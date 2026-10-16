Il Tribunale ha pronunciato l’assoluzione per non aver commesso il fatto e disposto il dissequestro dell’area vincolata dal marzo 2023

Il Tribunale di Castrovillari ha assolto Marsio Blaiotta, ex presidente del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, dall’accusa relativa alla realizzazione di una discarica non autorizzata contenente rifiuti pericolosi nel territorio di Corigliano-Rossano.

La sentenza è stata pronunciata al termine dell’udienza del 16 ottobre 2026 con la formula «per non aver commesso il fatto».

Il Tribunale ha inoltre disposto il dissequestro dell’area interessata dal procedimento e la sua restituzione all’ente.

Il sequestro risaliva al marzo 2023

Il terreno era stato sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza nel marzo del 2023. L’area risulta intestata al Demanio pubblico dello Stato e destinata alle opere di bonifica.

L’ex presidente era stato chiamato a rispondere dell’ipotesi di realizzazione di una discarica priva di autorizzazione nella quale, secondo l’accusa, sarebbero stati depositati anche rifiuti classificati come pericolosi.

Con il verdetto, il Tribunale ha escluso la responsabilità di Blaiotta per il fatto contestato.

Disposto il dissequestro dell’area

La decisione comprende anche la revoca del vincolo cautelare sul terreno. L’area dovrà quindi essere restituita all’ente al quale era affidata. Marsio Blaiotta è stato assistito dagli avvocati Cesare Badolato e Francesco Bruno.