Diverse le scosse registrate tra ieri e oggi. Paura e gente in strada nel Reggino dove il sisma è stato avvertito

Una sequenza di scosse di terremoto sta interessando il Tirreno meridionale da da diversi giorni. Nella sola mattinata di oggi le rilevazioni riportate nella schermata del monitoraggio sismico mostrano diverse scosse registrate al largo, con magnitudo superiori a 3. Le scosse sono state avvertite anche in Calabria, in particolare nella provincia di Reggio Calabria.

La scossa più forte della mattinata è stata registrata alle 12:19, con una magnitudo di 5.0. L'evento è stato preceduto da altre scosse nella stessa area: alle 10:02 è stata rilevata una magnitudo 3.9, mentre alle 11:04, alle 11:51 e alle 11:56 si sono verificate rispettivamente scosse di magnitudo 3.3, 4.3 e 3.6.

L'area indicata è quella del Tirreno Meridionale, in mare aperto, in un settore dal quale negli ultimi giorni sono state segnalate altre scosse. L'attività sismica nella zona è monitorata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).