Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha avviato un ciclo di incontri con gli operatori delle cooperative impegnate nella manutenzione del verde pubblico cittadino. La prima visita si è svolta nella sede de “I Due Fiumi”, realtà che gestisce gli interventi nella macro-area denominata “Centro Città”.

Il confronto è stato dedicato alla qualità del servizio, alla manutenzione costante dei parchi e agli interventi necessari per migliorare il decoro urbano.

La prima visita alla cooperativa “I Due Fiumi”

Caruso ha effettuato un sopralluogo nella sede della cooperativa e ha incontrato direttamente i lavoratori, raccogliendo le loro esperienze sull’attività svolta quotidianamente.

La macro-area affidata a “I Due Fiumi” comprende alcuni dei principali spazi verdi di Cosenza, tra i quali Viale Parco, Parco Morrone, Parco Corrado Alvaro, Parco Deledda e Villa Nuova.

«Ritengo fondamentale mantenere un rapporto diretto con chi, ogni giorno, lavora sul campo per rendere la nostra città più bella, ordinata e vivibile», ha dichiarato il sindaco.

Caruso ha ringraziato gli operatori per il lavoro svolto, richiamando in particolare l’importanza della cura dei parchi come luoghi di incontro e socialità.

L’obiettivo: interventi più puntuali e coordinati

Secondo il primo cittadino, la qualità del decoro urbano sarebbe migliorata rispetto al passato, ma non avrebbe ancora raggiunto gli standard fissati dall’Amministrazione e richiesti dai cittadini.

«Il nostro obiettivo è una città sempre più pulita, curata e accogliente, capace di valorizzare ogni quartiere e ogni spazio pubblico», ha affermato Caruso.

Per raggiungere questo risultato, il sindaco ha indicato la necessità di garantire interventi puntuali, continuità nella manutenzione e un maggiore coordinamento tra Comune, cooperative e operatori.

L’appello ai cittadini per il rispetto degli spazi pubblici

Nel corso dell’incontro Caruso ha richiamato anche la responsabilità dei cittadini nella tutela del patrimonio pubblico.

Il corretto utilizzo dei cestini e delle aree attrezzate, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e il rispetto del verde sono stati indicati come comportamenti necessari per rendere duraturi gli interventi di manutenzione.

Il confronto avviato con “I Due Fiumi” proseguirà con le altre cooperative impegnate nel servizio. Il Comune non ha ancora comunicato il calendario delle prossime visite.