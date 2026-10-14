Dopo i cartelloni del Rende Teatro Festival e della stagione di prosa, danza e lirica tra Rendano e TAU, ecco gli appuntamenti del Cine Teatro Garden
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Teatro, teatro, teatro. Tra Rende, Unical e Cosenza la nuova stagione offre un piatto particolarmente ricco. Dopo la presentazione del Rende Teatro Festival e della programmazione di prosa, danza e lirica di Cosenza, costruita anche quest’anno in sinergia con l’Università della Calabria e distribuita tra Teatro Rendano e TAU, è il momento di guardare al Cine Teatro Garden di Rende e al suo calendario off festival.
Una programmazione autonoma che si muove tra comicità, musica, divulgazione, teatro di parola e spettacoli costruiti attorno a volti molto popolari del piccolo schermo e dei social.
il 30 ottobre, sarà Roberta Bruzzone con Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica, spettacolo che porta sul palco il tema delle relazioni manipolatorie e della violenza psicologica.
Il 5 novembre spazio alla musica con Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, mentre il 13 novembre il Garden ospiterà Paolo Caiazzo e Antonello Costa per una serata all’insegna della comicità.
Il mese si chiuderà il 27 novembre con Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, e il suo Citofonare Casa Imbarazzi, spettacolo che trasferisce a teatro i personaggi e le dinamiche familiari diventate popolari sui social.
Il nuovo anno riparte il 21 gennaio con Filippo Caccamo e Fuori di Tela, mentre il 5 febbraio sarà la volta di Maccio Capatonda, protagonista di uno spettacolo teatrale costruito attorno al suo universo surreale e ai personaggi che ne hanno segnato la carriera.
Il 6 marzo torna protagonista la musica con Gianmarco Carroccia e Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol, mentre il 23 aprile arriverà Ubaldo Pantani con Inimitabile.
A chiudere la programmazione sarà Vincenzo Schettini con Viaggio al centro della fisica, nuovo spettacolo del docente e divulgatore diventato popolare sul web e in televisione. Per l’appuntamento di maggio resta da verificare definitivamente la data tra il 7 e l’8 maggio, indicata in modo non uniforme nelle diverse prevendite.
IL CARTELLONE DEL GARDEN
30 ottobre 2026, ore 21
Roberta Bruzzone – Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica
5 novembre 2026, ore 21
Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol
13 novembre 2026, ore 21
Paolo Caiazzo e Antonello Costa
27 novembre 2026, ore 21
Giuseppe Ninno – Citofonare Casa Imbarazzi
21 gennaio 2027, ore 21
Filippo Caccamo – Fuori di Tela
5 febbraio 2027, ore 21
Maccio Capatonda
6 marzo 2027, ore 21
Gianmarco Carroccia – Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol
23 aprile 2027, ore 21
Ubaldo Pantani – Inimitabile
7/8 maggio 2027, ore 21
Vincenzo Schettini – Viaggio al centro della fisica