincia
La storia

Brigitte Bardot e Raf Vallone, l’amore segreto che incendiò Parigi e unì la diva francese alla Calabria

Nel 1958, tra teatri, notti sulla Senna e paparazzi fermati da Oriana Fallaci, sbocciò una passione clandestina rimasta leggenda
Gianfranco Donadio*
Brigitte Bardot e Raf Vallone, l’amore segreto che incendiò Parigi e unì la diva francese alla Calabria\n
