L’Unical entra da protagonista e diventa quasi il collante di un’area urbana che, almeno sul terreno della cultura e dello spettacolo, si presenta finalmente come un sistema unico. Lirica, prosa, danza, musical, comicità e concerti da ottobre a maggio

Se la città unica politicamente non esiste, quella culturale invece c’è già. Basta guardare ai cartelloni presentati nelle ultime settimane, se non è un cartellone unico in senso formale, lo è nella sostanza. Tra Cosenza, Rende e Università della Calabria ha preso forma una stagione 2026-2027 che restituisce l’immagine di un’unità, almeno nel nome dell’arte.

A fare da collante, più che mai, è proprio l’Unical, raccordo imprescindibile di un sistema che inanella appuntamenti diffusi. Il TAU è il crocevia tra il Rende Teatro Festival e parte della stagione condivisa con Cosenza, mentre il Rendano continua a rappresentare il cuore della lirica, della danza e della grande prosa. Il Garden completa il quadro con una programmazione più pop, tra comicità, divulgazione, musica e volti molto seguiti dal pubblico.

Il risultato è una geografia dello spettacolo che si allarga e si ricompone. Piazza XV Marzo, Arcavacata, Roges: luoghi diversi, ma ormai inseriti dentro una stessa traiettoria culturale. E soprattutto una stagione che prova, per la prima volta con questa ampiezza, a convivere senza pestarsi troppo i piedi, distribuendo l’offerta tra generi, pubblici e calendari differenti.

C’è tutto: lirica, balletto, prosa, musical, concerti, teatro civile, comicità e spettacoli di divulgazione. Da Rossini a Mozart, da Salemme a Siani, da Lella Costa a Emma Dante, da Maccio Capatonda a Vincenzo Schettini, passando per Brunori Sas, Sergio Bernal, Gabriele Muccino e Biagio Izzo.

Più che una semplice somma di cartelloni, quello che emerge è dunque un sistema culturale diffuso che racconta un’area urbana finalmente capace di presentarsi, sul piano dello spettacolo, come un unico grande palcoscenico.

Il Rendano mette insieme lirica, danza e grande prosa

Il Teatro Alfonso Rendano concentra la parte più ampia della proposta. La stagione 2026 prende il via con la danza internazionale di Sergio Bernal, seguita dal Barbiere di Siviglia Ballet di Monica Casadei. Poi arriva il cuore della 61ª stagione lirica: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Le nozze di Figaro di Mozart e La Mère Coupable di Darius Milhaud, pensate come una vera e propria “Saga di Figaro”.

Alla lirica si affianca la prosa: Vincenzo Salemme, Lella Costa, Alessandro Siani, Gianfelice Imparato, Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio, Gabriele Muccino, Pamela Villoresi, Mascia Musy, Ettore Bassi, fino al musical Il ragazzo dai pantaloni rosa.

E il teatro cittadino apre anche alla musica dal vivo: il 30 ottobre Boris Belkin con l’Orchestra Sinfonica Brutia, quindi il doppio appuntamento del 24 e 25 novembre con Brunori Sas, che porta al Rendano il tour teatrale TuttoBrunori – Canzoni e monologhi.

Il TAU diventa il crocevia dell’area urbana

Ma è probabilmente il Teatro Auditorium dell’Unical a rappresentare la novità più evidente di questa stagione.

Qui si incrociano due programmazioni diverse: da una parte gli spettacoli della stagione di prosa legata a Cosenza e al Rendano, dall’altra l’ottava edizione del Rende Teatro Festival, che per il 2026-2027 si trasferisce interamente all’interno del campus.

Il Rende Teatro Festival parte il 24 ottobre con Francesco Paolantoni e continua con Carlo Buccirosso, Geppy Gleijeses, Simona Cavallari, Luca Ward, Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, Gianluca Guidi e Biagio Izzo.

Nello stesso teatro arrivano però anche Assassinio sull’Orient Express, Sergio Rubini con I fratelli De Filippo, Lo Schiaccianoci, Saverio La Ruina con il lavoro dedicato alla strage di Cutro, Concita De Gregorio ed Erica Mou e, a maggio, Emma Dante.

E al TAU entra anche la musica

Il mosaico si arricchisce con JazzAmore, che porta al TAU Peppe Barra, Ada Montellanico, Teresa De Sio e Ari Hoenig tra ottobre e novembre.

Ci sono poi gli eventi fuori abbonamento del Rende Teatro Festival: I Love 80’s, il 21 novembre, e K-Pop Dream – Missione Natale, il 22 novembre.

È proprio questa stratificazione a rendere il campus uno degli snodi principali della stagione: università, pubblico cittadino, teatro d’autore, intrattenimento e concerti finiscono nello stesso luogo senza appartenere necessariamente allo stesso cartellone.

Il Garden gioca una partita tutta sua

E poi c’è il Cine Teatro Garden, che non entra nelle stagioni istituzionali ma costruisce un proprio calendario “off”, molto orientato alla popolarità dei protagonisti e alla contaminazione tra teatro, web, televisione, divulgazione e musica.

L’autunno parte con Roberta Bruzzone, poi Canto Libero dedicato a Battisti e Mogol, Paolo Caiazzo e Antonello Costa, Giuseppe Ninno, Filippo Caccamo, Maccio Capatonda, Gianmarco Carroccia, Ubaldo Pantani e Vincenzo Schettini.

Quattro sale e circuiti diversi, dunque, che finiscono per comporre una programmazione complessiva difficilmente riscontrabile negli anni passati in termini di quantità e varietà.

Il risultato è una stagione che può intercettare pubblici diversissimi: chi cerca l’opera, chi vuole la grande commedia italiana, chi segue la danza contemporanea, chi preferisce il musical, chi arriva per un volto televisivo o social e chi sceglie un concerto.

IL CALENDARIO, MESE PER MESE

OTTOBRE 2026

23 ottobre, ore 21 – Teatro Rendano

Una noche con Sergio Bernal – Sergio Bernal Company.

24 ottobre, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Francesco Paolantoni, Salotto Paolantoni.

26 ottobre, ore 21 – TAU Unical

JazzAmore – Peppe Barra.

30 ottobre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Boris Belkin e Orchestra Sinfonica Brutia.

30 ottobre, ore 21 – Teatro Garden

Roberta Bruzzone – Amami da morire.

31 ottobre, ore 21 – Teatro Rendano

Il Barbiere di Siviglia – Ballet, Artemis Danza, coreografie di Monica Casadei.

NOVEMBRE 2026

5 novembre, ore 21 – Teatro Garden

Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol.

7 novembre, ore 21 – TAU Unical

JazzAmore – Ada Montellanico Quartet.

13 novembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Il Barbiere di Siviglia di Rossini.

13 novembre, ore 21 – Teatro Garden

Paolo Caiazzo e Antonello Costa.

15 novembre, ore 17 – Teatro Rendano

Replica de Il Barbiere di Siviglia.

18 novembre, ore 21 – TAU Unical

JazzAmore – Teresa De Sio, Elogio al Vulcano Tour.

19, 20 e 21 novembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Vincenzo Salemme – …E fuori nevica!

21 novembre, ore 21 – TAU Unical

I Love 80’s.

22 novembre, ore 16 – TAU Unical

K-Pop Dream – Missione Natale.

22 novembre, ore 18 – Teatro Rendano

Replica di …E fuori nevica!

23 novembre, ore 21 – Teatro Rendano

MorE – Per Ennio Morricone, Create Danza.

24 e 25 novembre, ore 21 – Teatro Rendano

Brunori Sas – TuttoBrunori, canzoni e monologhi.

26 novembre, ore 21 – TAU Unical

JazzAmore – Ari Hoenig.

27 novembre, ore 21 – Teatro Garden

Giuseppe Ninno – Citofonare Casa Imbarazzi.

DICEMBRE 2026

1 dicembre, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Carlo Buccirosso, L’esorcismo di Don Tonino.

9 dicembre, ore 20.30 – TAU Unical

Assassinio sull’Orient Express con Claudio Greg Gregori.

11 dicembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Le nozze di Figaro di Mozart.

13 dicembre, ore 17 – Teatro Rendano

Replica de Le nozze di Figaro.

16 dicembre, ore 20.30 – TAU Unical

Sergio Rubini – I fratelli De Filippo.

19 dicembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

La Mère Coupable di Darius Milhaud.

20 dicembre, ore 18 – TAU Unical

Lo Schiaccianoci, coreografie Alessia Gatta e Manuel Paruccini.

GENNAIO 2027

10 gennaio, ore 18 – Teatro Rendano

Lella Costa – Lisistrata, regia Serena Sinigaglia.

21 gennaio, ore 21 – Teatro Garden

Filippo Caccamo – Fuori di Tela.

22 gennaio, ore 20.30 – TAU Unical

Fratellina di Spiro Scimone.

30 gennaio, ore 20.30 – Teatro Rendano

Alessandro Siani – Vivavoce.

31 gennaio, ore 18 – Teatro Rendano

Replica di Vivavoce.

FEBBRAIO 2027

4 e 5 febbraio, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Geppy Gleijeses e Pino Micol, Il Sindaco del Rione Sanità.

5 febbraio, ore 21 – Teatro Garden

Maccio Capatonda.

7 febbraio, ore 18 – Teatro Rendano

Il medico dei pazzi con Gianfelice Imparato.

13 febbraio, ore 20.30 – TAU Unical

Saverio La Ruina – KR70M16, Naufrago senza nome.

17 febbraio, ore 20.30 – Teatro Rendano

Otello, drammaturgia di Dacia Maraini, regia di Giorgio Pasotti, con Giacomo Giorgio.

MARZO 2027

6 marzo, ore 20.30 – Teatro Rendano

A casa tutti bene, regia teatrale di Gabriele Muccino.

6 marzo, ore 21 – Teatro Garden

Gianmarco Carroccia – Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol.

7 marzo, ore 18 – Teatro Rendano

Replica di A casa tutti bene.

7 marzo, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Simona Cavallari, Donne.

12 marzo, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Luca Ward, Oggi voglio essere me stesso.

13 marzo, ore 20.30 – Teatro Rendano

Elettra 1944 con Pamela Villoresi.

18 marzo, ore 20.30 – TAU Unical

Concita De Gregorio ed Erica Mou – La cura.

31 marzo, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, Quotidiane Ispirazioni.

APRILE 2027

3 aprile, ore 20.30 – Teatro Rendano

Anna dei miracoli con Mascia Musy.

12 aprile, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Gianluca Guidi, Diario di un figlio d’arte.

23 aprile, ore 21 – Teatro Garden

Ubaldo Pantani – Inimitabile.

27 aprile, ore 21 – TAU Unical

Rende Teatro Festival – Biagio Izzo, L’arte della truffa.

29 e 30 aprile, ore 20.30 – Teatro Rendano

Sei personaggi in cerca d’autore con Ettore Bassi.

MAGGIO 2027

7 maggio, ore 20.30 – Teatro Rendano

Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical.

7 maggio, ore 21 – Teatro Garden

Vincenzo Schettini – Viaggio al centro della fisica.

8 maggio, ore 17 – Teatro Rendano

Replica de Il ragazzo dai pantaloni rosa.

18 maggio, ore 20.30 – TAU Unical

Emma Dante – In cerca dei sei personaggi.