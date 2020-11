Non solo Mimmo Tallini, ecco i nomi degli altri indagati

Inguaia Mimmo Tallini, esponente di Forza Italia, l’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro, coordinata dal procuratore capo Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dai pm Paolo Sirleo e Domenico Guarascio. Il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, originario di Catanzaro, è finito agli arresti domiciliari, come disposto dal gip distrettuale di Catanzaro, per il reato di voto di scambio. Gli indagati sono in tutto 25. Tra questi la famiglia ‘ndranghetista Grande Aracri di Cutro, egemone in Emilia-Romagna, come accertato nel processo “Aemilia”.

I nomi degli indagati

Sotto accusa, a vario titolo, sono finiti Giovanni Abramo, Tommaso Patrizio Aprile, Pasquale Barberio, Serafina Bugnano, Santo Castagnino, Giuseppe Giampà, Pasquale Del Sole, Paolo Del Sole, Donato Gallelli, Domenico Grande Aracri, Elisabetta Grande Aracri, Nicolino Grande Aracri, Salvatore Grande Aracri (classe ’86), Salvatore Grande Aracri (classe ’79), Lorenzo Iiritano, Gaetano Le Rose, Giuseppina Mauro, Pancrazio Opipari, Salvatore Francesco Romano, Maurizio Sabato, Domenico Scozzafava, Raffaele Sisca, Domenico Tallini e Leonardo Villirillo.