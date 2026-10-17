Il 46enne aveva tentato di scagliarsi contro la convivente, presenti anche la madre. Per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A suo carico è aperto anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 46 anni di Corigliano-Rossano è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale dalla Squadra Volante del Commissariato di Polizia. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento

L’episodio risale alla sera dell’11 ottobre, nell’area urbana di Corigliano. La sala operativa aveva segnalato una persona in forte stato di agitazione all’interno di un’abitazione, alla presenza della madre e della moglie convivente.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo si è mostrato aggressivo fin dall’arrivo degli agenti, poi anche verso i familiari. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, ha tentato di scagliarsi contro la convivente; l’aggressione è stata evitata dall’intervento di uno dei poliziotti.

A quel punto il 46enne ha afferrato l’agente per la parte posteriore della giubba, trascinandolo con violenza verso la porta d’ingresso e dicendo: «Voi non valete nulla. Ve ne dovete andare subito». Gli altri agenti sono riusciti a bloccarlo con difficoltà.

Arresto e convalida

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. I familiari si sono trasferiti spontaneamente in un’altra abitazione a loro disposizione.

All’udienza di convalida del 13 ottobre, il giudice, su richiesta della Procura di Castrovillari, ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei confronti dell’uomo è aperto anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia.