Covid Basilicata oggi, 52 contagi e nessun decesso: bollettino 11 giugno

Sono 52 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 11 giugno, in Basilicata, su un totale di 688 tamponi molecolari. Non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 55. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.970 (-3). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.335 somministrazioni.

Finora sono 247.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (44,7 per cento) e 129.083 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 376.333. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Fonte: AdnKronos