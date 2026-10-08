Regione Calabria, Comuni ed enti competenti fanno fronte comune per accelerare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto finale del fiume Crati.

È quanto emerso dal tavolo tecnico riunitosi nella sede della delegazione comunale di Sibari, su convocazione del dirigente generale del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Regione Calabria, Salvatore Siviglia.

Presenti al tavolo, tra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, insieme al consigliere regionale Angelo Brutto.

Hanno partecipato inoltre i sindaci di Cassano all’Ionio e Corigliano-Rossano, rispettivamente Gianpaolo Iacobini e Flavio Stasi, il direttore della Protezione civile regionale Domenico Costarella e i rappresentanti di Calabria Verde, del Consorzio di Bonifica, del Dipartimento regionale Governo del territorio, dell’Ente Riserve Naturali Regionali Lago di Tarsia-Foce del Fiume Crati e dell’Autorità di Distretto della Calabria.

Dopo una prima fase dell’incontro dedicata all’esame delle problematiche presenti nell’area e all’analisi delle attività già realizzate da Calabria Verde, dal Dipartimento Difesa del suolo, dal Commissario per il dissesto idrogeologico, per quanto riguarda gli interventi strutturali, e dai Comuni, che hanno operato in somma urgenza nel corso degli eventi straordinari dello scorso inverno, è stato effettuato un sopralluogo tecnico lungo gli argini del Crati.

La visita, svolta alla presenza dei sindaci e dei tecnici competenti, ha consentito di verificare sul campo le diffuse criticità già segnalate dai Comuni interessati e dalla Sorveglianza idraulica.

Al termine del sopralluogo è stata programmata una serie di interventi non strutturali da realizzare con la massima celerità attraverso l’impiego di Calabria Verde e del Consorzio di Bonifica della Calabria, individuati quali soggetti attuatori. Gli interventi saranno attivati mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni condivise tra gli enti coinvolti, con l’impegno delle parti a garantire il rilascio tempestivo, per quanto di competenza, di tutti i pareri e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, necessari alla realizzazione delle opere programmate.