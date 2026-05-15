Tutti i musicisti provengono da Cuba e custodiscono l'eredità musicale dell'Avana. Il sodalizio è l’erede ufficiale del progetto Buena Vista Social Club

Diamante ospiterà il Grupo Compay Segundo, erede ufficiale del progetto Buena Vista Social Club e custode di una delle tradizioni musicali più amate al mondo. L’appuntamento è fissato per il 9 agosto 2026 presso Teatro dei Ruderi.

Si tratta di un evento di forte valore culturale internazionale, che riporta sul palco l’autentico son cubano e il tempo glorioso dell'Avana nella sua forma più originale e storica, grazie alla formazione scelta in prima persona da Compay Segundo e oggi guidata da suo figlio, il contrabbassista Salvador Repilado Labrada, e da Hugo Garzon Bargallo prima voce e maracas dal 1997.

Hugo fu scelto personalmente dal leggendario Compay Segundo, contribuendo alla fama internazionale del gruppo, partecipando al celebre progetto Buena Vista Social Club e portando avanti la tradizione del son cubano. Tutti i musicisti provengono da Cuba e custodiscono l'eredità musicale dell'Avana.

Insieme a Salvador Repilado e Hugo Garzon, alcuni di loro hanno partecipato alle storiche registrazioni e ai tour mondiali del progetto Buena Vista Social Club, contribuendo alla sua fama internazionale.