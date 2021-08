Toti a Cosenza: «Roberto Occhiuto cambierà la Calabria»

«Coraggio Italia è al fianco di Roberto Occhiuto che sarà il nuovo presidente della Regione Calabria». Pensieri e parole di Giovanni Toti, governatore della Liguria, arrivato a Cosenza per sostenere la candidatura a presidente dell’esponente di Forza Italia, quale rappresentante del centrodestra regionale. «I cittadini di questa regione hanno la possibilità di scegliere una formazione di Governo, la migliore in assoluto, capace di costruire un futuro positivo per questa terra» ha affermato l’ex giornalista Mediaset, con un passato in Forza Italia, nella tappa di Cosenza. «La Calabria ha bisogno di una nuova classe dirigente e questo cambiamento deve passare dalle urne. Coraggio Italia farà la sua parte sia alle elezioni Regionali sia alle Comunali di Cosenza, dove una nostra lista sarà di supporto alla candidatura a sindaco di Francesco Caruso, dopo il buon governo di Mario Occhiuto».

Le parole di Bevilacqua

Prima di arrivare nella sala conferenze di un hotel situato nel centro di Cosenza, Giovanni Toti ha incontrato Roberto Occhiuto per definire le ultime cose delle liste elettorali e parlare del programma politico. Al tavolo c’erano Pino Bicchielli, coordinatore esecutivo nazionale di Cambiamo e il senatore Francesco Bevilacqua, coordinatore regionale di Cambiamo la Calabria, che ha definito la città di Cosenza, la sua seconda casa. «Qui ho iniziato ad insegnare e sono molto legato a questo territorio» – ha dichiarato il senatore calabrese. «Possiamo cambiare la classe dirigente con il voto utile, visto che nell’ultimo periodo si è fatto strada il Movimento Cinque Stelle, che si è dimostrato un soggetto politico non credibile».

Toti punta sulla meritrocrazia

Toti, poi, ha spiegato di puntare sulla meritocrazia. «È questo il modello che proponiamo per la Calabria, nell’ambito del nostro spirito liberale che ispira l’azione politica di Coraggio Italia. La Calabria deve avere persone oneste e capaci di avere una visione completa per sviluppare al meglio le potenzialità turistiche, culturali ed economiche di questa fantastica terra. Sono sicuro che questa volta ci siano tutte le condizioni per fare bene. Per il nostro partito è una sfida importante per il futuro». Tra i presenti in sala, il consigliere comunale di Cosenza, Vincenzo Granata, uscito poche settimana fa dalla Lega, il fratello Maximiliano, presidente del Consorzio Valle Crati e il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo.