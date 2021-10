Cetraro, presunto ordigno sotto l’auto della moglie di Giuseppe Aieta

di Francesca Lagoteta

Attimi concitati e preoccupazione a Cetraro, nella centralissima via Carlo Pancaro nei pressi dell’abitazione del consigliere regionale Giuseppe Aieta. Sotto l’autovettura della moglie di Aieta (parcheggiata davanti il proprio garage) è stato rinvenuto un presunto ordigno esplosivo, formato da alcune batterie e fili elettrici avvolti accuratamente con nastro adesivo nero.

L’oggetto, trovato direttamente dalla donna che si apprestava ad usare l’auto, ha generato panico tra i residenti della zona, dove in breve sono accorsi agenti della polizia municipale e carabinieri, chiudendo gli accessi alla strada.

Dopo un primo esame da parte degli artificieri, la strada è stata riaperta e il presunto ordigno è stato rimosso per essere sottoposto a perizia. Aieta nel frattempo si è recato in caserma per sporgere denuncia. In attesa di sapere se contenesse o meno materiale esplosivo, resta tutta la preoccupazione per quello che appare come un gesto intimidatorio nei confronti della famiglia del consigliere regionale, attualmente ricandidato nelle liste del Pd a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria, Amalia Bruni.