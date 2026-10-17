La Polizia ha eseguito l’ordine di carcerazione per una pena di 2 anni, 1 mese e 24 giorni. L’episodio avvenne il 21 luglio 2025 sul lungomare Sant’Angelo: un uomo rimase ferito

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di carcerazione per due giovani condannati in via definitiva per la sparatoria del 21 luglio 2025 nei pressi del lido «Baffo Bianco», sul lungomare Sant’Angelo di Corigliano-Rossano. I due, indicati con le iniziali P. G. e P. G., devono scontare una pena di 2 anni, 1 mese e 24 giorni di reclusione, che si aggiunge al periodo già trascorso in custodia cautelare.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano. Dopo le formalità di rito, i due sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Castrovillari, dove sconteranno il residuo della pena.

La sparatoria

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 21 luglio 2025, quando nei pressi dello stabilimento balneare furono esplosi colpi d’arma da fuoco. Un uomo del posto rimase ferito e fu ricoverato all’ospedale di Cosenza.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, dalla Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato e dai Carabinieri, coordinate dalla Procura di Castrovillari guidata da Alessandro D’Alessio, avevano portato all’identificazione dei responsabili e all’applicazione di misure cautelari e di prevenzione urbana, tra cui diversi provvedimenti Dacur.