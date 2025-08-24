Cosenza Channel

Social
domenica24 agosto2025
Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico

L’ europarlamentare M5s è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. A lui, i promotori dell’iniziativa chiedono l’attuazione di ben quattro sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti di riconversione del nosocomio
Francesca Lagatta
Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico\n
Calabria al voto

Occhiuto, Tridico e Toscano: ecco i protagonisti della battaglia elettorale

Gianfranco Donadio*
Occhiuto, Tridico e Toscano: ecco i protagonisti della battaglia elettorale
Verso il voto

Azione in Calabria con la Federazione riformista: «Sosterremo Tridico senza ambiguità»

Redazione
Azione in Calabria con la Federazione riformista: «Sosterremo Tridico senza ambiguità»\n

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Società

Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Italia Mondo

Società

Molestie in ospedale

Roma, tecnico a studentessa in ospedale: «Se togli il reggiseno ci fai felici». Scoppia il caso all’Umberto I | VIDEO

Redazione
Il sequestro

Castrovillari, cinque chili di cocaina rinvenuti nel doppiofondo di un’auto

Redazione
Crisi politica?

Villapiana, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco

Redazione
Trasporto ferroviario

Calabria, in arrivo 37 nuovi treni entro il 2026: da Ferrovie dello Stato 500 milioni per il trasporto locale

Redazione Economia
Battaglia per la sanità

Andrea De Lorenzo, l'ultimo messaggio prima dell'incidente mortale: «Difendete l'ospedale di Praia»

Francesca Lagatta
SICUREZZA STRADALE

Obiettivo “Zero incidenti”, alcol test all’uscita della discoteca: l’iniziativa di ForSics a San Nicola Arcella

Francesca Lagatta
Bilancio positivo

Botulino in Calabria, dimessi tutti i pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza dopo il focolaio a Diamante

Redazione Cronaca
Dietro le sbarre

Viaggio nel carcere di Cosenza tra sovraffollamento e diritti negati: i penalisti incontrano i detenuti del “Cosmai”

Emilia Canonaco
Athena

Narcotraffico a Cassano, le prove che hanno portato alla condanna degli Abbruzzese

M.Cr.
L’intervento

Crollo nel centro storico di Cosenza, due cani imprigionati sotto le macerie

Redazione
Previsioni

Meteo, tempo instabile sul tirreno cosentino: qualche pioggia e temperatura in calo

Salvatore Lia
Dramma all’Annunziata

Cosenza, bimba morta nel grembo della madre: tre medici iscritti nel registro degli indagati

Antonio Alizzi
Momenti di paura

Vibo, scoppia una rivolta in carcere: agenti aggrediti con lamette e olio bollente, 5 feriti

Redazione Cronaca
Cronaca

Scosse in mare

Sisma di 3.5 magnitudo in zona “Tirreno Meridionale”: terremoto nell’area di Fuscaldo

Redazione
appello shock

Taurianova,una donna malata di Sla chiede l'eutanasia: «I tagli ai fondi mi negano la vita a casa»

Giuseppe Mancini
Taurianova,una donna malata di Sla chiede l'eutanasia: «I tagli ai fondi mi negano la vita a casa»
Indagini in corso

Crosia, donna ferisce il compagno con un coltello da cucina

Matteo Lauria
Gesto d’amore

Filippo Verterame morto dopo una rissa a Isola, donati gli organi: salveranno la vita a 7 persone

Falsissimo

Il falso attacco di Gratteri a Meloni, smascherato un sito di fake news. Il procuratore: «Pronto a denunciare»

Alessia Truzzolillo
Indagini in corso

Catanzaro, bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino

Nico De Luca
Politica

Scelta ufficiale

Regionali, voci dal campo largo del centrosinistra: «Con Tridico per il riscatto della Calabria»

Luca Latella
Confusione

Regionali in Calabria, Calenda: «Non sosterremo candidati del M5s». Ma Graziano sta con Tridico...

Lu. La.
La nota

Regionali Calabria, Sandro Principe: «Progetto Riformista decisivo per la candidatura di Tridico»

Redazione
La lettera

È il tempo del coraggio, riportiamo la Calabria dove merita di stare

Pasquale Tridico
Politica regionale

AVS su Tridico: «Candidatura importante, ma servono chiarimenti»

Redazione
Politica in Calabria

Rifondazione Comunista sostiene la candidatura di Pasquale Tridico

Redazione
Cosenza Calcio

Le dichiarazioni del tecnico

Verso Monopoli-Cosenza, Buscè: «Nuovi non al top. Punteremo sulla voglia di far bene»

Alessandro Storino
Pessima notizia

Cosenza, Kourfalidis ko: lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Redazione
Novità regolamentare

Serie C al via con una novità storica: ha debuttato il “Var su richiesta”

Alessandro Storino
Monopoli nel mirino

Cosenza, nuovi acquisti in campo a Monopoli? La situazione

Alessandro Storino
Acquisto ufficiale

Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula e durata del contratto

Alessandro Storino
Sport

Si scaldano i motori

Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia

Vincenzo Primerano
I format di LaC

“11 in campo”, al via la nuova stagione: Serie B e C protagoniste su LaC Tv

Redazione Sport
Si alza il sipario

Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»

Francesco Roberto Spina
Calcio Serie A

Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»

Redazione
le ultime trattative

Calciomercato Dilettanti, due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò

Vincenzo Primerano
Lega Pro

Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite

Francesco Roberto Spina
Sanità

Paralisi amministrativa

Calabria, Sanità immobile per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo

Massimo Clausi
La precisazione

Corigliano Rossano, nessuna chiusura al pronto soccorso del Compagna

Matteo Lauria
Sanità pubblica

UGL Salute sui medici cubani: «Soluzione tampone, servono investimenti sui professionisti italiani»

Redazione
La scelta

Sanità Calabria, Roberto Occhiuto si dimette da commissario per evitare il rischio dell’ineleggibilità

Redazione Politica
Disservizio risolto

San Marco Argentano, ripartono i servizi al Capt dopo il ripristino della rete internet

Redazione
Sanità d’urgenza

Corigliano Rossano, l’elisoccorso atterra di notte al “Giannettasio” | VIDEO

Matteo Lauria
Società

DENUNCIA ALLARMANTE

Carcere di Paola, il sindacato Fns Cisl Cosenza denuncia: «Situazione ormai al collasso»

Francesca Lagatta
Ferita aperta

Sulla “strada della morte”: viaggio lungo la Statale 106, filo insanguinato che cuce una Calabria ferita ma viva

Gianfranco Donadio*
Il concorso

Mister Italia 2025, in lizza ci sono anche due ragazzi di Cosenza

Redazione
Fenomeno celeste

Tre scie luminose sorprendono i cieli di Rende e Cosenza | VIDEO

Redazione
Festival Euromediterraneo

Altomonte, Stefano De Martino conquista il pubblico con uno show sold out | VIDEO

Salvatore Bruno
Economia e lavoro

L’ESULTANZA DEL SINDACO

La stazione a Settimo di Montalto sarà realtà, Faragalli: «Un giorno indimenticabile»

Francesco La Luna
Lavoro precario

Castrovillari, Riccardo Rosa: «Silenzio assordante sulla stabilizzazione dei Tis»

redazione
La grande opera

Montalto Uffugo, a Settimo nascerà la nuova stazione ferroviaria Alta Velocità

Redazione
Scuola

Campus tecnologici e professionali a Vibo e a Rossano: i due hub regionali scelti dal ministero dell’Istruzione

Redazione Economia
L’inaugurazione

Cosenza, la Camera di Commercio presenta PIDLAB: il nuovo spazio dedicato all’innovazione digitale

redazione
Cultura

FLASH SUL TIRRENO

San Lucido regina degli obiettivi: nel borgo c’è il Fotografia Calabria Festival

Francesco La Luna
Italia Mondo

La Treccani rende omaggio a Rino Gaetano

redazione
Cinema sperimentale

Laterale Film Festival porta a Cosenza 19 corti da dieci Paesi

Redazione
Festival culturale

Salgemma Lungro Festival, tra musica e comunità con la chiusura in montagna

Redazione
Scienza e spettacolo

Corigliano Rossano, Luca Perri racconta l’universo al Castello Ducale

Redazione
Musica e cultura

Celico celebra 15 anni di Festival dell’Effimero

Redazione
Eventi

Eventi

Buonvicino, tutto pronto per la 19esima edizione di Seduzioni & Gusto Festival

Francesca Lagatta
Eventi

Corigliano Rossano, il Castello Ducale si illumina di candele per un festival magico tra arte e musica

Redazione
Eventi

Diamante, torna “7 giorni con le donne per i diritti umani” per l'equità di genere ei diritti umani

Francesca Lagatta
Eventi

Altomonte ride con Enzo Salvi e Gene Gnocchi al Festival Euromediterraneo

Redazione
Eventi

Al via la nuova edizione dell’Hyle Book Festival in Sila: ecco il programma tra letteratura, arte e sostenibilità

Redazione Cultura
Altre notizie

Medio Oriente

Gaza, raid israeliano a Khan Younis: uccisi quattro bambini. Sale a 51 il bilancio delle vittime odierne

Caos spedizioni

Stop ai pacchi per gli Usa: sospese le spedizioni da Poste Italiane dopo i dazi di Trump

Il caso

Donna morta in provincia di Salerno, ricercato il suo ex compagno

Star digitali

Me contro Te, impero immobiliare da 17 milioni. E nozze rinviate al 2026

Controesodo vacanze

Weekend di rientri: attesi oltre 12 milioni di spostamenti sulle strade italiane

Italia Mondo

Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York

Il mistero

Giallo in garage, ex finanziere trovato morto a Terni

Lecce

Lampadina incastrata nel retto, anziano ricoverato d’urgenza in ospedale

Il dramma

Ragusa, bambino di due anni annega in una piscina gonfiabile

Abusi online

Scandalo sul gruppo Facebook da 32mila iscritti: foto intime delle mogli condivise senza consenso

compleanno record

Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo

Il giallo

Roma, cadavere su un tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti

