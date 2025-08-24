Social
Il sequestro

Castrovillari, cinque chili di cocaina rinvenuti nel doppiofondo di un’auto

Erano nascosti nella portiera di un’utilitaria fermata per un controllo, a fiutarne la presenza è stato il cane antidroga in dotazione alla Squadra Mobile
Redazione
Castrovillari, cinque chili di cocaina rinvenuti nel doppiofondo di un’auto
Scosse in mare

Sisma di 3.5 magnitudo in zona “Tirreno Meridionale”: terremoto nell’area di Fuscaldo

Secondo la Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 262 km
Redazione
Sisma di 3.5 magnitudo in zona “Tirreno Meridionale”: terremoto nell’area di Fuscaldo\n
Battaglia per la sanità

Andrea De Lorenzo, l'ultimo messaggio prima dell'incidente mortale: «Difendete l'ospedale di Praia»

Ieri mattina, poco prima del tragico sinistro, aveva contattato la nostra redazione per commentare le ultime drammatiche notizie sulla sanità e lasciare un messaggio che, col senno di poi fa venire i brividi: «Non fate morire il nostro ospedale».

Francesca Lagatta
Andrea De Lorenzo, l'ultimo messaggio prima dell'incidente mortale: «Difendete l'ospedale di Praia»\n
DENUNCIA ALLARMANTE

Carcere di Paola, il sindacato Fns Cisl Cosenza denuncia: «Situazione ormai al collasso»

Il coordinatore Territoriale FNS CISL CC Paola, Andrea Lombardo, srrive un duro comunciato stampa per denunciare una situazione allarmante, tra gravi carenze di personale ed episodi preoccupanti
Francesca Lagatta
Carcere di Paola, il sindacato Fns Cisl Cosenza denuncia: «Situazione ormai al collasso»\n

Lettera drammatica

Taurianova, appello shock di una donna malata di Sla: «Chiedo l’eutanasia, i tagli ai fondi mi negano la vita a casa»

Sabrina Radu scrive col puntatore oculare la sua richiesta: «Non per i dolori fisici, ma perché ci negano il supporto economico». Il marito, paziente oncologico: «Mia moglie vuole vivere qui». Il Comune: «Mai trascurata la loro condizione»
Giuseppe Mancini
Taurianova, appello shock di una donna malata di Sla: «Chiedo l’eutanasia, i tagli ai fondi mi negano la vita a casa»\n
L’intervento

Crollo nel centro storico di Cosenza, due cani imprigionati sotto le macerie

Due solai sono venuti giù in un edificio di via Lucrezia della Valle, lo stabile era disabitato poiché già in precedenza il Municipio lo aveva dichiarato inagibile
Redazione
Crollo nel centro storico di Cosenza, due cani imprigionati sotto le macerie
Bilancio positivo

Botulino in Calabria, dimessi tutti i pazienti ricoverati in ospedale a Cosenza dopo il focolaio a Diamante

Il commissario De Salazar: «I medici dell’Annunziata sono stati davvero bravi, hanno vinto una corsa contro il tempo. Scritta una pagina di buona sanità per la nostra regione»
Redazione Cronaca
Botulino in Calabria, dimessi tutti i pazienti ricoverati in ospedale a\u00A0Cosenza dopo il focolaio a Diamante\n
Athena

Narcotraffico a Cassano, le prove che hanno portato alla condanna degli Abbruzzese

Intercettazioni e sequestri sono stati ritenuti decisivi dal giudice per dimostrare l’esistenza di un’associazione a delinquere guidata dalla famiglia di Lauropoli
M.Cr.
Narcotraffico a Cassano, le prove che hanno portato alla condanna degli Abbruzzese
Momenti di paura

Vibo, scoppia una rivolta in carcere: agenti aggrediti con lamette e olio bollente, 5 feriti

Scene di guerriglia nella sezione per detenuti problematici: alcuni si sono scagliati contro il personale della Polizia Penitenziaria e poi hanno dato fuoco alle suppellettili. Le denunce di Uilpa e Sappe: «Il Dap accenda un faro sulla Calabria»
Redazione Cronaca
Vibo, scoppia una rivolta in carcere: agenti aggrediti con lamette e olio bollente, 5 feriti\n
Indagini in corso

Crosia, donna ferisce il compagno con un coltello da cucina

La lite scoppiata tra una coppia di turisti si è verificata all’interno di una struttura ricettiva
Matteo Lauria
Crosia, donna ferisce il compagno con un coltello da cucina\n
ANCORA DOLORE

Altro lutto per l'amministrazione comunale di Praia, morto il papà della consigliera Isabella Bencardino

L’uomo era legatissimo alla figlia ed era malato da tempo. Negli stessi minuti la città dell’isola Dino apprendeva della morte di Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco, rimasto coinvolto in un incidente stradale
Francesca Lagatta
Altro lutto per l'amministrazione comunale di Praia, morto il papà della consigliera Isabella Bencardino\n
Interrogatori di garanzia

Rissa mortale a Isola, gli indagati rispondono al gip. Il presunto omicida: «Mi sono difeso strappando il coltello agli altri»

Ognuno ha riportato la propria versione dei fatti, a tratti discordante rispetto alle altre. Lo zio del 22enne rimasto ucciso, accusato di tentato omicidio nei confronti di Giuseppe Paparo, ha negato di aver mai sferrato alcuna coltellata
Alessia Truzzolillo
Rissa mortale a Isola, gli indagati rispondono al gip. Il presunto omicida: «Mi sono difeso strappando il coltello agli altri»
Tragico epilogo

Praia a Mare, non ce l'ha fatta Andrea De Lorenzo: l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale sul lungomare  

Era il fratello del sindaco della cittadina tirrenica. Nel pomeriggio lo scontro con un’auto. Lascia la compagna e due bambine. Sgomento nella comunità locale
Francesca Lagatta
Praia a Mare, non ce l'ha fatta Andrea De Lorenzo: l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale sul lungomare\n\u00A0\n
Dramma all’Annunziata

Cosenza, bimba morta nel grembo della madre: tre medici iscritti nel registro degli indagati

La Procura dispone l’autopsia sulla bambina deceduta due giorni fa in ospedale. La famiglia si era rivolta agli agenti della Questura presentando formale denuncia
Antonio Alizzi
Cosenza, bimba morta nel grembo della madre: tre medici iscritti nel registro degli indagati\n
Gesto d’amore

Filippo Verterame morto dopo una rissa a Isola, donati gli organi: salveranno la vita a 7 persone

Il 22enne è deceduto ieri all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dopo la coltellata fatale alla gola durante un violento litigio. Espiantati cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee. Poi l’autopsia
Filippo Verterame morto dopo una rissa a Isola, donati gli organi: salveranno la vita a 7 persone
PAURA NELLA RIVIERA DEI CEDRI

Belvedere Marittimo, vasto incendio devasta zona collinare

Sul posto ci sono diverse squadre di soccorsi di Calabria Verde, dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Un elicottero sta facendo la spola tra il mare e la zona dell’incendio per tentare di spegnere le fiamme che minacciano alcune abitazioni
Francesca Lagatta
Belvedere Marittimo, vasto incendio devasta zona collinare\n
Cronaca

Praia: grave incidente sul lungomare, scontro tra auto e moto: centauro elitrasportato all'ospedale di Paola

Da quanto si apprende, l'uomo, molto noto nella città dell'isola Dino, avrebbe subito un trauma addominale, che ha interessato diversi organi interni. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio San Francesco di Paola
Francesca Lagatta
Praia: grave incidente sul lungomare, scontro tra auto e moto: centauro elitrasportato all'ospedale di Paola\n
La tragedia

Rissa mortale a Isola, Filippo Verterame ucciso con un coltello da cucina: contestato l’omicidio volontario a un 29enne - NOMI

Gli indagati sono accusati di rissa aggravata e, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto d’armi. Prima di ricevere il colpo alla gola il 22enne sarebbe stato colpito con altri fendenti tanto da perdere un pollice
Alessia Truzzolillo
Rissa mortale a Isola, Filippo Verterame ucciso con un coltello da cucina: contestato l’omicidio volontario a un 29enne - NOMI\n
Indagini in corso

Tragedia a Catanzaro, bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino: indagini in corso

Il dramma nella zona nord della città. Il conducente non si sarebbe accorto dell’impatto: rintracciato dalla polizia, ha avuto un malore
Nico De Luca
Tragedia a Catanzaro, bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino: indagini in corso\n
Lutto forense

Catanzaro, addio all’avvocato Vittorio Colosimo: fu il difensore di Franco Pino

Figura di riferimento per l’Avvocatura calabrese, fu anche storico legale di fiducia del boss cosentino al momento della sua collaborazione con la giustizia
Redazione
Catanzaro, addio all’avvocato Vittorio Colosimo: fu il difensore di Franco Pino\n
Prognosi riservata

Bimba di 7 anni precipitata dal balcone a Reggio Calabria, è stata operata d’urgenza nella notte al Gom

I medici del reparto di rianimazione dove la piccola è ricoverata in prognosi riservata stanno monitorando una situazione critica ma stabile mentre i carabinieri indagano per ricostruire le cause delle caduta
Elisa Barresi
Bimba di 7 anni precipitata dal balcone a Reggio Calabria,\u00A0è stata operata d’urgenza nella notte al Gom\n
Statale 106 Jonica

Corigliano Rossano,  autoarticolato bloccato alla rotatoria del Frasso: traffico in tilt

Momenti di caos a Rossano: sul posto Polizia e Carabinieri per gestire la viabilità
Matteo Lauria
Corigliano Rossano,\u00A0\n\nautoarticolato bloccato alla rotatoria del Frasso: traffico in tilt\n
Falsissimo

Il falso attacco di Gratteri a Meloni, smascherato un sito di fake news. Il procuratore: «Pronto a denunciare»

Pagine social truffa mettono in giro frasi inventate del magistrato calabrese contro la premier. Ma lui a LaC dice: «Dato totalmente inventato». Ora se ne occuperà la Polizia postale
Alessia Truzzolillo
Il falso attacco di Gratteri a Meloni, smascherato un sito di fake news. Il procuratore: «Pronto a denunciare»\n
La sentenza

’Ndrangheta nella Sibaritide, la piramide criminale del clan Abbruzzese

Il processo antimafia “Athena” ha consentito al giudice di delineare i profili dei nuovi capi del gruppo criminale che tra il 2018 e il 2021 è stato mattatore in tema di droga ed estorsioni
M.Cr.
’Ndrangheta nella Sibaritide, la piramide criminale del clan Abbruzzese
