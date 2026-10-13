A Cosenza la musica cambia metodo. Nasce il percorso strutturato Pick and Play per la formazione musicisti autonomi, consapevoli e pronti all’esperienza musicale e professionale. Il fondatore è il docente di chitarra Marco Cosenza. La sua è una filosofia precisa: trasformare lo studio della musica in un percorso completo che unisce formazione, esperienza, performance e crescita personale. Un cammino con programmi didattici strutturati, obiettivi definiti, verifiche, esami e una durata precisa. «Non volevamo creare un luogo dove semplicemente si prendono lezioni di musica - ha detto al nostro network - Volevamo costruire un percorso nel quale ogni studente sappia da dove parte, quali competenze deve acquisire e soprattutto dove vuole arrivare».

Il metodo che fa la differenza

Marco Cosenza si basa su un metodo brevettato, Performance Method, basato su programmi didattici strutturati, piani di studio ben definiti, obiettivi da raggiungere e competenze da acquisire. Ogni studente sa cosa studierà, quali risultati dovrà raggiungere e come verrà valutata la sua crescita. I programmi e i piani di studio sono consultabili direttamente presso la sede dell’Academy oppure online, attraverso il sito ufficiale www.pickandplay.org, secondo le modalità previste per ciascun percorso. Il metodo si articola in tre livelli: Start Experience, della durata di due anni; Style Experience, di tre anni; e Stage Experience, altri tre anni dedicati alla preparazione avanzata, alla performance e all’autonomia musicale. Il percorso completo può arrivare fino a otto anni, ma non tutti gli studenti devono necessariamente frequentarli. Una prova iniziale di ammissione consente di valutare preparazione, esperienza e competenze già acquisite, così da individuare il percorso più adatto a ciascun allievo.

Dall’aula al palco

«Non conta soltanto da quanto tempo suoni. Conta ciò che sai fare. Per questo vogliamo che ogni ragazzo abbia un percorso realmente costruito sulle proprie competenze e sui propri obiettivi», sottolinea ancora Marco Cosenza. Uno degli elementi distintivi di Pick and Play è la Band Experience, l’attività di musica d’insieme attraverso la quale gli studenti imparano a suonare in complesso, ad ascoltarsi, a costruire un groove, ad affrontare un arrangiamento ed a trovare il proprio ruolo all’interno di una band. A completare la formazione ci sono performance live, seminari e masterclass, affinché l’esperienza del palco diventi parte integrante dell’apprendimento. «La lezione prepara all’esperienza e l’esperienza dà valore alla lezione. Un musicista deve imparare anche a stare sul palco, a gestire l’emozione, gli imprevisti e il rapporto con gli altri musicisti e con il pubblico», racconta il fondatore di Pick and Play Academy. Durante l’anno sono previste verifiche periodiche ed esami, per valutare le competenze raggiunte e accompagnare gli studenti verso gli obiettivi successivi. Al termine di ogni experience, tutti gli allievi sono tenuti a sostenere un esame finale obbligatorio, volto a verificare le competenze musicali e artistiche acquisite durante il percorso. Il superamento dell’esame consente di conseguire una certificazione utilizzabile, secondo le normative e i criteri di valutazione applicabili, come credito formativo scolastico ed esperienza artistica da inserire nel curriculum. «Il nostro obiettivo non è avere un allievo che rimanga con noi il più a lungo possibile. Vogliamo che, alla fine del suo percorso, l’allievo sia più preparato, più consapevole e soprattutto più autonomo», afferma Marco Cosenza.

Cinque discipline, un’unica filosofia

L’Academy propone corsi di chitarra, canto, pianoforte e tastiere, batteria e basso, con un team di docenti e musicisti che accompagna gli studenti dalla formazione individuale alla musica d’insieme, fino all’esperienza sul palco. Una visione che sintetizza l’identità di Pick and Play: non insegnare semplicemente a suonare uno strumento, ma aiutare ogni studente a diventare il musicista che vuole essere.