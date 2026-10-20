Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi incontrano l’energia della chitarra elettrica al Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone. Sabato 24 ottobre, alle 20.30, andrà in scena “Le Quattro Stagioni – Vivaldi Rock Experience”, nuova produzione dell’Orchestra Sinfonica Brutia.

L’ensemble sarà diretto dal maestro crotonese Gianluigi Borrelli e affiancato da una formazione rock. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Crotone.

La chitarra elettrica prende il posto del violino

Al centro della reinterpretazione ci sarà Fabio Mangano, chiamato a eseguire con la chitarra elettrica le parti solistiche originariamente affidate al violino. Con lui suoneranno Giuseppe Marino al basso e Giuseppe Fiorita alla batteria.

La sezione ritmica e la chitarra dialogheranno con gli archi dell’Orchestra Sinfonica Brutia, mantenendo come riferimento la struttura delle partiture vivaldiane.

Il progetto non viene presentato come una semplice sovrapposizione tra musica classica e rock, ma come una riscrittura costruita per valorizzare gli elementi ritmici, drammatici e virtuosistici già presenti nella composizione settecentesca.

Borrelli: «Il primo vero rock nacque nel Settecento»

Secondo il maestro Gianluigi Borrelli, la scrittura di Vivaldi presenta caratteristiche capaci di anticipare l’impatto della musica rock.

«Scriveva parti per violino così veloci, complesse e aggressive da anticipare gli assoli che avrebbero fatto la storia della chitarra elettrica», spiega il direttore.

La chitarra dovrà quindi riprodurre scale e arpeggi composti per il violino, senza coprire l’orchestra ma inserendosi nel tessuto degli archi.

Lo spettacolo è pensato per un pubblico trasversale: dagli appassionati del repertorio barocco agli ascoltatori rock, fino ai più giovani.

La sperimentazione dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Nata nel 2022 e riconosciuta dal Ministero della Cultura, l’Orchestra Sinfonica Brutia prosegue così il percorso di contaminazione tra generi promosso dalla direzione artistica di Francesco Perri.

Nel corso delle proprie produzioni, l’ensemble ha affrontato il repertorio lirico e sinfonico, le colonne sonore cinematografiche e linguaggi legati alla dance, al pop e al jazz.

La “Vivaldi Rock Experience” aggiunge un nuovo capitolo a questo percorso, mettendo insieme l’impianto orchestrale delle Quattro Stagioni e l’impatto sonoro di una band contemporanea.

Biglietti online e al botteghino

I biglietti possono essere acquistati attraverso il portale InPrimaFila oppure direttamente al botteghino del Teatro Vincenzo Scaramuzza nella serata del concerto.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle 20.30.