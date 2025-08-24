Social
domenica24 agosto2025
domenica24 agosto2025
Pier Paolo Cambareri
Pier Paolo CambareriGiornalista

Una carriera costruita tra carta stampata, radio e Tv. Dalle esperienze nei giornali regionali calabresi (Il Domani, Gazzetta del Sud, Calabria Ora, il Garantista) alle telecronache calcistiche in serie B e A con Stream TV, Sky, La7. Il bagaglio giornalistico di Pier Paolo Cambareri racchiude vari campi d’azione: cronaca nera e politica, passando per il calcio raccontato dall’interno del rettangolo di gioco. Approda a LaC nel 2019 dopo aver raccontato per La7 i principali fatti di società e cronaca dalla Calabria. Da caporedattore, diviene vicedirettore del Tg nel 2020. La nomina a direttore responsabile a fine gennaio 2022.

Societa

Cosenza e la sua manifestazione: non fu solo una questione ideologica

22 novembre 2022
Ore 16:01
Cosenza e la sua manifestazione: non fu solo una questione ideologica
Societa

L'EDITORIALE | L'emergenza criminalità nella Sibaritide e quel corpo preso a sprangate che tanto assomiglia alle nostre coscienze

2 giugno 2022
Ore 11:32
L'EDITORIALE | L'emergenza criminalità nella Sibaritide e quel corpo preso a sprangate che tanto assomiglia alle nostre coscienze
Notizie

Pd Cosenza, per la Federazione spunta il nome di Vittorio Pecoraro. E per il Circolo cittadino sarà candidata Rosi Caligiuri

13 gennaio 2022
Ore 10:50
Pd Cosenza, per la Federazione spunta il nome di Vittorio Pecoraro. E per il Circolo cittadino sarà candidata Rosi Caligiuri
Politica

Muore David Sassoli, presidente del Parlamento europeo

11 gennaio 2022
Ore 05:35
Muore David Sassoli, presidente del Parlamento europeo
Cronaca

Ospedale di Cariati, il presidente Occhiuto assume impegni con gli attivisti. Torna la speranza

18 dicembre 2021
Ore 20:23
Ospedale di Cariati, il presidente Occhiuto assume impegni con gli attivisti. Torna la speranza
Politica

Regione Calabria, tra capigruppo e assessori Cosenza rappresentata come mai prima d'ora

28 novembre 2021
Ore 15:38
Regione Calabria, tra capigruppo e assessori Cosenza rappresentata come mai prima d'ora
Cronaca

Rende, piove dentro gli alloggi pubblici di Santo Stefano. Coppia di 70enni: ci hanno abbandonati. È una vergogna (FOTO E VIDEO)

26 novembre 2021
Ore 13:07
Rende, piove dentro gli alloggi pubblici di Santo Stefano. Coppia di 70enni: ci hanno abbandonati. È una vergogna (FOTO E VIDEO)
Cronaca

'Ndrangheta, torna libero Giuseppe Mancuso. Ecco cosa da Cosenza il boss Franco Pino diceva di lui

25 novembre 2021
Ore 12:21
'Ndrangheta, torna libero Giuseppe Mancuso. Ecco cosa da Cosenza il boss Franco Pino diceva di lui
Politica

Roberto Occhiuto spiazza amici e nemici: il nuovo corso della Regione nel segno delle “condivisioni”

14 novembre 2021
Ore 08:59
Roberto Occhiuto spiazza amici e nemici: il nuovo corso della Regione nel segno delle “condivisioni”
Cronaca

Muore Giovanni Panettiere: la Sibaritide piange un attivista che si batteva per gli ultimi. Sempre e comunque

5 novembre 2021
Ore 15:09
Muore Giovanni Panettiere: la Sibaritide piange un attivista che si batteva per gli ultimi. Sempre e comunque