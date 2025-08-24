Social
Crimini ambientali

Tirreno cosentino, sequestrati cinque depuratori: Legambiente appoggia l’azione della Procura di Paola

La presidente Parretta: «La mala depurazione compromette salute, ecosistemi ed economia. Deve essere una priorità politica»
Redazione
Ambiente in provincia di Cosenza

Amantea, depurazione modello: mare classificato “eccellente” e zero sversamenti dal 2024

Il sindaco Vincenzo Pellegrino: «Risultati frutto di finanziamenti regionali, manutenzione costante e sinergia tra istituzioni»
Redazione
Lieto fine

Sette cagnolini prigionieri in un tombino in Sila, gara di solidarietà per liberarli

I cuccioli di pastore maremmano sono stati salvati a Croce di Magara grazie al tam tam dei social che ha innescato l’intervento congiunto di polizia municipale, guardie ecozoofile e vigili del fuoco
Redazione
Avviso pubblico

Rifiuti, dalla Regione Calabria 11 milioni di euro ai Comuni per progetti destinati alla riduzione

L’assessore Calabrese: «Un investimento importante, interamente a fondo perduto, di sostegno alla realizzazione di interventi strategici e strutturali per migliorare la qualità ambientale del territorio»
Redazione Ambiente
Rifiuti, dalla Regione Calabria 11 milioni di euro ai Comuni per progetti destinati alla riduzione\n

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Società

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Luogo speciale

Aquila reale e Nitticora nidificano per la prima volta nella Sila Grande: l’eccezionale scoperta

Trovati i nidi e documentato l’involo di giovani esemplari grazie all’impegno del Glc Lipu Sila e di Altura con la collaborazione della Società ornitologica italiana
Redazione
Mare sempre più caldo

La carica dei pesci alieni nel Mediterraneo: dal tordo con le basette alle noci di mare, un’invasione senza precedenti

Il mare nostrum si scalda e accoglie sempre più specie tropicali: dal pesce scorpione al granchio blu, un’ondata che cambia ecosistemi e pesca
Luca Arnaù
INTO THE WILD

Le gelide cascate di Fiume di Mare, a Fiumefreddo Bruzio il rimedio naturale al caldo torrido

Facilmente raggiungibili a margine di una piccola escursione, conducono in un angolo di natura incontaminata a pochi metri dal mar Tirreno. E l'acqua è anche cristallina...
Antonio Clausi
Ambiente e servizi

Depuratore Paola: lavori al 70%, attivo il telecontrollo

Avanza il potenziamento del depuratore di Pantani: telecontrollo IoT, fondi regionali e attesa per lo scarico nel Licciardo.
Redazione
Estate ballerina

Grandinata imbianca le strade in Sila, il maltempo alla vigilia di Ferragosto è arrivato

Temporali anche sul Pollino. Le precipitazioni hanno raggiunto la costa jonica, piove pure a Catanzaro. Nelle prossime ore atteso un peggioramento
Salvatore Lia
Impegno civico

Daawa Odv ripulisce l’autostazione di Cosenza: un gesto di solidarietà e inclusione

L’associazione della comunità marocchina si fa promotrice di un’azione di volontariato per il decoro della città, in una zona spesso teatro di degrado
Redazione
Il report

Goletta dei Laghi fa tappa in Calabria, i cinque invasi silani sono puliti «ma serve renderli balneabili»

Valori microbiologici entro i limiti nei cinque punti monitorati nei laghi Arvo, Cecita, Ampollino, del Passante e l’Ariamacina. L’appello della presidente di Legambiente Anna Parretta: «La vocazione della Sila è chiara: turismo attivo e sostenibile, per questo è urgente avviare il percorso»
Redazione Cronaca
LA DENUNCIA

Caos Depurazione, Maximiliano Granata: «Sul caso di Carolei intervenga la Procura»

Il presidente del consorzio Valle Crati denuncia la liquidazione di 1,53 milioni di euro da parte della Regione Calabria al Comune, nonostante – sostiene – le segnalazioni di irregolarità inviate sia dal Consorzio sia da Arrical
Redazione
Inquinamento ambientale

Fuscaldo, la procura di Paola sequestra il depuratore

Liquami in mare e impianto inefficiente: due indagati per inquinamento ambientale.

Redazione
Pollino selvaggio

Piani di Masistro, natura e avventura tra faggete vetuste, laghi, trekking e percorsi acrobatici

Faggete vetuste, laghi, trekking e percorsi acrobatici nel cuore del Parco Nazionale del Pollino
Redazione
Insetti estivi

Zanzare, ecco come difendersi: consigli utili per chi è stanco di convivere con il prurito

Rimedi naturali contro le punture e strategie efficaci per prevenirle, anche in casa
Redazione
Due giorni tra natura e musica

River Fest nel Pollino: tra outdoor, benessere e cultura

A Laino Borgo due giornate di esperienze, incontri e musica immersi nella natura del Parco del Pollino
Redazione
Cittadinanza ambientale

Riciclo di classe, sul podio la scuola Don Bosco di Corigliano Rossano

Il concorso CONAI premia la primaria della città jonica e quella di Capua (provincia di Caserta): al centro creatività, gioco e sostenibilità
Redazione
Estate 2025

Mare verde tra Lamezia e Pizzo: proteste dagli operatori turistici: «Intervenire per salvare la stagione» 

L'associazione "Difendiamo il mare" chiede la chiusura o la deviazione controllata del canalone B per bloccare l'immissione in mare di reflui potenzialmente inquinanti e controlli trasparenti su attività industriali
Anarita Castellani
Depurazione e fondi UE

Tridico (M5S): «Bloccati i lavori per la depurazione del Consorzio Valle Crati, l’Italia paga 30 milioni di sanzioni ogni semestre»

L’europarlamentare Pasquale Tridico sollecita la Commissione UE: «Ritardi inaccettabili sull’impianto di depurazione, servono controlli sui fondi pubblici e interventi immediati».
Destinazioni

Ai Giganti della Sila il Travelers Choice Awards 2025: è tra le mete più amate al mondo

C'è anche l’area montana calabrese tra gli otto beni del Fai che hanno ottenuto il riconoscimento che li colloca tra il 10% delle destinazioni più apprezzate, sulla base delle opinioni espresse dai visitatori. Premiata la qualità dell’esperienza di visita e il valore del lavoro quotidiano della Fondazione
Redazione
Tagli senza spiegazioni

«Scempio a Via delle Mimose»: Insieme per Paola accusa l’amministrazione Perrotta

Alberi abbattuti, degrado, cantieri aperti e zero sicurezza: il movimento denuncia l’assenza di un piano vero di riqualificazione
Redazione
ELETTROSMOG

Montalto Uffugo, il Forum Ambientalista: «Tutto tace per la questione elettrodotto, inaccettabile»

Per gli attivisti l’amministrazione comunale la giunta regionale «pilatescamente e silenziosamente si tengono alla larga da questa incredibile e gravissima vicenda»
Redazione
Medaglia d’argento in Italia

Spighe Verdi 2025 per dieci comuni calabresi (con tre new entry): ecco quali sono i borghi dell’agricoltura sostenibile

Le “bandiere blu” dei borghi rurali vanno a 7 centri del Cosentino e 3 del Catanzarese. Entrano nella graduatoria Cariati, Sellia Marina e Villapiana. Confagricoltura: «Dalle buone pratiche ambientali parte la rivoluzione culturale»
Redazione
PULIZIA DEL TERRITORIO

A Casali del Manco installate le prime quattro ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata

Avviata l’installazione di dieci ecoisole informatizzate per migliorare la gestione dei rifiuti. Il sindaco Pisani: «Sistema efficiente e sostenibile, a costo zero per il Comune»
Redazione
