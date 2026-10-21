Pulizia del verde in quartieri, parchi e contrade. Previsti anche interventi su cunette, svincoli della Statale 107 e strade comunali

Prosegue a Rende il programma di pulizia e manutenzione del verde pubblico. Il Comune ha diffuso il calendario degli interventi avviati mercoledì 21 ottobre e destinati a proseguire fino a martedì 3 novembre.

Le attività sono state definite dall’Amministrazione insieme agli uffici comunali e a Rende Servizi, società che rappresenta il braccio operativo dell’ente. La pubblicazione del programma, spiega il Comune, punta a rendere più trasparente l’organizzazione della manutenzione e a migliorare l’efficienza degli interventi.

Sette squadre impegnate sul territorio

Il piano coinvolge sette squadre di dipendenti di Rende Servizi. Tre sono composte dai lavoratori assunti recentemente. A queste si aggiunge una squadra meccanizzata, incaricata di supportare gli operatori nelle diverse aree comunali e, in particolare, nella pulizia degli svincoli della Statale 107.

La prima squadra sarà impegnata dal 21 al 23 ottobre nella zona di Roges vecchia e, nelle giornate del 24, 26 e 27 ottobre, al Parco Robinson. Dal 28 al 30 ottobre gli interventi si sposteranno sulle traverse delle ex statali 19 e 19 bis, per poi tornare al Parco Robinson il 31 ottobre e il 2 e 3 novembre.

La seconda squadra lavorerà per tutto il periodo nel centro storico, mentre la terza sarà destinata a Villaggio Europa. La quarta squadra opererà invece lungo viale Principe.

Gli interventi nelle contrade

La prima delle nuove squadre ha iniziato le attività il 21 ottobre in contrada Rocchi. Dal giorno successivo e fino al 3 novembre sarà impegnata nelle contrade Failla, Saporito, Difesa e Surdo.

La terza nuova squadra concentrerà il proprio lavoro in contrada Commenda per l’intero periodo indicato nel calendario.

La seconda squadra costituita con i nuovi assunti avrà invece un compito distribuito sul territorio comunale: pulizia dei cigli e dei marciapiedi, manutenzione straordinaria delle cunette e delle griglie.

Rattoppi stradali nel centro storico e in altre due zone

Accanto alla manutenzione del verde, il programma comprende alcuni lavori sulla viabilità. Sono previsti rattoppi stradali nel centro storico, in via Botticelli e in via Pertini.

Il calendario potrà consentire ai residenti di conoscere in anticipo le aree interessate dalle attività. Eventuali variazioni legate alle condizioni meteorologiche o a esigenze operative dovranno essere comunicate dall’Amministrazione.