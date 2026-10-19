«Sono particolarmente felice che, anche quest’anno, Cosenza possa ospitare Schermi – Cinema Multipiazza, una rassegna che considero molto più di un semplice appuntamento cinematografico: è un progetto di cultura, partecipazione e comunità, perfettamente in linea con il lavoro che stiamo portando avanti sul tema della legalità. Per questo, come presidente della Commissione Legalità e Istruzione, ho proposto di riportare la rassegna nella nostra città e ringrazio il sindaco Franz Caruso, che ha accolto immediatamente la proposta, condividendone pienamente lo spirito e il valore».

È quanto dichiara Chiara Penna, presidente della Commissione Legalità e Istruzione del Comune di Cosenza, in vista delle due serate del 2 e 3 settembre, che porteranno il cinema nei quartieri di San Vito e via Popilia, con ingresso gratuito.

«Desidero ringraziare il sindaco Caruso per la sensibilità dimostrata e per aver sostenuto fin da subito questa iniziativa. La sua disponibilità conferma quanto l’Amministrazione comunale creda nel valore della cultura come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Un ringraziamento sincero va poi all’associazione Divina Mania, che ha ideato e porta avanti Schermi – Cinema Multipiazza, e in particolare a Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino, per il lavoro e la passione con cui hanno costruito una rassegna capace di portare il cinema in luoghi e quartieri dove l’offerta culturale è spesso meno accessibile».

«Portare il cinema nei quartieri – prosegue Penna – significa restituire centralità a luoghi e comunità, creare occasioni di incontro e offrire soprattutto ai più giovani la possibilità di vivere gli spazi pubblici attraverso la cultura. Ed è proprio qui che cultura e legalità si incontrano: la legalità non è soltanto rispetto delle regole, ma è anche cura dei luoghi, partecipazione, inclusione e costruzione di alternative positive».

Il 2 settembre, nel quartiere San Vito, sarà Marcello Fonte a presentare Dogman di Matteo Garrone; il 3 settembre, in via Popilia, sarà invece Ludovica Francesconi ad accompagnare la proiezione di Piume di struzzo (The Birdcage) di Mike Nichols. Gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

«Mi auguro – conclude Chiara Penna – che anche quest’anno i cittadini rispondano con entusiasmo. Riempire le piazze dei nostri quartieri di cinema, famiglie, giovani e cultura significa riempirle di vita. Ed è questa, per me, una delle forme più belle e concrete attraverso cui una città può promuovere legalità, partecipazione e senso di appartenenza».