Concertoni di Capodanno a Cosenza e provincia: sul palco Brunori, Negramaro e Bennato
Cosenza e provincia balleranno e canteranno per festeggiare il 2026 a suon di live con big della musica. Nel derby con Catanzaro la città dei bruzi si difende alla grande con il supporto di Acri e Corigliano Rossano. Se a Catanzaro sarà protagonista il Capodanno Rai con "L'anno che verrà", Cosenza potrà contare sul cantautore Brunori Sas che "regalerà" una serata d'autore a chi deciderà di trascorrere le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno nella Città di Bernardino Telesio.
Nel resto della regione a Reggio Calabria saranno Rocco Hunt e Radio 105 i protagonisti della serata. A Crotone l'attesa sale per il concerto live di Max Gazzè, mentre tanta gente e attesa a Corigliano Rossano per il live dei Negramaro. Festa grande anche a Lamezia Terme e Acri con i concerti di Syria ed Eugenio Bennato. Il 29 e 30 dicembre a Cinquefrondi appuntamento con Daniele Silvestri e la musica dance di Marvin & Prezioso. Il 1° gennaio l'appuntamento a Vibo Valentia è con i Modena City Ramblers.
«Sono veramente emozionato. Sono partito concretamente e idealmente proprio da casa all'inizio di quest'anno per il Festival di Sanremo, con grande entusiasmo ma anche con grande con grandi timori. Poi invece è stato un exploit bellissimo che tra l'altro mi ha anche avvicinato alla gente della mia terra". È con queste parole che Dario Brunori, in arte Brunori Sas aveva annunciato la presenza sul palco di Piazza dei Bruzi a Cosenza per il concerto che saluterà il 2025.
Il cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista cosentino ha pubblicato sei album, venendo premiato con due Targhe Tenco, parallelamente ha scritto e composto quattro colonne sonore, tra cui due film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate" (2020) e "Il grande giorno"(2022), vincendo per la prima volta il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora. L'anno scorso con "L'albero delle noci" ha conquistato il terzo posto e il premio "Sergio Bardotti" al Festival di Sanremo per il miglior testo ed è reduce da una tournee nei palazzetti di tutt'Italia.
Per il concertone di Capodanno appuntamento dopo la notte del 31 dicembre a Corigliano Scalo, con i Negramaro in Piazza Giovanni Paolo II (Piazza salotto), tra esuberanza pop-rock e romanticismo. Giuliano Sangiorgi ed il resto della band hanno marcato gli ultimi vent'anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult.
Un evento importante nella cittadina jonica che di certo richiamerà il pubblico delle grandi occasioni un anno dopo i successi dei live di Max Pezzali (2024) e Rocco Hunt e J-Ax (2025).
La musica popolare di Eugenio Bennato accompagnerà le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno ad Acri nel Cosentino. Il cantautore napoletano, accompagnato dalla sua band composta dai Taranta Power e Le Voci del Sud, racconterà in musica la sua lunga carriera artistica in Piazza Sprovieri.
