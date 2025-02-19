Il Tribunale Penale di Genova ha condannato la professoressa C.P. alla messa alla prova per quattro mesi, a seguito di un post offensivo pubblicato su Facebook poco dopo la scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La docente dovrà svolgere 12 ore settimanali di attività presso un’associazione della città.

Il post offensivo contro Jole Santelli

La vicenda risale a poche ore dopo il decesso di Jole Santelli, avvenuto il 15 ottobre 2020. In quel frangente, la professoressa aveva pubblicato un commento gravemente offensivo sui social, scrivendo: “Evvai, una mafiosa in meno”. Le parole, ritenute diffamatorie e irrispettose, avevano suscitato un’ondata di indignazione pubblica e portato le sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta Santelli, a costituirsi parte civile nel processo.

Le scuse in aula della professoressa

Durante l’udienza odierna, ha rinnovato le proprie scuse alle sorelle Santelli, esprimendo l’intenzione di inviare loro una lettera formale di scuse. In rappresentanza di Paola e Roberta Santelli, costituite parte civile, era presente l’Avvocato Sabrina Rondinelli. Il Giudice del Tribunale Penale di Genova, Dott.ssa Lovesio, ha disposto che la docente svolga un percorso di messa alla prova della durata di quattro mesi, con l’obbligo di dedicare 12 ore settimanali ad attività socialmente utili presso un’associazione locale. L’udienza di verifica è stata fissata per il 15 ottobre 2025, data simbolica poiché coincide con l’anniversario della scomparsa di Jole Santelli. In quella sede, il Tribunale valuterà l’effettivo svolgimento delle ore previste e prenderà in esame eventuali ulteriori richieste da parte delle sorelle Santelli.

L’eredità di Jole Santelli

Jole Santelli è stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Regione Calabria, lasciando un’impronta indelebile nella politica regionale. La sua prematura scomparsa ha scosso l’intero panorama politico italiano, suscitando numerosi messaggi di cordoglio e riconoscimenti per il suo impegno istituzionale. Il caso giudiziario legato alle offese postume sottolinea l’importanza del rispetto della memoria e della dignità personale, anche nel contesto dei social media.