domenica24 agosto2025
domenica24 agosto2025
Verso il voto

Azione in Calabria con la Federazione riformista: «Sosterremo Tridico senza ambiguità»

Il coordinatore regionale De Nisi chiarisce: «Nessuna lista con il simbolo del partito, ma presenza compatta con nostri candidati»
Redazione
Calabria al voto

Occhiuto, Tridico e Toscano: ecco i protagonisti della battaglia elettorale

I tre candidati incarnano tre archetipi distinti in un confronto tra continuità, competenza e rottura. Ecco come cercheranno di convincere i calabresi a votare per propria coalizione il 5 e 6 ottobre prossimi

Gianfranco Donadio*
Crisi politica?

Villapiana, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco

Due consiglieri di maggioranza disertano il Consiglio comunale. L’opposizione: «Il sindaco non ha più i numeri, atto di coraggio sarebbe dimettersi»
Redazione
Azione (e reazione)

Regionali, Calenda “spaventa” il campo largo: «Non sosterremo candidati del M5s». Ma Graziano rassicura: siamo con Tridico

Una dichiarazione del leader nazionale crea apprensione nella coalizione ma il presidente regionale conferma il sostegno all’europarlamentare: «Il prof è il miglior candidato possibile e il consenso intorno a lui cresce»
Lu. La.
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Scelta ufficiale

«Con Tridico inizia la sfida per il riscatto della Calabria»: le voci del campo larghissimo dopo l’ok alla candidatura 

Ratificata ufficialmente la corsa alla presidenza della Regione dell’ex presidente Inps. Irto: «Dato politico straordinario rispetto al passato». I calabresi di Avs Campana e Pignataro: «È l’uomo giusto». Ma Bonelli e Fratoianni frenano. Orrico: «Ripagheremo la stima con la vittoria». Graziano: «Migliore scelta possibile». Greco: «Figura indiscutibile e super partes»
Luca Latella
Verso il voto

Regionali, le 12 forze del campo largo ufficializzano la candidatura di Tridico: parte la sfida al centrodestra di Occhiuto

Il centrosinistra conferma la scelta già ampiamente annunciata dopo la disponibilità offerta dell’europarlamentare del M5s: una riunione a Lamezia ratifica l’accordo. Irto: «Dato politico straordinario»
Redazione Politica
Regionali Calabria

Azione alza la voce: «È finita la pacchia, senza di noi Occhiuto al 46%». Ma lancia un messaggio anche ai Riformisti

Nel replicare al coordinatore regionale di Forza Italia Cannizzaro, Graziano e De Nisi ricordano che il partito di Calenda in Calabria è quotato fra il 6 e il 7%. La sottolineature suona come un avviso per gli alleati del blocco moderato sulla centralità del movimento
Massimo Clausi
LA CARICA DEL SINDACO

Faragalli riapre la partita sul Policlinico Unical: «Bisogna farlo e bisogna farlo qui»

Il primo cittadino di Montalto torna sull’Azienda Ospedaliera Universitaria: «È giusto che i nostri territori abbiano un punto di riferimento sanitario»
Francesco La Luna
La nota

Regionali Calabria, Sandro Principe: «Progetto Riformista decisivo per la candidatura di Tridico»

Il sindaco di Rende rivendica l’operazione politica che ha portato all’individuazione dell’ex presidente dell’Inps come concorrente di Occhiuto e anticipa: «Contribuiremo alla stesura del programma elettorale»
Redazione
La scelta

Roberto Occhiuto si dimette da commissario alla sanità per evitare il rischio dell’ineleggibilità

Il governatore uscente ascolta il consiglio dei propri legali: scelta prudenziale per schivare possibili intoppi dopo il voto del 5 e 6 ottobre. Tramonta anche l’ipotesi del Piano B per il centrodestra
Redazione Politica
Politica in Calabria

Rifondazione Comunista sostiene la candidatura di Pasquale Tridico

Acerbo e Serrao: «Figura capace di guidare un cambiamento sociale e politico per la Calabria»
Redazione
Lo scenario politico

Regionali, Tridico in campo contro Occhiuto ma nel centrodestra aleggia ancora l’ipotesi di un Piano B

Restano insistenti le voci che vogliono i leader della coalizione orientati al superamento del governatore uscente anche se si susseguono le smentite ufficiali. Tutto sarà chiarito entro oggi quando il presidente dimissionario dovrà dimettersi dall’incarico di commissario alla Sanità per non incorrere nell’ineleggibilità
Massimo Clausi
La riflessione

Calabria al voto ma i giovani restano ai margini: la politica deve aprire ai ventenni se vuole essere credibile

Li si coinvolge nelle campagne elettorali solo per gestire i social (magari senza retribuzione), non per scrivere le leggi. Se il centrosinistra vuole vincere, e governare bene, deve mettere da parte i personalismi, scegliere i migliori e aprire le porte a forze fresche affidando loro responsabilità reali
Luca Falbo
Politica regionale

AVS su Tridico: «Candidatura importante, ma servono chiarimenti»

La nota di Alleanza Verdi Sinistra: «Le decisioni si condividono nei tavoli unitari, non solo sui giornali»
Redazione
La lettera

È il tempo del coraggio, riportiamo la Calabria dove merita di stare

L’appello che il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico, ha rivolto ai cittadini in vista delle elezioni che si terranno in ottobre
Pasquale Tridico
Alta velocità

Minasi: «Con il raddoppio della galleria Santomarco la Calabria entra nella rete europea»

La senatrice leghista plaude all’appalto da 1,6 miliardi e rilancia anche su AV e Ponte sullo Stretto
Redazione
Verso le elezioni

Regionali, Tridico rompe gli indugi e si prepara a guidare il campo largo. Domani il vertice nazionale per ufficializzare la scelta

Il ruolo del Pd, la mossa astuta dei riformisti guidati da Principe (e le dichiarazioni dell’ex ministro Sergio Costa) hanno dato una svolta decisiva, capace di fare uscire dall’impasse il centrosinistra 
Bruno Mirante
Regionali Calabria

L’uomo dell’Inps ha detto Sì: il puntello dei Riformisti e l’inerzia del Pd, cosa c’è dietro la scelta di Tridico

La decisione dell’europarlamentare arriva quasi in zona Cesarini: mancano pochi giorni alla presentazione delle liste e ora il M5s è chiamato a trainare la coalizione. Una chiamata alle armi per l’ex parlamentare Elisa Scutellà (e non solo)
Massimo Clausi
La scelta

Regionali, Tridico ha detto Sì: «Pronto a candidarmi alla presidenza della Regione». Sarà lui a sfidare Occhiuto 

Un messaggio whatsapp conferma la discesa in campo. Il centrosinistra allargato ora è pronto a compattarsi. Conte: «La Calabria può voltare pagina»
Redazione Politica
L’ESULTANZA DEL SINDACO

La stazione a Settimo di Montalto sarà realtà, Faragalli: «Un giorno indimenticabile»

Il primo cittadino gioisce ai nostri microfoni e rilancia sulle possibilità collaterali: «Sarà il nostro volano economico con lo svincolo di Settimo e il Policlinico Universitario»
Francesco La Luna
LA RICHIESTA

La maggioranza dell’amministrazione di Cassano all’Ionio chiede la sospensione delle selezioni a “Casa Serena”

I consiglieri puntano il dito contro la gestione e le assunzioni dell'Istituto. Il Collegio dei Revisori denuncia irregolarità e il sindaco Iacobini avvia la revoca del CdA
Franco Sangiovanni
Campo largo

Regionali, anche l’ex ministro Costa (M5s) chiama Tridico: «È l’uomo giusto per la Calabria ma bisogna fare presto»

Dal vice presidente della Camera arriva un appello ad accelerare i tempi di una scelta che è appesa proprio alla decisione dell’europarlamentare: «È urgente, ma decideranno i leader»
Redazione Politica
VERSO LE REGIONALI

“Progetto riformista” convoca il tavolo del centrosinistra per domani: «Abbiamo una nostra idea di candidatura»

Con il tergiversare di Pasquale Tridico l’area costituitasi in un unico soggetto politico su input di Sandro Principe fa una mossa per rompere l’impasse nel campo largo e convoca Pd, Avs e M5S alle 16 a Lamezia Terme
Antonio Clausi
L’appuntamento

A Verbicaro la Festa di Liberazione organizzata da Rifondazione comunista e Sinistra europea

Dibattiti e musica dal vivo animeranno le giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto: prevista la presenza di esponenti del mondo politico e sindacale
Redazione
