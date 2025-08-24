Social
Dietro le sbarre

Viaggio nel carcere di Cosenza tra sovraffollamento e diritti negati: i penalisti incontrano i detenuti del “Cosmai”

Gli avvocati cosentini, accompagnati dal sindaco Franz Caruso e dal Garante regionale Giovanna Russo, hanno sottoposto un questionario al direttore della Casa circondariale sulle condizioni dei reclusi. E denunciano: «È uno Stato di diritto quello che consente una simile mattanza?»
Emilia Canonaco
Idea geniale

Cariati, Otto Torri sullo Jonio trasforma una festa di compleanno in una speciale gita territoriale

Il comunicatore Lenin Montesanto: «Riscopriamo la bellezza dei nostri borghi attraverso il gioco e il divertimento»
redazione
PERICOLO IN MARE

Praia a Mare, moto d'acqua sfreccia tra i bagnanti, la denuncia del deputato Emilio Borelli

L'uomo, con il suo comportamento, avrebbe ignorato le regole di sicurezza marittima che impongono a chi guida una moto d'acqua di entrare in mare utilizzando lo specchio d'acqua delimitato da boe, lontano da turisti intenti a fare il bagno
Francesca Lagatta
Eccellenze del Sud

Premio Laghi di Sibari, una settima edizione di successo con Ron che emoziona la platea

VIDEO | Una serata da ricordare con diversi riconoscimenti per le eccellenze del Mezzogiorno in vari settori, dalla cultura all'imprenditoria. Il cantautore pavese ha entusiasmato il pubblico con la sua musica regalando un toccante omaggio all’amico Lucio Dalla
Franco Sangiovanni
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Società

Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
SICUREZZA STRADALE

Obiettivo “Zero incidenti”, alcol test all’uscita della discoteca: l’iniziativa di ForSics a San Nicola Arcella

I volontari dell’associazione eseguiranno i controlli ai ragazzi che dovranno poi mettersi alla guida, attraverso etilometri monouso che saranno inoltre regalati come strumento da portare con sé per auto monitorare il proprio tasso alcolemico
Francesca Lagatta
Il concorso

Mister Italia 2025, in lizza ci sono anche due ragazzi di Cosenza

Emilio Viapana di Rose e Tommaso Vairo da Fuscaldo sono fra i settanta prefinalisti che aspirano al titolo di Matteo Dall’Osto, vincitore della precedente edizione
Redazione
Previsioni

Meteo, tempo instabile sul tirreno cosentino: qualche pioggia e temperatura in calo

Attese precipitazioni sul tirreno cosentino che potranno sconfinare in Sila e nelle aree interne: tutti i dettagli

Salvatore Lia
Ferita aperta

Sulla “strada della morte”: viaggio lungo la Statale 106, filo insanguinato che cuce una Calabria ferita ma viva

Croci, lapidi e memorie segnano la Jonica che è allo stesso tempo una speranza e un pericolo: la Calabria chiede sicurezza e un piano di ammodernamento per trasformarla in volano di sviluppo
Gianfranco Donadio*
Il profilo

Vittorio Colosimo, il principe del foro che difese Diego Armando Maradona

Fratello del più volte deputato e storico esponente missino Elio, il grande avvocato scomparso all’età di 84 anni rappresentò anche gli interessi del Pibe de Oro in un processo per evasione fiscale
M.Cr.
Lo show

Stefano De Martino mattatore all’Euromediterraneo Festival di Altomonte

VIDEO | Brillante performance del giovane ballerino e conduttore tv. Attesi nel fine settimana Enzo Salvi e Gene Gnocchi
Salvatore Bruno
Emergenza idrica

Cetraro Marina ancora senz’acqua: proteste di residenti e turisti

Il gruppo “Cetraro 3.0” accusa: «Proclami e ferie, ma la realtà resta invariata. Servono soluzioni strutturali»
Redazione
Societa

Altomonte, Festival Euromediterraneo: rinviato lo spettacolo di Enzo Salvi

L’attore che avrebbe dovuto esibirsi questa sera annuncia in un video rivolto al pubblico che sua madre è purtroppo in fin di vita. La vicinanza del sindaco Giampieo Coppola
redazione
Edilizia scolastica

Corigliano Rossano, quattro nuovi asili nido in costruzione e lavori di riqualificazione al plesso Piragineti

Con fondi PNRR in corso interventi a Boscarello, Maradea, Frasso e Petra. A settembre parte il cantiere per il refettorio di Piragineti
Redazione
Vincite in Calabria

Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Calabria: oltre 80mila euro tra Oppido, Catanzaro e Praia a Mare

Premi da 30mila euro con il 10eLotto e oltre 50mila euro con il Lotto. L’Agipronews: «Distribuiti miliardi di euro dall’inizio dell’anno»
Redazione
Festival Euromediterraneo

Altomonte, Stefano De Martino conquista il pubblico con uno show sold out | VIDEO

Applausi e risate per lo spettacolo “Meglio Stasera”. Il sindaco Coppola: «Il festival si allargherà a cinema e musica tutto l’anno»
Salvatore Bruno
Fenomeno celeste

Tre scie luminose sorprendono i cieli di Rende e Cosenza | VIDEO

Avvistamento spettacolare al tramonto, visibile anche da Rogliano: cittadini incuriositi condividono foto e domande sui social
Redazione
Polemica politica

Villapiana, la minoranza accusa: «Gabry Ponte costato 187mila euro al Comune»

Duro attacco dei consiglieri di opposizione: «Spesa sproporzionata, restano dubbi sulla copertura degli altri eventi estivi»
Redazione
Musica in Calabria

Tirreno Festival chiude con Luchè: record di pubblico e sold out ai Ruderi

La kermesse itinerante si conferma la più seguita della Calabria: entusiasmo per il live del rapper partenopeo a Cirella
Redazione
FLASH SUL TIRRENO

San Lucido regina degli obiettivi: nel borgo c’è il Fotografia Calabria Festival

La quarta edizione dell’iniziativa ha come tema “Radici Comuni: Luoghi” e ospita artisti da tutto il mondo. Presente anche una mostra che ha come protagonista il Quartiere Santa Lucia a Cosenza
Francesco La Luna
San Lucido regina degli obiettivi: nel borgo c’è il Fotografia Calabria Festival
IL BENE COLLETTIVO

"Una pizza solidale", a Praia una raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo da donare all'ospedale

L’evento, che si è tenuto in Piazza della Resistenza, è stato organizzato dall'associazione "Noi per Filippo", in collaborazione con il "Movimento Pizzaioli Italiani" e il patrocinio del Comune. Il nuovo dispositivo sarà donato al reparto di Medicina del nosocomio praiese
Francesca Lagatta
Servizi pubblici

Rota Greca, chiusura notturna dell’acqua in diverse zone del territorio

Stop alla distribuzione idrica dalle 21:00 alle 6:00, possibili fenomeni di torbidità alla riapertura
Redazione
Estate Florense

Bandabardò incanta San Giovanni in Fiore con un concerto travolgente

Piazza gremita per l’evento di “Estate Florense 2025”: la sindaca Succurro esalta il successo della manifestazione
Redazione
In cerca di riscatto

Psicosi botulino, dall’International street food rassicurano: «Mangiare qui non è un rischio. I controlli? Ben vengano»

VIDEO | L’impatto mediatico del caso di Diamante alimenta la diffidenza dei consumatori. Affari in calo per gli operatori che invocano maggiori verifiche: «Serviranno a tranquillizzare i clienti ed a certificare la nostra qualità»
Salvatore Bruno
Psicosi botulino, dall’International street food rassicurano: «Mangiare qui non è un rischio. I controlli? Ben vengano»
Dal dolore alla speranza

San Giovanni in Fiore, presentata l’associazione "#Siamo tutti Serafino...nel segno di Antigone"

La moglie del 48enne morto dopo una lunga attesa al Pronto soccorso: «Ognuno di noi potrebbe trovarsi nella sua stessa situazione»
Redazione
