L’attuale presidente della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Paola è stato indicato per succedere a Paola Lucente
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Salvatore Carpino è stato proposto all’unanimità per la presidenza della Corte d’Assise di Cosenza. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha indicato il magistrato quale successore di Paola Lucente. L’iter deve ancora concludersi: sulla proposta dovrà pronunciarsi il Plenum del Csm.
Carpino ricopre attualmente l’incarico di presidente della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Paola. La proposta della commissione arriva a breve distanza dalla pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’incarico cosentino.
Il passaggio al Plenum del Csm
La decisione conclusiva spetta ora al Plenum, chiamato a esaminare e deliberare sulla proposta. L’indicazione della quinta commissione rappresenta quindi un passaggio dell’iter e non equivale ancora alla nomina.
In caso di approvazione, per Carpino si tratterebbe di un ritorno professionale a Cosenza, dove aveva già svolto funzioni di coordinamento e presidenza della sezione penale dibattimentale del Tribunale.
Il precedente incarico a Cosenza
Quella precedente esperienza si era interrotta a seguito del ricorso della magistrata Carmen Ciarcia, che aveva portato Carpino a perdere l’incarico. Ora la proposta della quinta commissione apre la possibilità di un suo rientro negli uffici giudiziari cosentini, questa volta alla guida della Corte d’Assise.