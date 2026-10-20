Il giovane è partito dalla stazione di Paola e il treno sul quale viaggiava si è fermato a Cetraro. Da quel momento non avrebbe fatto rientro a casa. L’appello: «Chiunque lo abbia visto contatti immediatamente la Polizia»
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Ore di forte preoccupazione per Fabio Napolitano, un giovane di Paola del quale i familiari non hanno più notizie.
Secondo quanto riferito, Fabio sarebbe partito dalla stazione di Paola a bordo di un treno che avrebbe effettuato una fermata a Cetraro, ma da allora non sarebbe rientrato a casa.
La famiglia, molto preoccupata, ha diffuso le sue fotografie sui social nella speranza che qualcuno possa averlo visto o possa fornire indicazioni utili sui suoi spostamenti.
L’appello è rivolto a chiunque possa aver incrociato il ragazzo nelle ultime ore: in caso di avvistamento o di informazioni utili è necessario contattare immediatamente la Polizia.
Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono noti ulteriori dettagli sugli spostamenti successivi alla partenza né sulle circostanze dell’allontanamento.