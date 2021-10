Al via le operazioni di voto in Calabria per le elezioni regionali. Urne aperte per eleggere il nuovo governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si potrà votare fino alle ore 23.00 di questa sera e domani 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15.00 di lunedì 4 ottobre. In Calabria gli aventi diritto al voto sono 1.890.776 di cui 925.615 uomini e 965.161 donne. Le sezioni in cui si vota sono 2.421.

I candidati alla presidenza della Regione Calabria:

Gli schieramenti

Roberto Occhiuto è sostenuto da 7 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia, Udc, Coraggio Italia e Forza Azzurri-Occhiuto Presidente”.

Amalia Bruni è appoggiata da 7 liste: Pd, M5S, Partito socialista italiano, Europa Verde, “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi, Amalia Bruni Presidente-La Calabria SiCura e Partito Animalista-Democratici Progressisti.

Luigi de Magistris conta su 6 liste: “DemA”, De Magistris Presidente, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria Resistente e Solidale e Un’altra Calabria è possibile.

Mario Oliverio corre con la lista “Oliverio Presidente”.

Chi viene eletto

Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 29 a cui andranno aggiunti il presidente della Regione eletto e, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 243/2016, anche il candidato presidente perdente arrivato secondo nella competizione elettorale. La Calabria è divisa in tre circoscrizioni: Nord, Centro e Sud.

Doppia preferenza

Per la prima volta anche alle elezioni regionali della Calabria si voterà con delle accortezze atte a promuovere il riequilibrio di genere a Palazzo Campanella. Parliamo della doppia preferenza di genere, ossia la facoltà per l’elettore di esprimere due preferenze. Qualora l’elettore decida di esprimere preferenze e di esprimerne due nell’ambito della medesima lista prescelta, le due preferenze devono corrispondere a candidati di genere differente, pena l’annullamento della sola seconda preferenza. Non c’è il voto disgiunto: non si può votare per un candidato governatore e per una lista che appoggia un altro candidato governatore.