Tragedia a Paola, esalazioni tossiche da vasca con mosto: morte 4 persone

Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L’incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi. Sul posto presenti del Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Le indagini sono coordinate dal procuratore capo Pierpaolo Bruni e dal pubblico ministero Antonio Lepre. Gli accertamenti investigativi sono diretti dai carabinieri della Compagnia di Paola. Si ipotizza che si tratti di esalazioni tossiche da anidride carbonica. Secondo quanto si apprende, inoltre, il locale non era arieggiato.

Tragedia a Paola, i nomi delle vittime

Le persone decedute sono: i fratelli Valerio Scofano e Giacomo Scofano, Santino Carnevale e Massimo Carnevale rispettivamente padre e figlio.

IN AGGIORNAMENTO