Scrittore, poeta e segretario perpetuo dell’Accademia Cosentina, studiò Dante, Telesio e Campanella. Il suo motto, ricordato dalla famiglia: «Cultura è libertà»

Dalla memoria dei Bruzi alla Commedia dantesca, dagli umanisti calabresi alle vicende del Mezzogiorno: ritratto di un intellettuale che seppe restituire alla propria terra la profondità della sua storia. Coriolano Martirano appartiene alla dimensione di quegli uomini, infinitamente colti, che hanno saputo trasformare la propria esistenza biologica in un'altra dimensione, infinita. Quella degli uomini capaci di consegnare alla propria città una chiave di lettura della sua identità, restituendo voce ai secoli e dignità alle vicende che il trascorrere delle generazioni rischia di relegare nell'ombra.

Cosenza, con la sua stratificazione di civiltà e la sua vocazione intellettuale, ha trovato in lui uno degli interpreti più appassionati e rigorosi. Nato a Cosenza l'11 luglio 1932 e scomparso il 2 marzo 2019, Martirano ha attraversato quasi novant'anni di storia italiana con la curiosità inesauribile di chi considera la conoscenza una forma di libertà. Scrittore, storico, poeta, studioso e accademico, ha fatto della ricerca un esercizio di comprensione del mondo, riconoscendo nella cultura una responsabilità civile.

La sua vicenda intellettuale si intreccia indissolubilmente con quella della città natale e si estende verso gli orizzonti della storia meridionale, della filosofia, della letteratura e della tradizione umanistica.

La sua grandezza risiede in questa duplice appartenenza: l'intimità con i luoghi delle proprie origini e la capacità di oltrepassarne i confini attraverso lo studio. Cosenza rappresentava una realtà da indagare con scrupolo, da riconsegnare ai suoi abitanti nella pienezza della propria vicenda storica.

Dietro gli avvenimenti, Martirano cercava gli uomini; dietro le istituzioni, le idee; dietro le date, le passioni e le fragilità che rendono la storia una materia viva. Il passato acquistava consistenza attraverso l'esperienza umana.

La ricostruzione storica richiedeva documenti e precisione, insieme alla capacità di riconoscere nelle vicende individuali i segni di una più ampia evoluzione civile. La cultura diventava così uno strumento per mettere in relazione le generazioni e restituire al presente la profondità delle proprie radici.

La lezione di Dante e il viaggio nella storia delle anime

Tra gli itinerari di ricerca di Coriolano Martirano merita particolare attenzione il rapporto con Dante Alighieri e con la geografia morale della Commedia. L'universo dantesco offriva una possibilità straordinaria: leggere la storia attraverso le coscienze, riconoscere nelle figure poetiche il riflesso delle passioni politiche, delle tensioni religiose e delle lotte civili. La Commedia rappresenta una delle più alte testimonianze della capacità della letteratura di custodire la memoria storica.

Dante trasforma uomini e avvenimenti del proprio tempo in presenze destinate a sopravvivere alla loro epoca, affidando alla poesia il compito di interrogare il potere e la responsabilità individuale. Dante appartiene a tutti i territori nei quali la sua opera ha suscitato interpretazioni e riconoscimenti.

La Calabria può accostarsi alla sua eredità attraverso la propria storia intellettuale e la tradizione letteraria che ne ha accompagnato il cammino. La ricerca di Martirano si inserisce in questa prospettiva: la letteratura diventa uno strumento per comprendere la propria terra e aprirla al confronto con la civiltà italiana. La sua attenzione per il poeta fiorentino rivela una convinzione fondamentale: la letteratura attraversa i secoli perché continua a parlare delle inquietudini essenziali dell'uomo.

La memoria, quando si accompagna allo studio, smette di essere nostalgia e diventa conoscenza. Da Telesio a Campanella, la Calabria come laboratorio del pensiero L'orizzonte di Coriolano Martirano si estende ben oltre Dante. La sua produzione attraversa la storia di Cosenza, le vicende della Calabria, la cultura del Regno di Napoli e l'eredità del Mezzogiorno, con particolare attenzione agli uomini che hanno contribuito a definire il profilo intellettuale della regione.

Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, protagonisti della filosofia meridionale, rappresentano due figure decisive per comprendere la capacità della Calabria di partecipare ai grandi movimenti della cultura europea. Attraverso di loro, Martirano indaga una tradizione capace di elaborare idee originali e di alimentare una riflessione filosofica di respiro universale. Telesio, con la centralità attribuita all'esperienza sensibile nella conoscenza della natura, e Campanella, con la sua aspirazione a una riforma del sapere e della società, incarnano differenti forme di libertà intellettuale. Accostarli significa entrare in una stagione nella quale il pensiero meridionale seppe mettere in discussione gli assetti tradizionali e aprire nuove prospettive alla comprensione dell'uomo.

Martirano riconosceva in questa eredità una risorsa preziosa per la coscienza collettiva. La storia calabrese acquistava una dimensione europea, restituendo centralità a una terra attraversata da fermenti filosofici, letterari e politici di straordinaria intensità.

A guidarlo era una concezione della cultura lontana dalla vanità dell'erudizione. Conoscere il passato significava acquisire gli strumenti per giudicare il presente, riconoscere la complessità delle vicende umane e sottrarsi alle semplificazioni. Ogni personaggio storico diventava occasione per approfondire un'epoca; ogni vicenda individuale permetteva di osservare le dinamiche della società.

Il sapere, in questa prospettiva, acquistava valore attraverso la condivisione e la capacità di rendere una comunità più consapevole della propria storia.

L'antica Cosenza, una città da raccontare al mondo

Per comprendere Coriolano Martirano occorre tornare a Cosenza: al centro storico, alle dimore aristocratiche, alle chiese e ai vicoli nei quali la storia ha lasciato tracce spesso invisibili allo sguardo distratto. La città, nel corso dei secoli, ha conosciuto stagioni di fervore intellettuale e coltivato una tradizione accademica di particolare prestigio.

Martirano apparteneva intimamente a questo paesaggio. La sua conoscenza nasceva dalla frequentazione dei luoghi, dalla consultazione delle fonti e dall'ascolto delle persone. La città diventava un libro aperto, da leggere attraverso le testimonianze architettoniche, le memorie familiari e le storie degli uomini che ne avevano determinato il destino.

La sua attività di scrittore ha contribuito a mantenere viva la memoria di personalità, avvenimenti e trasformazioni della storia cosentina. La ricostruzione storica diventava un'opera di restituzione: ogni pagina aggiungeva profondità alla percezione dei luoghi e permetteva di cogliere la continuità fra le generazioni.

La sua appartenenza all'Accademia Cosentina, della quale fu segretario perpetuo e figura di riferimento, assume un significato particolare. Fondata nel Cinquecento e legata alla grande stagione umanistica cittadina, l'istituzione rappresenta uno dei simboli più eloquenti della vocazione culturale di Cosenza. Martirano vi riconosceva una continuità ideale fra passato e presente, da custodire attraverso il confronto delle idee e la promozione degli studi. La sua presenza nel mondo accademico si accompagnava a una personalità vivace e a un'intelligenza critica incline a sostenere interpretazioni controcorrente.

La moglie, Maria Cristina Parise, ne ha ricordato l'indipendenza intellettuale, il coraggio delle convinzioni e la capacità di mettere in discussione le ricostruzioni consolidate quando la ricerca suggeriva prospettive differenti. Coriolano Martirano apparteneva a una tradizione di intellettuali per i quali lo studio rappresenta anche una forma di servizio. La conoscenza diventa preziosa quando viene condivisa e contribuisce alla crescita civile di una comunità.

La città gli ha riconosciuto questo legame anche attraverso l'intitolazione di uno spazio pubblico alla sua memoria. Il suo nome rimane così inscritto nella geografia urbana, accanto ai luoghi che aveva dedicato tanta parte della propria vita a studiare e raccontare. Lo storico che sapeva raccontare gli uomini Coriolano Martirano fu anche un narratore. La sua sensibilità letteraria gli consentiva di avvicinarsi alla storia attraverso una scrittura capace di restituire movimento alle vicende, atmosfera alle epoche e spessore umano ai protagonisti.

La sua produzione comprende pubblicazioni storiche e romanzi dedicati a personaggi e avvenimenti che hanno segnato Cosenza e il Mezzogiorno. In queste opere la ricerca incontra la narrazione, mentre il rigore della ricostruzione si accompagna all'attenzione per le motivazioni, le passioni e le debolezze dei protagonisti. Raccontare un'epoca significa comprenderne i conflitti, riconoscere le ragioni dei suoi protagonisti e restituire al lettore la complessità delle loro scelte. La storia recupera così una dimensione profondamente umana: le istituzioni si comprendono attraverso le aspirazioni che le hanno plasmate, mentre le trasformazioni politiche rivelano la propria portata attraverso le conseguenze sulla vita degli individui.

Il figlio Luigi, ricordando il padre, ha sottolineato la sua curiosità verso le storie delle persone, comprese le loro debolezze, e la capacità di osservare la realtà da prospettive differenti. Ne emerge il ritratto di un uomo che considerava la cultura una pratica complessiva, capace di coinvolgere mente, carattere e sensibilità.

Dopo gli studi classici al liceo Bernardino Telesio, Martirano si laureò in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Collaborò con diverse testate giornalistiche e, tornato a Cosenza, diresse l'ufficio stampa della Confindustria. La sua esperienza pubblica si arricchì attraverso l'impegno nel Rotary, fino all'incarico di governatore del 210º distretto. Nel corso della sua attività ricevette importanti riconoscimenti, fra i quali il Premio Sila e il Premio alla Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Percorsi differenti convergevano nella medesima disposizione: comprendere la realtà, approfondirne le dinamiche e riconoscere il valore delle idee. Il suo motto, «Cultura è libertà», ricordato dalla famiglia, riassume efficacemente questa concezione. La libertà comincia dalla possibilità di conoscere, interrogare le convinzioni ricevute ed esercitare il giudizio personale.

Per Martirano, lo studio rappresentava una forma di emancipazione intellettuale e una responsabilità verso la comunità. Maria Cristina Parise, il volto familiare della memoria Ogni ritratto autentico di Coriolano Martirano deve comprendere Maria Cristina Parise, sua moglie, studiosa e insegnante, compagna di una lunga vicenda umana e intellettuale. Originaria di Luzzi, laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, Maria Cristina ha insegnato materie letterarie nei licei di Cosenza e provincia.

Socia ordinaria dell'Accademia Cosentina, ha ricevuto nel 2010 l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Il suo percorso testimonia una sensibilità affine a quella del marito, maturata attraverso lo studio, l'insegnamento e la frequentazione delle istituzioni culturali. Dopo la scomparsa di Coriolano Martirano, Maria Cristina ha contribuito a mantenerne vivo il patrimonio intellettuale, insieme ai figli Ada e Luigi.

La sua testimonianza permette di avvicinare l'uomo dietro lo studioso: l'intellettuale anticonformista, l'appassionato lettore, il conversatore brillante, il marito e il padre.

Nel ricordo affidato pubblicamente alla città, ha insistito sull'indipendenza morale e intellettuale di Coriolano, sulla sua inclinazione a sostenere idee capaci di suscitare discussione e sulla curiosità che lo spingeva a confrontarsi con le interpretazioni ufficiali. Ne emerge il profilo di un uomo consapevole del valore del dissenso quando nasce dall'approfondimento e dalla libertà di giudizio. La memoria familiare conserva una qualità diversa da quella dei documenti e delle celebrazioni pubbliche: custodisce i gesti quotidiani, il carattere, le abitudini e il modo di guardare il mondo. Accanto alla figura dell'accademico, restituisce la presenza dell'uomo nella sua interezza. È anche grazie a questa testimonianza che Martirano rimane una figura vicina, sottratta alla rigidità dei ritratti celebrativi.

La sua eredità appartiene alla storia della cultura cosentina e, insieme, alla trama degli affetti che hanno accompagnato la sua esistenza.

La memoria come opera da continuare

Dopo la scomparsa di Martirano, la famiglia ha trasformato il ricordo in un impegno concreto. Il 27 aprile 2021 è nata l'Associazione Culturale Coriolano Martirano, con l'obiettivo di promuoverne le opere, valorizzare la storia italiana e meridionale e favorire iniziative letterarie, artistiche e scientifiche. L'associazione ha sede nello storico palazzo Martirano, nel quartiere cosentino dello Spirito Santo. Un passaggio significativo è rappresentato dalla Biblioteca Coriolano Martirano, registrata nell'Anagrafe delle biblioteche italiane nel gennaio 2025. Il patrimonio librario, distribuito su circa 370 metri lineari di scaffalature, conserva una parte essenziale dell'universo intellettuale dello studioso e offre le basi per un futuro centro di ricerca dedicato alla storia di Cosenza e dei cosentini. La biblioteca costituisce una forma concreta di continuità. I libri che hanno accompagnato le sue ricerche possono diventare strumenti per nuovi studiosi, studenti e lettori. La memoria individuale si apre così a una dimensione collettiva, capace di generare nuove domande e interpretazioni.

Anche l'intitolazione di una sala del Caffè Telesio, luogo nel quale Martirano incontrava gli amici e si intratteneva in conversazioni culturali, appartiene a questo percorso. La Free Library dedicata alla Calabria, inaugurata nel 2025, conserva il ricordo dell'uomo che faceva della conversazione un'occasione di scambio e della frequentazione dei luoghi cittadini un'estensione naturale della propria attività intellettuale. Sono gesti di particolare valore per Cosenza. Una città custodisce davvero i suoi intellettuali quando ne mantiene accessibili gli scritti, permette alle nuove generazioni di incontrarne il pensiero e crea occasioni per approfondire le questioni che essi hanno studiato.

La memoria richiede cura, strumenti e continuità. Le celebrazioni segnano una ricorrenza; una biblioteca, un'associazione e un programma di studi possono alimentare una presenza destinata a durare.

Coriolano Martirano, un'eredità per il futuro di Cosenza

A distanza di anni dalla sua scomparsa, il profilo di Coriolano Martirano conserva una particolare attualità. La sua opera richiama l'attenzione sul rapporto fra conoscenza del passato e capacità di immaginare il futuro.

Cosenza possiede una storia intellettuale di grande spessore, legata all'umanesimo, alla filosofia, alle istituzioni accademiche e alle figure che hanno contribuito alla cultura italiana. Questa eredità richiede studiosi capaci di approfondirla, istituzioni disposte a sostenere la ricerca e cittadini pronti a riconoscere nella cultura una componente essenziale della vita pubblica. Martirano ha dedicato la propria esistenza a questo compito. Ha raccontato la città, studiato i suoi protagonisti, indagato le radici della Calabria e cercato nella storia gli strumenti per comprendere il presente. La sua voce appartiene a una stagione culturale che merita di essere conosciuta e trasmessa, soprattutto in un'epoca nella quale la rapidità della comunicazione rischia di comprimere lo spazio necessario alla riflessione. La sua lezione invita a recuperare il tempo dello studio, la pazienza della ricerca e il gusto della conversazione intelligente. Invita a guardare alla propria terra con amore e libertà critica, riconoscendone i meriti senza indulgere nella retorica e interrogandone le vicende con serietà. Coriolano Martirano ha affidato ai suoi libri una parte essenziale della propria esistenza. Ha lasciato pagine nelle quali Cosenza può ritrovare le tracce del proprio cammino e la Calabria riconoscere una tradizione di pensiero meritevole di un posto nel panorama della cultura italiana. Ha lasciato l'esempio di un'intelligenza curiosa, indipendente e profondamente legata alla libertà della conoscenza. Forse è proprio qui che risiede il significato più profondo della sua eredità.

Una città può custodire monumenti, conservare archivi e celebrare anniversari; la sua identità più autentica prende forma quando qualcuno le insegna a leggere la propria storia. Martirano ha dedicato a questo compito una vita intera, trasformando l'amore per Cosenza in ricerca, la memoria in racconto, lo studio in una forma di appartenenza.

Oggi, fra i volumi della sua biblioteca, nelle pagine dedicate a Dante, nelle ricerche su Telesio e Campanella e nelle storie degli uomini che hanno attraversato i secoli della Calabria, il suo lavoro continua a parlare. La sua assenza appartiene agli affetti, alla casa, alla memoria di Maria Cristina e dei suoi figli. La sua presenza intellettuale appartiene alla città, ai lettori e a quanti riconoscono nello studio una delle forme più alte della libertà. Cosenza ha avuto in Coriolano Martirano un interprete della propria storia. Il compito delle generazioni future consiste nel continuare a leggerlo, interrogarlo e consegnarne l'opera a chi ancora deve scoprire la ricchezza della cultura calabrese. Perché il destino di un grande intellettuale trova compimento quando il suo sapere diventa una possibilità per la vita degli altri.