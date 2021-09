Cosenza-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv e sul web

Cosenza-Como metterà di fronte due squadre che vogliono evitare di impelagarsi alla lunga nella lotta salvezza. I padroni di casa attraversano un ottimo ed entusiasmante momento. Dopo il successo netto sul Vicenza, una rimonta importante a Perugia. I lariani, invece, dopo i due pareggi iniziali a Reggio Calabria e Lecce, hanno perso (e male) in casa contro Ascoli e Frosinone.

Cosenza-Como, le scelte di formazione

Per Zaffaroni, come spiegato ieri, c’è il problema della sostituzione di Palmiero. Non è tanto questione di chi schierare in cabina di regia (giocherà Carraro play basso), ma di chi posizionare da interno destro. Boultam sul centrosinistra va verso una riconferma, mentre a completare il pacchetto ci sarà uno tra Vallocchia, Gerbo ed Eyango. Sulle fasce Situm e il vincitore del testa a testa tra Corsi e Sy. Davanti a Vigorito, anche stasera spazio a Tiritiello, Rigione e Vaisanen. Davanti intoccabili Caso e Gori. Oltre al regista squalificato, non convocati Del Favero, Djavan Anderson, Panico, Sueva e Bittante.

L’undici di Gattuso

Il tecnico Gattuso, per Cosenza-Como, dal canto suo non si distaccherà dal consueto 4-4-2. Non sono partiti per la Calabria Toninelli, Allievi, Gatto e Bovolon. Cerri e La Gumina giocheranno dal primo minuto al Marulla, ancora Iovine schierato sulla destra a centrocampo. In mediana Bellemo ed uno tra H’Maidat e Arrigoni con Chajia a sinistra. A protezione di Gori, infine, Vignali, Scaglia, Varnier e Ioannou.

Dove vedere Cosenza-Como in tv e sul web in streaming

Cosenza-Como è in programma stasera alle 20:30 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Vallocchia, Carraro, Boultam, Corsi; Gori, Caso. A disp.: Saracco, Corsi, Minelli, Venturi, Pirrello, Minelli, Sy, Florenzi, Gerbo, Eyango, Millico, Kristofferson, Pandolfi. All.: Zaffaroni

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina. A disp.: Facchin, Bolchini, Solini, Bertoncini, Cagnano, Kabashi, Arrigoni, Peli, Luvumbo, Parigini, Gliozzi, Gabrielloni. All.: Gattuso

ARBITRO: Sacchi di Macerata