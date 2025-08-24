Social
“11 in campo”, al via la nuova stagione: Serie B e C protagoniste su LaC Tv

Dal 25 agosto alle 21.30 riparte il format condotto da Maurizio Insardà. Novanta minuti di approfondimenti, ospiti e dibattiti con volti noti del calcio calabrese e nazionale. Insieme al conduttore ci saranno Ursino, Palmieri e Demetra Donato
Redazione Sport
“11 in campo”, al via la nuova stagione:\u00A0Serie B e C protagoniste su LaC Tv\n
Si alza il sipario

Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»

In occasione della Notte Rosa sono stati presentati tecnico, dirigenti e calciatori rossoneri. Maritato e Crocco presidenti onorari, Terranova: «Un gruppo giovane per una stagione impegnativa»
Francesco Roberto Spina
Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»\n
Calcio Serie A

Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»

L’attaccante calabrese, bandiera neroverde con 400 presenze e 148 gol, prolunga il contratto per altri quattro anni
Redazione
Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»\n
Dilettanti

Serie D, Messina pronto a ripartire con il calabrese Antonio Palermo come direttore sportivo

Il ds cosentino dovrebbe guidare la ricostruzione dei siciliani che domenica affronteranno la Vigor Lamezia nel primo turno di Coppa Italia. Tra i primi obiettivi di mercato anche la seconda punta Domenico Danti, attaccante di San Giovanni in Fiore, ex Virtus Verona
Redazione sport
Serie D, Messina pronto a ripartire con il calabrese Antonio Palermo come direttore sportivo\n

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Si scaldano i motori

Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia

Amichevole intensa allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme: rotazioni, ritmo e occasioni per entrambe le squadre, con i tirrenici che mostrano carattere contro una formazione di categoria superiore
Vincenzo Primerano
Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia\n
Lega Pro

Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite

Salernitana, Catania e Benevento partono con i favori del pronostico, ma outsider e sorprese non mancano. Tra queste la squadra pitagorica, decisa a inserirsi nella corsa promozione. Più complesso lo scenario in casa del Lupi

Francesco Roberto Spina
Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite
Sport e giovani

Nasce a Bisignano “Baskettiamo” per avvicinare i bambini al basket

Dal 16 settembre parte il progetto della Bim Bum Basket Rende per bambini dai 5 ai 12 anni
Redazione
Nasce a Bisignano “Baskettiamo” per avvicinare i bambini al basket\n
le ultime trattative

Calciomercato Dilettanti, due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò

L'Ags Soriano-Fabrizia si assicura le prestazioni del giovane Farfaglia. Il capo Vaticano si affida al centravanti Iago Beceiro. Tutte le notizie di mercato
Vincenzo Primerano
Calciomercato Dilettanti,\u00A0due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò\n
l’intervista

Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»

Il tecnico del club tirrenico: «La rosa è di livello. Vogliamo fare un campionato che rispecchi il blasone di questa società»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»\n
Nuoca stagione

Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori

Venerdì sera l’anticipo all’Adriatico-Cornacchia apre la 94esima edizione del torneo cadetto. Domenica sera sarà il turno dei giallorossi che al “Ceravolo” ospiteranno il Sudtirol. In panchina ci sarà Alberto Aquilani, con un pubblico che si prepara al tutto esaurito
Francesco Roberto Spina
Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori\n
News e trattative

Promozione A, trattative sempre nel vivo: l'Acri pensa a Corbo. Colpi per Mesoraca e Cassano Sybaris

Il club rossonero avrebbe messo nel mirino il terzino, ex Soccer Montalto. C'è un attaccante per il Cassano Sybaris
Vincenzo Primerano
Promozione A, trattative sempre nel vivo: l'Acri pensa a Corbo. Colpi per Mesoraca e Cassano Sybaris\n
Calcio a 5

Pirossigeno Cosenza, conto alla rovescia per la nuova Serie A: domani il calendario, oggi il raduno

La squadra bruzia giocherà le partite casalinghe nella nuova struttura del PalaPirossigeno il venerdì sera alle 20:30. Oggi il primo giorno di lavoro agli ordini di mister Paniccia
Francesco Roberto Spina
Pirossigeno Cosenza, conto alla rovescia per la nuova Serie A: domani il calendario, oggi il raduno\n
news e trattative

Calciomercato Eccellenza: la Paolana piazza il colpo Marchionna. Due Under per il Trebisacce

Il club tirrenico si assicura l'attaccante ex Castrovillari. L'Ags Soriano Fabrizia annuncia il rinnovo di Riga
Vincenzo Primerano
Calciomercato Eccellenza: la Paolana piazza il colpo Marchionna. Due Under per il Trebisacce\n
Calciomercato dilettanti

Promozione, colpo in attacco per il Kratos Bisignano: ecco l’argentino Cejas

Dopo le esperienze in Campania, Sicilia e Lazio, l’argentino torna in Calabria dove aveva vestito la maglia del Roccella. Intanto continua la preparazione dei gialloblù in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia
Francesco Roberto Spina
Promozione, colpo in attacco per il Kratos Bisignano: ecco l’argentino\u00A0Cejas\n
La polemica

Coppa Sila rinviata, a rischio il futuro della storica corsa automobilistica

Potrebbe svolgersi a ottobre se la Provincia di Cosenza riuscirà a sistemare il manto stradale dissestato, ma Sinistra italiana di Casali del Manco parla di cancellazione e se la prende con Succurro e Ferraro
Redazione
Coppa Sila rinviata, a rischio il futuro della storica corsa automobilistica
la scommessa

Eccellenza, la matricola Trebisacce prepara la nuova sfida. Malucchi: «Obiettivo? Un campionato tranquillo»

Il tecnico dei giallorossi punta a mantenere la categoria «senza fare nessun calcolo e poi vedere dove si può arrivare»
Franco Sangiovanni
Eccellenza, la matricola Trebisacce prepara la nuova sfida. Malucchi:\u00A0«Obiettivo? Un campionato tranquillo»\n
Basket Serie B

Bim Bum Rende, via alla nuova stagione: ecco i nomi dei nuovi acquisti

Squadra rinnovata e giovani promesse per coach Di Martino: fissate le prime amichevoli in vista del campionato di Serie B Interregionale
Redazione
Bim Bum Rende, via alla nuova stagione: ecco i nomi dei nuovi acquisti\n
L’intervista

Dilettanti, il futuro del Cittanova è incerto. L'ex ds Deni: «La situazione è complicata»

Dopo Locri e San Luca, un altro gigante del calcio dilettantistico calabrese rischia di non avere un futuro calcistico. L'ormai ex direttore sportivo del club giallorosso cerca di fare chiarezza: «C'è la volontà di non cedere la squadra, ma serve una mano». Rende e Soccer Montalto restano alla finestra 
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il futuro del Cittanova è incerto. L'ex ds Deni: «La situazione è complicata»\n
Esordio amaro

Coppa Italia, Sassuolo – Catanzaro 1-0: i neroverdi passano con Doig, ma i giallorossi convincono

A decidere il match e la qualificazione ai sedicesimi di finale è il gol arrivato al 32’. Nonostante l’eliminazione, le Aquile colpiscono un palo e mostrano organizzazione e compattezza contro un avversario di categoria superiore
F.R.S.
Coppa Italia, Sassuolo –\u00A0Catanzaro 1-0: i neroverdi passano con Doig, ma i giallorossi convincono\n
Calciomercato Serie A

Roma su Sancho, Juve su Kolo Muani e Konè della Roma verso l’Inter

I giallorossi spingono per l’inglese del Manchester United, la Juventus tratta col PSG. Intrecci anche con Inter e Atalanta
Redazione
Roma su Sancho, Juve su Kolo Muani e Konè della Roma verso l’Inter\n
prime impressioni

Dilettanti, la Morrone è in piena preparazione estiva. Mister Stranges: «Le sensazioni sono buone. Ho ragazzi interessanti»

Il tecnico del club granata: «La scorsa settimana è servita anche ad alzare il livello della condizione di alcuni»

Vincenzo Primerano
Dilettanti, la Morrone è in piena preparazione estiva. Mister Stranges: «Le sensazioni sono buone. Ho ragazzi interessanti»
colpaccio biancoverde

Vigor Lamezia, dal mercato un colpo da Serie B: c'è l'accordo con Carlos Embalo, ex attaccante del Cosenza

Il centravanti ha indossato anche le maglie di Palermo, Carpi e Brescia. Arriva in biancoverde per dare duttilità offensiva

Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia, dal mercato un colpo da Serie B: c'è l'accordo con Carlos Embalo, ex attaccante del Cosenza
L’erede di RInghio

Gattuso junior vola in Spagna: il figlio di Rino giocherà col Vázquez Cultural

La famiglia dell’attuale commissario tecnico dell’Italia conferma la tradizione calcistica: mentre Francesco (difensore classe 2007) si trasferisce a Marbella, l’omonimo cugino gioca in Serie D con la Sanremese
Francesco Roberto Spina
Gattuso junior vola in Spagna:\u00A0il figlio di Rino giocherà\u00A0col Vázquez Cultural\n
Colpo di mercato

Basket, Sergio Madrigrano alla Pirossigeno Cosenza

Doppio titolo regionale e talento offensivo: il classe 2007 rinforza la squadra di coach Gallo
Redazione
Basket, Sergio Madrigrano alla Pirossigeno Cosenza\n
1
...
