Il protagonista della graphic novel della Polizia di Stato ha fatto tappa nei centri A.I.A.S. nell’ambito del progetto “Sapori e Saperi”. Presentato l’ottavo e ultimo volume della serie, con un incontro dedicato anche a inclusione, legalità e impegno sociale

Il Commissario Mascherpa torna nel Cosentino, questa volta con un appuntamento che intreccia fumetto, legalità e inclusione sociale.

Il protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di Stato ha fatto visita ai centri dell’A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza Spastici, nell’ambito del progetto sociale “Sapori e Saperi”, iniziativa dedicata al sostegno delle persone con disabilità e dei minori in condizioni di fragilità.

Proprio questi temi sono entrati anche nella più recente avventura del celebre poliziotto calabrese, diventando parte integrante dell’ultimo capitolo della serie.

Nei locali dell’Associazione, in piazza Giovanni Armellino, l’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato, in collaborazione con la Questura di Cosenza, ha presentato l’ottavo e ultimo volume della graphic novel, dal titolo “Un passato amaro”.

Tra fumetto, legalità e indagini

A raccontare il nuovo volume sono stati Luca Scornaienchi, sceneggiatore e docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e Reggio Calabria, Annalisa Bucchieri, direttrice di Poliziamoderna e ideatrice della graphic novel, e il vice questore Maurizia Quattrone, esperta di indagini internazionali contro la ’ndrangheta.

All’incontro ha partecipato anche il disegnatore Daniele Bigliardo, storica firma della scuderia Bonelli e di Dylan Dog, protagonista di una sessione di drawing live dedicata al Commissario Mascherpa.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre consegnato un riconoscimento al vice questore Maurizia Quattrone da parte dell’associazione “L’Orodicalabria”, per il lavoro svolto nel contrasto internazionale alla criminalità organizzata.

Una serie che sostiene anche la solidarietà

“Un passato amaro” chiude il percorso narrativo della serie principale, che comprende anche La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione, Fuoco di Natale e L’imboscata, oltre al numero speciale Caccia Grossa.

La collana resta disponibile in un corner dedicato alle indagini del commissario.

Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio, destinato al sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.