Il violinista Boris Belkin si esibirà per la prima volta in Calabria venerdì 30 ottobre, alle 20.30, al Teatro di Tradizione «Alfonso Rendano» di Cosenza, con l’Orchestra Sinfonica Brutia diretta da Giovanni Pompeo. Il concerto, intitolato «Tra bagliori e suggestioni», è l’appuntamento principale del ciclo Grandi Interpreti della V Stagione concertistica autunnale dell’orchestra.

Il programma

Belkin eseguirà il Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore, op. 26, di Max Bruch. Pompeo dirigerà inoltre la Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 «Scozzese» di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Il solista

Belkin ha iniziato a studiare violino a sei anni e ha debuttato in pubblico a sette con Kirill Kondrašin. Si è formato alla Scuola centrale di musica del Conservatorio di Mosca con Yankelevich, Glezarova e Andreevskij e nel 1974 si è trasferito in Occidente, dove ha avviato una carriera solistica e cameristica internazionale.

Ha suonato con direttori come Bernstein, Karajan, Mehta, Maazel, Muti, Ashkenazy, Rattle e Temirkanov e con orchestre tra cui i Berliner Philharmoniker, la Filarmonica d’Israele, la Boston Symphony, la Cleveland Orchestra e le Filarmoniche di Los Angeles e Philadelphia. Insegna alla Musikhochschule di Maastricht.

Il direttore

Giovanni Pompeo si è formato al Teatro alla Scala di Milano ed è direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Matera e della Basilicata. L’Orchestra Sinfonica Brutia è guidata da Francesco Perri.

Biglietti

Il biglietto, a posto unico, costa 15 euro ed è in vendita su InPrimaFila, anche online, e al botteghino del teatro la sera del concerto. Sono previste riduzioni per gli allievi del Conservatorio e del Liceo musicale e per i giovani under 18.