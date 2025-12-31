Concertoni di Capodanno a Cosenza e provincia: sul palco Brunori, Negramaro e Bennato

«Sono veramente emozionato. Sono partito concretamente e idealmente proprio da casa all'inizio di quest'anno per il Festival di Sanremo, con grande entusiasmo ma anche con grande con grandi timori. Poi invece è stato un exploit bellissimo che tra l'altro mi ha anche avvicinato alla gente della mia terra". È con queste parole che Dario Brunori, in arte Brunori Sas aveva annunciato la presenza sul palco di Piazza dei Bruzi a Cosenza per il concerto che saluterà il 2025.

Il cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista cosentino ha pubblicato sei album, venendo premiato con due Targhe Tenco, parallelamente ha scritto e composto quattro colonne sonore, tra cui due film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate" (2020) e "Il grande giorno"(2022), vincendo per la prima volta il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora. L'anno scorso con "L'albero delle noci" ha conquistato il terzo posto e il premio "Sergio Bardotti" al Festival di Sanremo per il miglior testo ed è reduce da una tournee nei palazzetti di tutt'Italia.