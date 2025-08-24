Social
Molestie in ospedale

Roma, tecnico a studentessa in ospedale: «Se togli il reggiseno ci fai felici». Scoppia il caso all’Umberto I | VIDEO

La 23enne denuncia sui social l’episodio avvenuto durante una tac. Ospedale apre indagine interna, la vicenda diventa virale
Redazione
Roma, tecnico a studentessa in ospedale: «Se togli il reggiseno ci fai felici». Scoppia il caso all’Umberto I | VIDEO\n
Medio Oriente

Gaza, raid israeliano a Khan Younis: uccisi quattro bambini. Sale a 51 il bilancio delle vittime odierne

Fonti mediche: i piccoli colpiti mentre si riparavano in tende per sfollati. Allarme carestia “livello 5” lanciato dall’ONU
Redazione
Gaza, raid israeliano a Khan Younis: uccisi quattro bambini. Sale a 51 il bilancio delle vittime odierne\n
Caos spedizioni

Stop ai pacchi per gli Usa: sospese le spedizioni da Poste Italiane dopo i dazi di Trump

Bloccati i pacchi sotto gli 800 euro, possibili solo lettere e spedizioni express. Consumatori: «Serve chiarezza, rischio rincari»
Redazione
Stop ai pacchi per gli Usa: sospese le spedizioni da Poste Italiane dopo i dazi di Trump\n
Il mistero

Giallo in garage, ex finanziere trovato morto a Terni

Il cinquantanovenne presentava una profonda ferita al collo, causa della morte ancora in bilico tra omicidio e suicidio
Redazione
Giallo in garage, ex finanziere trovato morto a Terni

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Società

Italia Mondo

Italia Mondo

Il caso

Donna morta in provincia di Salerno, ricercato il suo ex compagno

Questa mattina i carabinieri hanno trovato il corpo della quarantasettenne riverso sul pavimento della sua abitazione di Montecorvino Rovella
Redazione
Donna morta in provincia di Salerno, ricercato il suo ex compagno
Italia Mondo

Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York

L'autista si è distratto finendo fuori strada a 40 chilometri a est di Buffalo. A bordo c'erano 54 persone
redazione
Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York\n
calcio

Mondiali 2026, a dicembre il sorteggio al “Kennedy center” di Washington

L’annuncio è stato dato dal presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino
Redazione
Mondiali 2026, a dicembre il sorteggio al “Kennedy center” di Washington
Star digitali

Me contro Te, impero immobiliare da 17 milioni. E nozze rinviate al 2026

Luigi Calagna e Sofia Scalia possiedono 37 immobili a Milano. Nei giorni socrsi hanno deciso di rinviare il matrimonio: «Lo faremo in primavera 2026, sarà un evento per i fan»
Redazione
Me contro Te, impero immobiliare da 17 milioni. E nozze rinviate al 2026\n
L’allarme

Ritirati 5 lotti di mozzarelle, possibile presenza di corpi metallici

Ad adottare la decisione in via precauzionale è stato il ministero della Salute
redazione
Ritirati 5 lotti di mozzarelle, possibile presenza di corpi metallici\n
Controesodo vacanze

Weekend di rientri: attesi oltre 12 milioni di spostamenti sulle strade italiane

Bollino rosso da venerdì 22 a domenica 24 agosto: Anas potenzia personale e riduce i cantieri per agevolare il traffico
Redazione
Weekend di rientri: attesi oltre 12 milioni di spostamenti sulle strade italiane\n
Traffico di droga

Porto di Civitavecchia, sequestrati 81 chili di marijuana nascosti in un tir

Arrestato un cittadino bulgaro: la droga, occultata tra abiti da sposa e mangimi, avrebbe fruttato oltre 450mila euro
Redazione
Porto di Civitavecchia, sequestrati 81 chili di marijuana nascosti in un tir\n
Lecce

Lampadina incastrata nel retto, anziano ricoverato d’urgenza in ospedale

L’uomo non ha spiegato le ragioni di quello strano incastro, è stato sottoposto a un intervento endoscopico e ora è ricoverato e in via di guarigione
Redazione
Lampadina incastrata nel retto, anziano ricoverato d’urgenza in ospedale
Il giallo

Roma, cadavere su un tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti

L’uomo potrebbe essere caduto nel tentativo di arrampicarsi
Redazione
Roma, cadavere su un\u00A0tetto a Monteverde: forse era un ladro di appartamenti\n
Il dramma

Ragusa, bambino di due anni annega in una piscina gonfiabile

Il piccolo è sfuggito al controllo dei familiari ed è entrato in acqua dopo essere salito sulla scaletta
Redazione
Ragusa, bambino di due anni annega in una piscina gonfiabile\n
compleanno record

Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo

La bisnonna inglese ha festeggiato nella casa di cura che la ospita
Redazione
Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo\n
Il grande fratello

Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi

Ecco una serie di consigli utili per evitare che le telecamere installate in casa possano trasformarsi in uno strumento che vìola la nostra privacy
redazione
Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi\n
Italia Mondo

La Treccani rende omaggio a Rino Gaetano

La biografia e la discografia del cantautore di Crotone sono stati inseriti nell’Enciclopedia della Musica Contemporanea in uscita a settembre
redazione
La Treccani rende omaggio a Rino Gaetano\n
La tragedia

Travolto da un muletto nel Bolognese, morto operaio 28enne

La tragedia a Marmorta di Molinella. Impegnato in un turno notturno, l'uomo stava manovrando il mezzo all'interno di un'azienda
Redazione
Travolto da un muletto nel Bolognese, morto operaio 28enne\n
Decisione storica

Milano, sgomberato dopo 31 anni il Leoncavallo. Meloni: «In Stato di diritto no a zone franche»

Lo sfratto era stato inizialmente notificato per il 9 settembre prossimo, tuttavia si è deciso di anticipare i tempi e l'intervento è scattato dalle 9 di questa mattina
Redazione
Milano, sgomberato dopo 31 anni il Leoncavallo. Meloni: «In Stato di diritto no a zone franche»\n
Abusi online

Scandalo sul gruppo Facebook da 32mila iscritti: foto intime delle mogli condivise senza consenso

Denuncia di No Justice No Peace: «È pornografia non consensuale e misoginia sistemica». Interviene la polizia postale.
Redazione
Scandalo sul gruppo Facebook da 32mila iscritti: foto intime delle mogli condivise senza consenso\n
Rivelazione shock

«Mamma è sepolta lì» e fa ritrovare il corpo vicino casa

Succede nel Ternano, si indaga sulle cause della morte
redazione
«Mamma è sepolta lì» e fa ritrovare il corpo vicino casa\n
L’abbraccio

Pippo Baudo, oggi i funerali a Militello: in centinaia in fila alla camera ardente

Alle 16 i funerali nel borgo natale a cui era rimasto sempre affezionato. Proclamato il lutto cittadino
Redazione
Pippo Baudo, oggi i funerali a Militello: in centinaia in fila alla camera ardente\n
Attimo di paura

Dà in escandescenze e appicca un incendio a Malpensa, bloccato

Paura tra i passeggeri, il terminal 1 evacuato per precauzione
Redazione
Dà in escandescenze e appicca un incendio a Malpensa, bloccato\n
Contrasto allo spaccio

Roma, fermato al casello con 30 chili di hashish

La Guardia di Finanza arresta un corriere marocchino: droga nascosta tra giocattoli per bambini
Redazione
Roma, fermato al casello con 30 chili di hashish\n
