domenica24 agosto2025
Trasporto ferroviario

Calabria, in arrivo 37 nuovi treni entro il 2026: da Ferrovie dello Stato 500 milioni per il trasporto locale

Entro la fine dell’anno saranno 10 i convogli aggiunti alla flotta di mezzi che ogni giorno percorrono 852 chilometri di linea. Rfi ha in corso 10 progetti di ammodernamento di tratte e stazioni ferrovie: ecco quali
Redazione Economia
Lavoro precario

Castrovillari, Riccardo Rosa: «Silenzio assordante sulla stabilizzazione dei Tis»

Il coordinatore provinciale di Noi Moderati punta l’indice contro l’amministrazione comunale: «Questa inerzia sta mettendo a serio rischio la prosecuzione stessa dei tirocini»
redazione
L’inaugurazione

Cosenza, la Camera di Commercio presenta PIDLAB: il nuovo spazio dedicato all’innovazione digitale

Nasce nell’Officina Olivetti il laboratorio per supportare le imprese nella transizione digitale
redazione
Svolta infrastrutture

«Calabria laboratorio nazionale delle grandi opere»

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Ghionna: «Raddoppio Santomarco e SS 106 sono una svolta storica»
Redazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Lo studio

Più avvocati che idraulici, crolla il numero degli artigiani in Italia (-400mila negli ultimi 10 anni). Resiste il Sud

Nell’ultimo anno le contrazioni percentuali più importanti hanno interessato Ancona, Ravenna e Ascoli Piceno. Quelle meno a Crotone e Ragusa. La proposta della Cgia: istituire un reddito di gestione delle attività artigiane per frenare lo spopolamento
Redazione Economia
Il carrello della spesa

Carrello della spesa sempre più caro: +356 euro a famiglia nel 2025, frutta e caffè alle stelle

Istat conferma rincari su alimentari e beni di largo consumo: frutta +8,8%, pomodori +12,3%, caffè +23,4%. Assoutenti avverte: nel 2025 gli italiani spenderanno 6,4 miliardi in più solo per cibo e bevande
Redazione Economia
Rischio idrogeologico

Calabria sotto assedio: frane, alluvioni ed erosione delle coste minacciano 125mila cittadini. Cosenza la provincia più colpita

Tutti i comuni sono in pericolo. Dal 1988 ad oggi lo Stato ha finanziato 2.300 interventi costati 1 miliardo e 200 milioni di euro. Le frane avanzano e il litorale si modifica velocemente
Redazione Economia
I prezzi

Benzina e gasolio in calo, pieno meno caro per Ferragosto

Nuovi ribassi per i carburanti: rispetto a venerdì scorso, 0,3 centesimi al litro in meno per la benzina (1,71 euro/litro) e 0,5 centesimi per il gasolio (1,64 euro/litro). Scorte di petrolio in aumento
Redazione Economia
Troppo care

Prezzi alle stelle per le vacanze, per gli italiani Ferragosto low cost tra amici e famiglia. Reggio nella top ten dei rincari

La spesa media è di 570 euro pro-capite. Il costo per una famiglia di 4 persone può arrivare a 6mila euro. Il pranzo del 15 agosto vale un miliardo. Il mare è la destinazione più richiesta. Puglia e Calabria le regioni più gettonate
Redazione Economia
Infrastrutture

Alta velocità, autostrada e statale 106: ecco le opere urgenti per la Calabria. Senza, il Ponte sullo Stretto non serve

Prima servono reti interne efficienti e indispensabili, poi il collegamento tra le sponde che altrimenti rischia di mettere insieme due territori in grande difficoltà
Luca Falbo
Promesse disattese

Tirocinanti MiC e Giustizia, il D.P.C.M. fantasma: 266 famiglie ancora in attesa

A un anno dall’emendamento per 266 tirocinanti, il D.P.C.M. non è stato emanato: famiglie calabresi senza lavoro e senza risposte.
Redazione
Università

Unical, occupazione in crescita per i laureati dell’ateneo calabrese. E il 58% resta al Sud

È quanto emerge dai dati del Consorzio AlmaLaurea riferiti al 2024. Si riduce anche il divario di genere. Il rettore Leone: «Possibile creare lavoro qualificato anche nel Mezzogiorno»
Redazione Attualità
Flop a luglio

Turismo in crisi, crollano le presenze anche in Calabria: «Povertà in aumento, le ferie sono un miraggio»

Per la Filcams Cgil troppe elevate anche le tariffe degli stabilimenti balneari. Il sindacato ha avviato anche una campagna di ascolto per intercettare le istanze dei dipendenti. «Si lavora sempre meno perché non ci sono garanzie»
Luana Costa
RIQUALIFICAZIONE

Autostrada A2, Gemme nominato commissario per il tratto di lavori tra Cosenza e Altilia

L'intervento prevede un investimento di circa 3 miliardi per riqualificare il tratto con nuove pavimentazioni, barriere di protezione e risanamento viadotti così da garantire maggiori standard di sicurezza e comfort elevati
Redazione
Nuove aperture

La storica pizzeria napoletana "Da Michele" sbarca a Cosenza e cerca subito personale

In vista dell’apertura, l’attività commerciale napoletana è alla ricerca di personale da inserire nel suo staff. Ecco le posizioni aperte
Redazione
Pubblica amministrazione

ASP di Crotone e Comune di Cosenza: tra i peggiori d’Italia nei pagamenti ai fornitori

Nel 2024 la PA italiana non ha pagato 8 miliardi di euro. Secondo il report CGIA Mestre, i due enti calabresi tra i campioni dei ritardi
Alessia Principe
Inverno demografico

Calabria ferita da cemento e spopolamento, aumentano le case vuote o abbandonate: sono 579mila

Rappresentano il 42,2% del patrimonio immobiliare regionale. Confedilizia: «In dieci anni sono aumentate del 56,7%». Degradate e inagibili, queste costruzioni contribuiscono ad accelerare la fuga dai paesi delle aree interne o periferiche della regione
Redazione Economia
Nessun cantiere

Lavori promessi ma mai iniziati, a Mormanno la provinciale 241 è l’incubo degli automobilisti (e non solo)

La comunità nel cuore del Pollino è al limite della sopportazione. L’importante arteria è in sofferenza da mesi creando pericoli e un'emergenza economica che paralizza l'accesso all'area industriale. Nonostante le rassicurazioni, nessun cantiere è stato aperto e gli amministratori locali chiedono risposte 
Franco Sangiovanni
