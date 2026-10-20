Stop alla circolazione tra i chilometri 25 e 29 per consentire l’intervento dei Canadair. Deviazioni segnalate dal personale Anas

La strada statale 504 “di Mormanno” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incendio.

L’interruzione interessa il tratto compreso tra il chilometro 25 e il chilometro 29. Il provvedimento è necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento mediante l’intervento dei Canadair.

Il personale Anas è presente sul posto per gestire la viabilità e indicare agli automobilisti le deviazioni disponibili.

Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per la riapertura della strada. Gli utenti sono invitati a seguire la segnaletica e le indicazioni fornite dagli operatori.