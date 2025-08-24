Social
domenica24 agosto2025
domenica24 agosto2025
Home page>Cultura
ULTIMA ORA
FLASH SUL TIRRENO

San Lucido regina degli obiettivi: nel borgo c’è il Fotografia Calabria Festival

La quarta edizione dell’iniziativa ha come tema “Radici Comuni: Luoghi” e ospita artisti da tutto il mondo. Presente anche una mostra che ha come protagonista il Quartiere Santa Lucia a Cosenza
Francesco La Luna
San Lucido regina degli obiettivi: nel borgo c’è il Fotografia Calabria Festival
Cinema sperimentale

Laterale Film Festival porta a Cosenza 19 corti da dieci Paesi

Dal 28 al 30 agosto al cinema San Nicola la nona edizione della rassegna internazionale dedicata al cinema di ricerca
Redazione
Laterale Film Festival porta a Cosenza 19 corti da dieci Paesi\n
Festival culturale

Salgemma Lungro Festival, tra musica e comunità con la chiusura in montagna

Dal 13 luglio al 20 agosto una rassegna che ha unito arte, natura e memoria attorno alla storica miniera di salgemma
Redazione
Salgemma Lungro Festival, tra musica e comunità con la chiusura in montagna\n
L’iniziativa

A San Giovanni in Fiore il cineforum degli Amici di Gaza con la proiezione di “No Other Land”

Un appuntamento molto partecipato e un confronto schietto a fine proiezione con l’associazione pronta già a nuovi appuntamenti nelle prossime settimane
Francesco Oliverio
A San Giovanni in Fiore il cineforum degli Amici di Gaza con\u00A0la proiezione di “No Other Land”\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Musica e cultura

Celico celebra 15 anni di Festival dell’Effimero

Dal 20 al 24 agosto il borgo presilano ospita concerti, dibattiti e spettacoli gratuiti. Sul palco anche Nigiotti, Uccio De Santis e Gabbani
Redazione
Celico celebra 15 anni di Festival dell’Effimero\n
Scienza e spettacolo

Corigliano Rossano, Luca Perri racconta l’universo al Castello Ducale

Sabato 19 agosto EXIT ospita l’astrofisico e divulgatore con Kosmos, uno spettacolo che unisce scienza, curiosità e intrattenimento
Redazione
Corigliano Rossano, Luca Perri racconta l’universo al Castello Ducale\n
Storie

Giuseppe Secreti, dal palco dell’asilo ai musical di Roma con la Calabria nel cuore: «È la mia isola di serenità»

L’artista 24enne, ora impegnato in Sette spose per sette fratelli, si racconta: «Nascere in questa terra per chi vuole fare questo mestiere è complicato. Ho avuto grandi maestri ma per realizzare i miei sogni mi sono trasferito»
Ernesto Mastroianni
Giuseppe Secreti, dal palco dell’asilo ai musical di Roma con la Calabria nel cuore: «È la mia isola\u00A0di serenità»
Tradizione e innovazione

Vaccarizzo valorizza la cultura arbëreshe, ecco come

Accordo tra Comune e IIS Palma Green di Corigliano Rossano: gli studenti reinterpretano il costume tradizionale in chiave moderna
Redazione
Vaccarizzo valorizza la cultura arbëreshe, ecco come\n
15 agosto

La cultura non va in vacanza, a Ferragosto aperti musei e parchi archeologici anche in Calabria

Oggi musei e luoghi della cultura regolarmente aperti al pubblico nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di accesso previste da ciascuna struttura. Sul sito del ministero l’elenco
Redazione Cultura
La cultura non va in vacanza, a\u00A0Ferragosto aperti musei e parchi archeologici anche in Calabria\n
Opera lirica

Verbicaro celebra il gran finale di OperaStudio

Dal 5 al 17 agosto il borgo cosentino ospita il Workshop Lirico Internazionale dedicato a L’Elisir d’amore di Donizetti, tra giovani talenti e tradizioni locali
Redazione
Verbicaro celebra il gran finale di OperaStudio\n
Cinema internazionale

La Calabria conquista Locarno con due film

Successo per “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base e “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani, sostenuti dalla Film Commission
Redazione
La Calabria conquista Locarno con due film\n
L’iniziativa

Le strade di Longobucco come viali della memoria: tre giorni di cultura tra poesie e racconti

A curare l’evento Francesco Roma e la Pro Loco, in collaborazio e con l’amministrazione comunale e altri enti: «Questa terra merita di essere celebrata e vissuta»

Battista Bruno
Le strade di Longobucco come viali della memoria: tre giorni di cultura tra poesie e racconti
Eventi

Al via l’ottava edizione dell’Amantea Comics, il festival indipendente che celebra la cultura pop e del fumetto

Mostre, laboratori e tornei di gioco animeranno la due giorni ospitata nel parco La grotta. A chiudere il programma il Contest Cosplay. Ingresso gratuito
Redazione
Al via l’ottava edizione dell’Amantea Comics, il festival indipendente che celebra la cultura pop e del fumetto\n
TRA PASSATO E FUTURO

“Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, due serate per raccontare la Calabria

La rassegna si conferma un ponte tra passato e futuro, tra la memoria custodita e le storie ancora da scrivere, offrendo alla comunità un’occasione preziosa per riconoscersi nelle proprie radici e guardare avanti con rinnovata consapevolezza
Francesca Lagatta
“Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, due serate per raccontare la Calabria\n
Cinema

Due film made in Calabria al Festival di Locarno, le scene dei film girate tra Camigliatello Silano e Monte Cocuzzo

“Io non ti lascio solo” e “Il Vangelo di Giuda” protagonisti alla 78ª edizione della kermesse svizzera
Redazione
Due film made in Calabria al Festival di Locarno, le scene dei film girate tra Camigliatello Silano e Monte Cocuzzo\n
Opera omnia

Gioacchino da Fiore: pubblicata l'edizione critica dell’Expositio Apocalypsis, dopo la stampa veneziana del 1527

Le edizioni del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti stanno consentendo un'esegesi testuale approfondita delle opere dell’Abate florense

Redazione Cultura
Gioacchino da Fiore: pubblicata l'edizione critica dell’Expositio Apocalypsis, dopo la stampa veneziana del 1527
In corsa

Premio Muricello, tra le opere finaliste anche "Sei pronto per la fine del mondo?" di Vitale e Valente

«“Sei pronto per la fine del mondo?” è un libro che racchiude più viaggi, anche interiori, il nostro - afferma Vitale -, è un viaggio che noi abbiamo fatto idealmente sulla Route 66, una strada leggendaria. Volevamo raccontare il cambiamento che avviene dentro di noi».
Francesca Lagatta
Premio Muricello, tra le opere finaliste anche \"Sei pronto per la fine del mondo?\" di Vitale e Valente\n
Eventi in Calabria

Il ballerino e presentatore tv Stefano De Martino atteso al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Presentata la 38ma edizione della manifestazione concentrata nel mese di agosto con un’appendice in autunno e nella prossima primavera. Si comincia domenica 10 con la Notte Bianca
Salvatore Bruno
Il ballerino e presentatore tv Stefano De Martino atteso al Festival Euromediterraneo di Altomonte\n
Strage di mafia

Spezzano Albanese, tributo emozionante e necessario alle “Donne di Capaci” tra cultura, memoria e impegno

Nel ricordo toccante di figure femminili simbolo di coraggio e giustizia, l'iniziativa ha rafforzato il legame tra cultura e consapevolezza civica attraverso letture e poesie
Franco Sangiovanni
Spezzano Albanese, tributo emozionante e necessario alle “Donne di Capaci” tra\u00A0cultura, memoria e impegno\n
Nella Perla del Tirreno cosentino

Diamante, il 7 agosto la presentazione del libro “ Vergogna!!! Il caso che ha lacerato la democrazia italiana”

Durante la serata verrà realizzato un momento di ricordo ed omaggio alla memoria di Serena Cosentino, ricercatrice del CNR presso l’Istituto per lo studio degli ecosistemi di Verbania, originaria di Diamante, scomparsa insieme al fidanzato nella strage del Mottarone
Francesca Lagatta
Diamante, il 7 agosto la presentazione del libro\u00A0“ Vergogna!!! Il caso che ha lacerato la democrazia italiana”\n
Festival culturali

Montegiordano, grande successo per il primo Paese della Poesia d’Amore | FOTO

Oltre 2mila presenze da tutta Italia per il festival ideato da Giuseppe Aletti. Il sindaco Introcaso: «La poesia sarà il motore del nostro sviluppo»
Redazione
Montegiordano, grande successo per il primo Paese della Poesia d’Amore | FOTO\n
UN'OPERA COMMOVENTE

“Visioni d'Autore – Scalea Cultura”, grande partecipazione per “La grande sete” di Erica Cassano

«Personalmente - ha affermato l'assessore Alfano -, mi ha toccata nel profondo. Ho ritrovato in quelle pagine emozioni e frammenti di vita che sento miei. È sempre una grande gratificazione vedere il pubblico coinvolto, attento, partecipe»
Francesca Lagatta
“Visioni d'Autore – Scalea Cultura”, grande partecipazione per “La grande sete” di Erica Cassano\n
Cultura attiva

Corigliano Rossano vince il Bando “Città che legge”: finanziato il progetto “Co.Ro. Città narrante”

Il progetto, ideato in sinergia con le biblioteche comunali “Francesco Pometti”, “Giorgio Leone” e “Carmine De Luca”, punta a rafforzare il ruolo della lettura come pratica sociale inclusiva e intergenerazionale
Redazione
Corigliano Rossano vince il Bando “Città che legge”: finanziato il progetto “Co.Ro. Città narrante”\n
In Presila

“Argento Vivo”, letture e canto per il benessere

A Casali del Manco e Spezzano della Sila, grande partecipazione al progetto promosso dall’UniterpreSila con corsi gratuiti e attività intergenerazionali
Redazione
“Argento Vivo”, letture e canto per il benessere\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Morto Andrea De Lorenzo in un tragico incidente a Praia a Mare

2

Praia: grave incidente sul lungomare, un uomo elitrasportato all'ospedale di Paola

3

Morte Filippo Verterame: rissa finita a coltellate a Isola Capo Rizzuto

4

Cosenza, bimba morta nel grembo della madre: tre medici indagati

5

Morto l’avvocato Vittorio Colosimo, lutto al Foro di Catanzaro