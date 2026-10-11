La storia di Cosenza possiede pagine che meriterebbero una memoria assai più vigile di quella che abitualmente riserviamo loro. Tra queste, la rivolta del 4 novembre 1943 occupa un luogo singolare. Essa rappresentò uno dei momenti più radicali della dissoluzione dell’ordine fascista nel Mezzogiorno, e racconta, con una forza quasi teatrale, l’istante nel quale una popolazione, provata dalla guerra, comprese che la paura poteva essere sostituita dal coraggio.

Cosenza insorse

Il verbo "insorgere" conserva, ancora oggi, una potenza semantica che non dovrebbe essere attenuata. "Insorgere" significa rompere un ordine, sottrarsi all'obbedienza, interrompere la passività nella quale il potere pretende di confinare i cittadini. Nel novembre del 1943 la città dei Bruzi fece precisamente questo: trasformò il disagio sociale in protesta, la protesta in sollevazione e la sollevazione in una momentanea riappropriazione dello spazio politico.

Per comprendere quell'episodio occorre, tuttavia, tornare ai mesi terribili che lo precedettero.

Una città dentro la guerra

Il 1943 fu l'anno della frattura. Il regime fascista precipitava, l'Italia attraversava il dramma dell'armistizio, l'esercito si disgregava, gli Alleati avanzavano nella penisola e la Calabria diventava uno dei primi territori italiani direttamente attraversati dalla nuova fase della guerra.

Cosenza aveva già conosciuto la devastazione dei bombardamenti. Dal 12 aprile e poi durante l'estate e l'inizio dell'autunno, le incursioni aeree avevano colpito infrastrutture, edifici pubblici e privati, luoghi di culto e monumenti. Il bilancio umano delle incursioni sulla città sarebbe arrivato a 136 vittime. Il Teatro comunale, la Biblioteca civica, l'ex Ospedale civico, ponti e caserme subirono gravi danni; anche il patrimonio monumentale della città fu ferito dalla guerra.

Ma la guerra non si combatteva soltanto nei cieli. Entrava nelle case attraverso la fame, nelle dispense attraverso la penuria, nelle piazze attraverso l'aumento dei prezzi. Entrava nella quotidianità di una popolazione alla quale venivano chiesti sacrifici continui mentre le risorse diventavano sempre più scarse e la distribuzione dei generi alimentari sempre più problematica.

Una testimonianza particolarmente eloquente arriva da Rogliano. Il 3 settembre 1943 il podestà Francesco Misaggi scrisse al prefetto Enrico Endrich segnalando una situazione ormai prossima al collasso: la farina sarebbe bastata per pochi giorni e mancavano pasta, riso e olio. Nello stesso periodo, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari alimentava un malcontento che non poteva più essere considerato una semplice questione amministrativa. È qui che la storia comincia a diventare straordinariamente contemporanea. Perché le rivolte, prima ancora di assumere una fisionomia ideologica, nascono spesso nel punto esatto nel quale l'esistenza quotidiana diventa insostenibile.

Il pane come questione politica

Nel 1943 il problema del cibo non era separabile dalla questione del potere.

La scarsità, il razionamento, l'inflazione, il mercato nero e l'incapacità delle istituzioni di garantire approvvigionamenti regolari trasformavano il prezzo di un alimento in qualcosa di assai più grande del prezzo stesso. Il costo del pane, della pasta, del riso o dell'olio diventava la misura concreta della distanza tra il Palazzo e la strada.

E quella distanza, a Cosenza, divenne politicamente esplosiva.

Il fascismo aveva costruito per vent'anni il proprio potere anche attraverso l'imposizione del silenzio, la repressione dell'antifascismo e la neutralizzazione delle organizzazioni autonome della società. Il 1943 aprì una breccia irreversibile. Gli scioperi operai della primavera avevano già dimostrato, in diverse aree d'Italia, come rivendicazioni apparentemente economiche — salari, pane, condizioni di lavoro — potessero rapidamente assumere una natura politica: «Pane, pace, libertà» divenne una delle parole d'ordine di quella stagione.

A Cosenza quel processo assunse una fisionomia propria.

4 novembre: la città rompe gli argini

Dopo l'8 settembre, Enrico Endrich rimase prefetto di Cosenza. La sua permanenza alla guida della prefettura, prima sotto il governo Badoglio e poi nel nuovo contesto determinato dall'arrivo degli Alleati, divenne progressivamente intollerabile per gli ambienti antifascisti e per una parte consistente della popolazione.

La Prefettura, in quelle ore, non era soltanto un edificio. Era il simbolo del potere. E, dunque, fu proprio lì che la rivolta cercò il proprio punto di approdo.

Il 4 novembre 1943 gruppi di antifascisti e cittadini si raccolsero in città. Tra i protagonisti figuravano Gennaro Sarcone, Isolo Sangineto, Vittorio Spinazzola e altri militanti che avevano conosciuto direttamente la repressione fascista. Il gruppo raggiunse la Prefettura, disarmò il posto di guardia dei carabinieri e la folla entrò nel palazzo. Endrich venne allontanato e la sua autorità, di fatto, cessò in quel momento.

Fausto Gullo e l'ora rivoluzionaria

Al centro della vicenda comparve Fausto Gullo, una delle personalità più autorevoli dell'antifascismo calabrese (di cui mi sono già occupato in questa rubrica).

La folla lo acclamò come nuovo prefetto. Francesco Spezzano assunse invece il ruolo di sindaco. In quel brevissimo intervallo, il potere pubblico venne dunque occupato da esponenti dell'antifascismo cosentino, mentre gruppi di cittadini e militanti cercavano di presidiare i punti nevralgici della città.

Gullo pronunciò dal balcone parole destinate a rimanere nella memoria della vicenda: non una chiamata alla vendetta, bensì un richiamo alla consapevolezza dei nuovi compiti nella giustizia e nella libertà. La sua stessa memoria dell'episodio avrebbe poi definito quelle ore come «l'ora più rivoluzionaria della mia vita».

Gli Alleati e la fine della rivolta

L'esperimento durò pochissimo. Il giorno successivo gli Alleati intervennero e Pietro Mancini venne nominato prefetto di Cosenza, mentre il processo di riassetto delle istituzioni riportò la situazione entro un quadro maggiormente compatibile con l'autorità del Governo militare alleato. L'albo ufficiale della Prefettura conferma le date: Endrich rimase in carica fino al 5 novembre 1943, mentre Mancini gli succedette dal 6 novembre. I protagonisti comunisti della rivolta furono inoltre convocati dagli Alleati e minacciati di essere inviati in Africa. La vicenda si compose anche grazie alla mediazione dello stesso Mancini. La rivolta, dunque, non produsse una rivoluzione istituzionale permanente. Ma sarebbe profondamente sbagliato misurarne il significato soltanto sulla durata del suo risultato amministrativo. La storia non si valuta sempre contando quanto a lungo una conquista rimane materialmente in piedi. Talvolta conta la frattura che un gesto produce nella coscienza collettiva.

E Cosenza, il 4 novembre 1943, dimostrò che il potere poteva essere contestato. Una città che non ebbe paura

È questo, probabilmente, l'aspetto che più merita di essere consegnato alla memoria contemporanea. Non bisogna mitizzare quella giornata. Non fu una sollevazione ordinata, non fu un processo istituzionale secondo le regole che oggi consideriamo indispensabili, e la documentazione mostra anche versioni differenti su alcuni dettagli dell'episodio. La rivolta fu figlia del caos del 1943, della guerra, del crollo dello Stato fascista, della fame e della radicalizzazione politica.

Ma dentro quel caos emerse una cosa limpida: la paura non riuscì più a governare una popolazione intera.

Per vent'anni il fascismo aveva insegnato agli italiani che il dissenso poteva costare il carcere, il confino, la violenza, la perdita del lavoro, l'emarginazione. Nel 1943 quel meccanismo cominciò a spezzarsi. A Cosenza la rottura assunse la forma di una folla che attraversava un palazzo istituzionale. È un'immagine potentissima. Una città affamata che entra nel luogo nel quale si esercita il potere per dire che il potere, da solo, non basta più.

E oggi?

Il paragone con il presente deve essere maneggiato con estrema cautela. L'Italia del 2026 non è l'Italia del 1943. Oggi esistono una Repubblica democratica, libertà costituzionali, pluralismo politico, organizzazioni sindacali, istituzioni rappresentative e strumenti pacifici attraverso i quali esprimere il dissenso. Nel 1943 l'Italia usciva invece da una dittatura, era devastata dalla guerra e attraversata dal collasso delle proprie strutture statali.

Le due epoche, dunque, non possono essere sovrapposte.

Eppure, una somiglianza sociale merita di essere osservata.

Il prezzo del cibo torna a essere una questione politica.

Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel settembre 2026 l'inflazione italiana ha raggiunto il 4,2% su base annua; gli alimentari non lavorati sono aumentati del 5,5%, mentre il cosiddetto carrello della spesa è cresciuto dell'1,7%. Nello stesso mese i beni energetici hanno registrato incrementi ancora più pronunciati.

Non è la fame del 1943. Non è una guerra mondiale. Ma il meccanismo sociale attraverso il quale il costo della vita entra nella coscienza collettiva presenta una inquietante continuità: quando il prezzo dei beni essenziali cresce più rapidamente della capacità delle famiglie di sostenerlo, l'economia smette di essere una materia astratta e diventa esperienza quotidiana, sentimento, risentimento, domanda politica.

Una confezione di pasta, una bottiglia d'olio, la frutta, il pane, una bolletta: la macroeconomia finisce sul tavolo della cucina.

La lezione di Cosenza

Forse è proprio questo il lascito più interessante della Rivolta cosentina. Non l'esaltazione della violenza.

Non la nostalgia per una stagione rivoluzionaria. La consapevolezza che una comunità può diventare protagonista della propria storia quando la distanza tra le istituzioni e la vita reale diventa insopportabile.

Nel 1943 il popolo cosentino non rimase immobile ad attendere che qualcun altro decidesse per lui. Entrò nella storia con la forza disordinata, persino aspra, delle grandi rotture. Lo fece perché aveva fame, perché aveva conosciuto la guerra, perché aveva visto cadere un regime e perché intuiva che, dietro la fine di una dittatura, si apriva la possibilità di costruire un ordine nuovo. Fu una stagione breve. La memoria, invece, può essere lunghissima. E oggi, mentre il costo della vita torna a interrogare la dignità materiale delle famiglie e mentre il rapporto tra cittadini e istituzioni attraversa nuove inquietudini, ricordare il 4 novembre 1943 significa soprattutto comprendere una cosa: la democrazia non consiste nell'assenza del conflitto, bensì nella capacità di trasformare il conflitto sociale in partecipazione, parola, rappresentanza e cambiamento senza precipitare nella violenza. Cosenza, quel giorno, ebbe il coraggio di non avere paura. È questa la parte della sua storia che merita di essere ricordata. E, soprattutto, capita.