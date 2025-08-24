Social
DIRITTO ALLA SALUTE

Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico

L’ europarlamentare M5s è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. A lui, i promotori dell’iniziativa chiedono l’attuazione di ben quattro sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti di riconversione del nosocomio
Francesca Lagatta
Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico\n
Sanità pubblica

UGL Salute sui medici cubani: «Soluzione tampone, servono investimenti sui professionisti italiani»

Il segretario nazionale Giuliano: «Contratti stabili, retribuzioni adeguate e incentivi per fermare la fuga all’estero di medici e infermieri»
Redazione
UGL Salute sui medici cubani: «Soluzione tampone, servono investimenti sui professionisti italiani»\n
Sanità d’urgenza

Corigliano Rossano, l’elisoccorso atterra di notte al “Giannettasio” | VIDEO

Per la prima volta operativo il volo notturno: un passo atteso che accorcia i tempi di soccorso e rafforza la rete dell’emergenza
Matteo Lauria
Corigliano Rossano,\u00A0l’elisoccorso atterra di notte al “Giannettasio” | VIDEO
La precisazione

Corigliano Rossano, nessuna chiusura al pronto soccorso del Compagna

La direttrice Bernardi: «Si diffondono voci senza fondamento, noi investiamo per potenziare i servizi»
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, nessuna chiusura al pronto soccorso del Compagna\n

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Paralisi amministrativa

Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo

Le funzioni commissariali non possono essere delegate: Esposito e Fantozzi avevano solo compiti di affiancamento. Il rischio è che tutto resti bloccato, a meno che che il Governo non nomini un altro commissario o decida l’uscita dal Piano di Rientro prima delle elezioni. Ipotesi che al momento sembrano improbabili
Massimo Clausi
Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo\n
ORGOGLIO CALABRESE

Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei

Si tratta del dottor Marco Perrone, originario di Sangineto, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), e del dottor Giuseppe Ciliberti, di Cortale, nominato Presidente dell’Area Giovani dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
Francesca Lagatta
Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei\n
Sanita

L’ospedale di Cosenza si dota di un macchinario di ultima generazione per lo screening della retinopatia del prematuro

Il direttore del Dipartimento materno infantile Gianfranco Scarpelli: «I neonati a rischio potranno finalmente essere trattati a Cosenza in modo appropriato e ottimale»
Redazione
L’ospedale di Cosenza si dota di un macchinario di ultima generazione per lo screening della retinopatia del prematuro\n
Buona Sanità

All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi

Da poco installata e funzionante nel Dipartimento materno infantile la Ret Cam Envision, unica negli ospedali del Centro Sud Italia. Scarpelli: «Finora dovevamo trasferire i neonati, ora possiamo trattarli qui»
Redazione Attualità
All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi\n
Il disservizio

San Marco Argentano, ospedale Pasteur senza internet: stop ai servizi erogati dal CAPT

Dopo la segnalazione del guasto all’Asp di Cosenza, l’amministrazione comunale fa sapere che continuerà a vigilare sull’accaduto
Redazione
San Marco Argentano, ospedale Pasteur senza internet: stop ai servizi erogati dal CAPT\n
Viaggo nelle emergenze/1

L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure 

Mobilità sanitaria alle stelle, Lea inadempienti, disavanzi cronici e un sistema di emergenza fragile: cosa dicono i dati e perché il 2025 rischia di peggiorare una situazione giù molto precaria
Domenico Marino*
L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure\u00A0\n
La denuncia

Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»

Il sindacato denuncia la grave carenza di operatori sanitari e i turni massacranti per i lavoratori in servizio: «Fa parte del disegno di smantellamento del pubblico»
Redazione
Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»
Sanità Calabria

Emergenza guardia medica, USB: «Servono assunzioni, non toppe»

Il sindacato denuncia la carenza di personale e l’uso dei medici di base come tappabuchi: «Serve un piano straordinario per la sanità pubblica».
Redazione
Emergenza guardia medica, USB: «Servono assunzioni, non toppe»\n
La lettera

«Costretta a firmare le dimissioni in Calabria per salvarsi fuori regione: la storia di mia madre non è degna di un Paese civile»

Il racconto della “via crucis” della 43enne paziente calabrese che dopo tante complicazioni è stata operata in una struttura privata convenzionata a Bari: «E se non avessimo avuto i mezzi economici per affrontare quel trasferimento? Cosa sarebbe accaduto?»
Redazione
«Costretta a firmare le dimissioni in Calabria per salvarsi fuori regione: la storia di mia madre non è degna di un Paese civile»\n
In affanno

Reclutamento medici, Ferrari (Smi): «Dalle Asp avvisi fantasiosi, le guardie mediche resteranno scoperte»

Il medico del 118 punta il dito anche contro la costante demedicalizzazione delle postazioni territoriali. Il rischio secondo il rappresentante sindacale è di provocare un sovraffollamento dei pronto soccorso
Redazione Attualità
Reclutamento medici, Ferrari (Smi): «Dalle Asp avvisi fantasiosi,\u00A0le guardie mediche resteranno scoperte»
Sanità calabrese

CONACUORE scrive a Occhiuto: attivare l'emodinamica a Paola

L’associazione nazionale chiede l’immediata attivazione del servizio di emodinamica all’ospedale di Paola, fondamentale per la cura tempestiva dell’infarto miocardico
Redazione
CONACUORE scrive a Occhiuto: attivare l'emodinamica a Paola\n
La scheda

ll botulino, il veleno più potente conosciuto per l'uomo: cos’è e perché può uccidere. È allarme in Calabria

Due decessi a Cosenza e Cagliari, diverse le persone ricoverate. Spesso legato a conserve fatte in casa, può provocare paralisi e insufficienza respiratoria.  Ecco sintomi e cura
Redazione Attualità
ll botulino,\u00A0il veleno più\u00A0potente conosciuto per l'uomo: cos’è e perché può uccidere. È allarme in Calabria\n
La replica

Emodinamica a Paola, l’avvocato Abonante a Graziano: «Offende le professionalità sanitarie, si dimetta»

Il legale accusa il dg dell’Asp di Cosenza di aver ricostruito in maniera distorta la vicenda che riguarda la sanità pubblica del Tirreno cosentino
Redazione
Emodinamica a Paola, l’avvocato Abonante a Graziano: «Offende le professionalità sanitarie, si dimetta»\n
Allarme sanitario

Botulismo, due morti e decine di intossicati: dopo la Calabria focolaio in Sardegna. Grave un bimbo di 11 anni

Due decessi, un bambino in gravi condizioni e oltre venti ricoveri: è il bilancio provvisorio dei recenti focolai di botulismo registrati a Monserrato e Diamante. Sotto la lente una salsa guacamole industriale e broccoli sott’olio. Mentre le Procure indagano, il Ministero della Salute avvia una maxi-inchiesta nazionale.
Redazione
Botulismo, due morti e decine di intossicati: dopo la Calabria focolaio in Sardegna. Grave un bimbo di 11 anni
Emergenza sanitaria

Botulino in Calabria: sette fiale di antidoto arrivate all’Annunziata. La Regione: «Ecco perché l’ospedale non le aveva»

Aumento dei casi sospetti di botulismo: la Calabria attiva la procedura d’emergenza. Scorta di antidoto inviata all’Ospedale Annunziata di Cosenza grazie a una missione straordinaria.
Redazione
Botulino in Calabria: sette fiale di antidoto arrivate all’Annunziata. La Regione: «Ecco perché l’ospedale non le aveva»
La proposta

Galassi: «Un tavolo permanente per la sanità a Rende»

La consigliera di Rende Azzurra chiede un confronto permanente per rafforzare il dialogo e migliorare i servizi sanitari sul territorio
Redazione
Galassi: «Un tavolo permanente per la sanità a Rende»\n
Sanità calabrese

Franz Caruso attacca Occhiuto: «Fallimento della sanità pubblica, si dimetta da commissario»

Il sindaco di Cosenza denuncia le criticità del sistema sanitario regionale: «Servizi smantellati, diritto alla salute negato»
Redazione
Franz Caruso attacca Occhiuto: «Fallimento della sanità pubblica, si dimetta da commissario»\n
Sanità che funziona

«Con umanità e competenza»: una paziente ringrazia la PET 118 dell’Università della Calabria

Soccorsa in codice rosso e trasferita da Paola a Cosenza, la donna scrive una lettera di gratitudine: «Garbo e rispetto che fanno la differenza»
Redazione
«Con umanità e competenza»: una paziente ringrazia la PET 118 dell’Università della Calabria\n
Carte da rivedere

«Significative criticità» e  «punteggi modificati»: così l'Anac congela il super appalto per Lotito

L'Autorità nazionale anticorruzione chiede chiarimenti entro fine mese all'Asp di Cosenza sulla gara per le pulizie. L'intero procedimento ora è a rischio sospensione e poi revoca
Domenico Martelli
«Significative criticità» e\u00A0 «punteggi modificati»: così\u00A0l'Anac congela il super appalto per Lotito\n
La replica

Emodinamica di Paola, Graziano chiarisce: «Servizio non autorizzato dal ministero, in giro notizie non vere» 

Il direttore generale dell’Asp di Cosenza: «Ricostruzioni fantasiose, abbiamo speso solo 350mila euro per un angiografo»
Redazione Politica
Emodinamica di Paola, Graziano chiarisce: «Servizio non autorizzato dal ministero, in giro notizie non vere»\u00A0\n
