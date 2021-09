Innova Rende: realizzare nuovo ospedale Hub di Cosenza nei pressi Unical

di Innova Rende – A circa un anno dalla prematura e dolorosa scomparsa della compianta Presidente Jole Santelli, ci troviamo catapultati in un’imprevista competizione regionale, peraltro, in concomitanza con le elezioni comunali della vicina Cosenza.Tralasciando considerazioni politiche che meriterebbero e meriteranno un sincero approfondimento, non possiamo esimerci dal ritornare su temi e questioni che interessano l’intera area urbana, in un momento come questo in cui ciascuna parte in campo propone e assume impegni.Premettendo che Innova Rende è un’associazione politica civica territoriale che ha come unico orizzonte il rilancio della Città di Rende, una delle principali mission della nostra associazione ha come obiettivo quello di guardare in modo “non campanilistico” ad una serie di tematiche che debbono esser programmate nell’ottica di area urbana vasta, da inserire in un ragionamento più ampio che tenga presente la provincia più popolosa ed estesa della Calabria.L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ad esempio, ci deve indirizzare verso un complessivo e celere ripensamento nell’ambito dell’erogazione delle cure, mettendo in evidenza l’importanza della medicina del territorio, un settore che, anche quando il Covid-19 sarà sconfitto, continuerà a giocare un ruolo fondamentale nel fronteggiare, tra l’altro, le malattie croniche, vera sfida per i sistemi sanitari occidentali in futuro.

Considerate queste premesse, riteniamo cruciale non solo la non più procrastinabile realizzazione del nuovo Ospedale Hub della Provincia di Cosenza, con la conseguente riconversione dell’Annunzia, bensì la riconsiderazione del suo ruolo in una logica più ampia di offerta sanitaria per l’intera regione.La nostra posizione a tal riguardo è molto chiara, il servizio sanitario pubblico e la ricerca scientifica debbono andare di pari passo, proprio per questo la localizzazione del nuovo ospedale pubblico nella zona dell’Unical, dove è già presente il Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione, quindi con la seria possibilità di consolidare la presenza della facoltà di Medicina, percorso che non dovrebbe essere in discussione, né per motivi di campanilismo e/o di rivalità politicaIn virtù di un ragionamento ampio e complessivo, pertanto, chiediamo alle forze ed ai candidati che andranno ad amministrare tanto la vicina Città Capoluogo quanto la Regione, ai quali facciamo i nostri migliori auguri, di rendere pubbliche, nel solo interesse dei cittadini ed nel pieno rispetto del principio della trasparenza, le rispettive posizioni su questi temi sensibili.Un sano sviluppo del nostro territorio non può che passare da una serie di scelte chiare, inequivocabili, intrise di generosità e lungimiranza politiche, che possano sancire quella tanto auspicata inversione di tendenza, capace di fare uscire una regione tanto bella quanto difficile come la nostra dalla posizione di fondo classifica nella quale naviga ormai da tempi immemori.