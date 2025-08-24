Social
Eventi

Buonvicino, tutto pronto per la 19esima edizione di Seduzioni & Gusto Festival

La kermesse prenderà il via il 22 gosto con la presentazione e proiezione del film di Sebastiano Basile, realizzato in Calabria interamente in 3D con autori digitali Metahuman, in primo in Italia
Francesca Lagatta
Eventi

Corigliano Rossano, il Castello Ducale si illumina di candele per un festival magico tra arte e musica

L’VIII edizione del Festival delle Candele il 28 agosto porterà installazioni, performance e la celebrazione di Carlo Rambaldi con l’expo di E.T.
Redazione
Eventi

Diamante, torna “7 giorni con le donne per i diritti umani” per l'equità di genere ei diritti umani

La seconda edizione è dedicata ad Angela Maria Aieta e abbraccia una storia ancora drammaticamente attuale: quella dei desaparecidos, oppositrici e oppositori politici che tra gli anni ‘70 e ‘80 furono arrestati dalle polizie dei regimi dittatoriali, torturati e uccisi
Francesca Lagatta
Eventi

Torna a Diamante “7 giorni con le donne per i diritti umani” per riflettere sull’equità di genere 

Seconda edizione per la rassegna spin-off del Mediterraneo Festival Corto, quest’anno dedicata ad Angela Maria Aieta, nata a Fuscaldo e desaparecida in Argentina
Redazione Cultura
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Eventi

Altomonte ride con Enzo Salvi e Gene Gnocchi al Festival Euromediterraneo

Dopo il successo con De Martino, spazio alla comicità gratuita con due serate di teatro e ironia
Redazione
Altomonte ride con Enzo Salvi e Gene Gnocchi al Festival Euromediterraneo\n
Eventi

Al via la nuova edizione dell’Hyle Book Festival in Sila: ecco il programma tra letteratura, arte e sostenibilità

La kermesse torna dal 22 al 24 agosto ispirata dal verso “Il sogno continua immenso” del poeta Daniele Radano, percorrendo il fil rouge della visione onirica dell’arte che si concretizza
Redazione Cultura
Al via la nuova edizione dell’Hyle Book Festival in Sila: ecco il programma tra letteratura, arte e sostenibilità\n
Eventi

Verbicaro, il 25 agosto una giornata dedicata alle "Tracce nel tempo"

L'evento, che si terrà alle ore 19:00 in Corso Umberto, rappresenta un'importante occasione per illustrare come i giovani volontari, attraverso il loro impegno, contribuiranno a riscoprire e valorizzare la storia e le radici della comunità locale
Francesca Lagatta
Verbicaro, il 25 agosto una giornata dedicata alle \"Tracce nel tempo\"\n
Eventi

Castrovillari, un “Mondo di Colori” apre l’Estate Internazionale del Folklore e del Pollino

Cerimonia inaugurale della trentanovesima edizione ricca di significati e contaminazioni culturali. Da stasera si entra nel vivo del pogramma
Redazione
Eventi

I Laghi di Sibari ospitano la settima edizione del "Premio per le Eccellenze del Sud"

Giovedì 21 agosto un appuntamento per celebrare talenti e storie di successo. Tra gli ospiti d'onore il cantautore Ron che si esibirà in un concerto speciale ripercorrendo i suoi più grandi successi
Franco Sangiovanni
Eventi

Al Peperoncino Jazz Festival doppia tappa con Mafalda Minnozzi 

Due i concerti con la carismatica cantante marchigiana. Appuntamento domani al Belvedere di San Nicola Arcella (ore 21) e giovedì in piazza Monumento a San Lucido (ore 21)
Redazione
Eventi

CoRo Summer Fest 2025, una settimana di musica, teatro e cultura dal 19 al 24 agosto

Eventi diffusi tra litorale, centro storico e periferie. Stasi e Argentino: «Un cartellone che unisce qualità e partecipazione»
Redazione
Eventi

A San Giovanni in Fiore sale l’attesa per Le Terre di Alis, l’evento fantasy-medievale ispirato a Gioacchino da Fiore

Organizzato da “mpigliati”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale florense, l’evento si ispira all’omonimo romanzo fantasy “Le Terre di Alis” di A.P. Thorfin edito da Teomedia: il primo fantasy sulle vicende storiche legate al calabrese abate di spirito profetico dotato
Redazione
Eventi

Altomonte, tutto pronto per lo spettacolo di De Martino al Festival Euromediterraneo

L’appuntamento è per giovedì 21 agosto alle 21.30 al Teatro Costantino Belluscio con la serata “Meglio stasera”
Redazione
Bellezza e identità

Miss Lido 2025: a Praia a Mare una finale tra bellezza, spettacolo e identità calabrese

A condurre la serata saranno Fatima Trotta, volto noto di Made in Sud, attrice e conduttrice televisiva, e Mauro Racanati, attore e conduttore con una lunga esperienza tra teatro, tv e live show. L’ospite speciale della serata sarà Barbara Foria, comica, attrice e autrice che porterà sul palco il suo stile ironico e intelligente
Francesca Lagatta
Eventi

Casali del Manco, torna la rassegna “Arena Casali – Il cinema in paese”

La rassegna, in programma dal 28 al 30 agosto, è organizzata dall’associazione I Cinefamelici: in programma spettacoli serali, laboratori, mostre e performance artistiche
Redazione
Eventi

Torna “We Are Belvedere”: il 22 agosto la seconda edizione all'Anfiteatro Comunale

La manifestazione nasce per celebrare le eccellenze e la storia del territorio, rafforzando l’orgoglio dell’appartenenza e valorizzando le sfumature identitarie della comunità
Francesca Lagatta
Eventi

Luca Ward porta ad Altomonte la magia della sua voce

Domenica 17 agosto al Teatro Belluscio lo spettacolo gratuito Il talento di essere tutti e nessuno, nell’ambito del Festival Euromediterraneo.
Redazione
Il festival

San Nicola da Crissa, la poesia dà voce all’orrore di Gaza

La rassegna “Culture e politiche della restanza” ideata da Vito Teti si apre con la presentazione del volume curato da Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti
Redazione
Eventi

Celico, torna il Festival dell’Effimero: cresce l’attesa per i live di Enrico Nigiotti e Francesco Gabbani

Dal 20 al 24 agosto il piccolo borgo presilano ospita la 15esima edizione del Festival, tra musica, incontri-dibattito, spettacoli e iniziative culturali e sostenibili. Ciliegina sulla torta i concerti gratuiti dei due big della musica pop contemporanea
Redazione
Eventi

Dieci giorni di musica, dibattiti e solidarietà: nella valle dell’Esaro arriva il Festival delle Migrazioni

Dal 22 al 31 agosto sette comuni della provincia di Cosenza ospitano eventi dedicati ai soccorsi in mare, alla cultura arbëreshë e all’integrazione
Redazione
Eventi

Estate Internazionale del Folklore e del Pollino: a Castrovillari un ponte tra culture

Cinque giorni di danze, canti e tradizioni dal mondo, con oltre 500 artisti e gruppi provenienti da Albania, Armenia, Botswana, Cile, Martinica, Messico, Venezuela e Italia. Appuntamento dal 19 al 23 agosto
Redazione
Eventi

Bisignano, tutto pronto per il “Wine&white art festival”

Il 20 agosto piazzale Sant’Umile diventerà teatro di degustazioni, musica e momenti dedicati alla valorizzazione della filiera vitivinicola locale
Redazione
Eventi

Terranova blues festival, grande musica nel segno di Pino Daniele

Nella sesta edizione della rassegna concertistica che andrà in scena in piazza Castello ampio spazio sarà riservato ai capolavori del cantautore napoletano
Redazione
Eventi

Tarsia si accende per la 17esima Notte del Tarantarsia: suoni, danze e identità dal mondo

Il centro storico pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto: un viaggio sonoro e visivo che intreccia tradizioni e ritmi in un abbraccio corale che celebra la contaminazione culturale
Redazione Spettacoli
