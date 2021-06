Open Vax Day in Calabria dal 30 giugno al 6 luglio

La Protezione Civile Calabria rende noto che per la settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio prossimo., si potrà accedere liberamente, senza bisogno di prenotazione sulla piattaforma, in tutti i punti vaccinali della regione. Sarà possibile, quindi, ricevere la prima dose di vaccinazione per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non. Per la provincia di Cosenza, ricordiamo che, sono oltre quaranta i punti vaccinali attivati dalla azienda sanitaria.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissario Straordinario, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa per vivere in serenità il periodo estivo e per raggiungere al più presto l’immunità di gregge.