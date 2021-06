Valoti torna all’Albinoleffe. Il Cosenza tergiversa e il ds trova casa

Non sarà Aladino Valoti il direttore sportivo del Cosenza. E’ stato, specialmente nella prima parte post-retrocessione, il candidato più forte a succedere a Stefano Trinchera. L’ex mediano del 1914, infatti, dopo i contatti iniziali ha atteso invano che il presidente Guarascio affondasse il colpo. Così non è avvenuto, allora ha ceduto alle lusinghe dell’Albinoleffe. Il nuovo incarico (biennale) gli permetterà di lavorare praticamente nel giardino di casa e di ritornare in un club che conosce bene. Il Marulla, la Calabria e il rossoblù lo stuzzicavano, ma i matrimoni si fanno in due…